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Таинственный "инопланетный" артефакт "телепортировался" из США в Европу: Учёные в недоумении
01 декабря 2020, 09:50 • 181 • В мире
Таинственный цельнометаллический монолит неожиданно вырос в Европе буквально через несколько дней после того как точно такой же странный объект исчез в США. Некоторые считают это сооружение инопланетным артефактом. А учёные гадают, что это было - мистика или чей-то умелый розыгрыш?
Загадочный металлический монолит, идентичный тому, который недавно исчез из пустыни в штате Юта (США), был обнаружен в Румынии, неподалёку от древней дакийской Петродавской крепости, известнейшего исторического памятника. О странном происшествии сообщает британская Mirror.
На прошлой неделе сообщалось, что точно такой же странный предмет заметил один из сотрудников службы охраны дикой природы США, который подсчитывал с вертолёта снежных баранов в горах Юты. Он попросил совершить посадку, чтобы получше рассмотреть находку. По словам пилота вертолёта Брета Хатчингса, артефакт представляет собой вкопанный в землю прямоугольный металлический монолит высотой три метра.
Часть специалистов предположили, что монолит является розыгрышем какого-то остроумного художника-мистификатора, но некоторые заподозрили внеземное происхождение металлического артефакта. Кое-кто даже сравнил находку с артефактом из фильма "Космическая Одиссея - 2001".
Загадка монолита из Юты так и осталась неразгаданной - буквально на днях монолит неожиданно исчез. А затем стало известно об обнаружении его копии в Румынии.
Власти страны заявляют: кто бы ни был автором или владельцем "объекта", он должен был получить разрешение на установку от Министерства культуры страны. Очевидцы говорят, что металлический артефакт имеет высоту около 4 метров и буквально вмурован в красную глину.
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