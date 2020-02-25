Таинственный свидетель превратил дело о крушении MH17 в откровенный балаган

Таинственный очевидец запуска ракеты из "Бука"

В понедельник, 24 февраля, нидерландский прокурор Фред Вестербеке внезапно заявил, что у него есть как минимум один свидетель, который видел пуск ракеты из ЗРК "Бук" по самолёту.

При этом в подробности он не вдавался.

Примечательно, что заявление было сделано вскоре после утечки секретных документов полиции Австралии, из которых следует, что никаких ЗРК "Бук" в районе крушения не обнаружено, а фотодоказательства кто-то предварительно подкорректировал.

Кроме того, опрошенные реальные свидетели, чьи имена указаны в материалах, отметили, что в день крушения "Боинга" видели в небе украинские истребители.

"Бук, тополь, ясень…" Россия не оценила новые "доказательства"

Расследование трагедии превратилось в балаган, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно", - написала она в Facebook.

Россия неоднократно указывала, что расследование ССГ ангажировано, предвзято и направлено на приведение "доказательств" к одной "правильной" версии - о вине ополченцев Донбасса и "русском следе".

Так, журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев в беседе с Царьградом ранее заявлял, что в этой истории заинтересованные стороны попытаются обелить и вывести из-под удара украинскую сторону.

"По факту, как бы ни называть те процессы, которые там были, они к расследованию не имеют отношения. Это некая имитация какой-то деятельности. Чёрные ящики где? Чёрные ящики дайте послушать для начала", - обратился он к оппонентам.

"Жертвами" крушения "Боинга" стали украинские прокуроры

В начале года своих должностей лишились все сотрудники офиса Генпрокурора Украины, которые занимались расследованием крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17.

В Киеве увольнения назвали обычной ротацией, однако никого из следователей обратно на работу в госорганы не приняли. При этом Украина пообещала Нидерландам и далее оказывать помощь в расследовании.

Власти страны настаивают, что вина лежит на ополченцах. Однако Киев не раз ловили на лжи. Так, сначала украинские власти заявляли, что у них нет "Буков": мол, их давным-давно продали Грузии. Но буквально через пару лет упомянутые ЗРК продемонстрировали на военном параде.

Точно так же Киев заверял, что не располагает "Буками" в Донбассе, но украинские же документы о передислокации подразделений ПВО опровергли и эту ложь.

Куда делся украинский истребитель?

Не теряет актуальности и версия об украинских истребителях, которые могли сбить пассажирский самолёт ракетой "воздух-воздух".

Однако этот вариант всегда замалчивался. Пока во всё тех же документах австралийской полиции не оказалось упоминаний о свидетелях, видевших боевые самолёты в небе в тот день.

По словам военного обозревателя газеты "Комсомольская правда" Виктора Баранца, если в районе крушения авиалайнера не было "Буков", значит, самолёт сбили как-то по-другому.

"В общем, начались политические игры. Но если это подтвердится - это радикально ломает антироссийскую версию и подвигает следствие к тому, что самолёт был сбит, скорее всего, тем самым капитаном Волошиным, которого уже нет на этом свете", - подчеркнул он в беседе с Царьградом, напомнив об украинском лётчике Волошине, внезапно покончившем с собой после трагедии.

Кроме того, после крушения никто не слышал и об авиадиспетчере Анне Петренко.

Самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса.

В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Все данные, полученные российскими экспертами и спутниками, Совместная следственная группа (без участия РФ) рассматривать отказалась.