Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?

США пытаются "повесить" COVID-19 на Китай. Китай отвечает, что утечка была в самих США. Ухань или Форт-Детрик – вот в чём вопрос. Сейчас США превратили опасный вирус в средство межгосударственного шантажа. Этим занялся вначале президент Трамп, его почин подхватил нынешний хозяин Белого дома Байден, которому поддакивает ВОЗ.

Коронавирус оказался для глобалистов волшебной палочкой-выручалочкой, которая, безусловно, не могла быть случайно найдена на "поле чудес". С её помощью элегантно избавляются от готовых лопнуть "пузырей" в мировой экономике и финансах. Ограничивают права и свободы населения. Меняют уклад жизни и привычки, вредные для экологии (с этой целью убит, в частности, массовый туризм). Устраивают "ковидные революции". Ставят в новую зависимость большинство государств мира по отношению к немногим странам – производителям вакцин. Используют коронавирус для международного шантажа и в гибридных войнах с конкурентами Запада. Глобалисты не мелочатся: в их прицеле оказался Китай, оспаривающий у США право быть первой экономикой мира. Ведь если на колени удастся поставить китайцев, большинство других сами встанут в такую же позу.

Китай – главный враг США

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп прямо называл COVID-19 "китайским вирусом" и требовал от Пекина "репараций" в размере 10 триллионов долларов. Его глава Госдепа Майк Помпео заявлял о существовании "множества доказательств", что причиной распространения коронавируса нового типа стала утечка из лаборатории в китайском городе Ухане, где якобы велись военные разработки (что Пекин категорически отрицает). Помпео обвинял власти КНР в нежелании говорить правду, хотя они, дескать, "могли бы прояснить всё за минуту, если бы захотели". Помпео сделал вывод:

То, что они не хотят, чтобы вы знали, говорит о том, что мы не должны сомневаться.

В китайской виновности, разумеется.

Демократы сильно критиковали Трампа за упрощенческий подход к мировым проблемам, но сами, оказавшись у власти, проводят ту же самую линии, только тоньше, что делает её лишь более опасной.

Администрация Джо Байдена намерена разобраться в происхождении коронавируса, и Китай будет привлечён за это к ответственности, пообещал нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, согласно хорошо информированному американскому изданию Axios. По его словам, необходимо "докопаться до правды", ибо только так можно будет предотвратить новую пандемию или по крайней мере лучше справиться с последствиями COVID-19 сейчас. Если Китай "претендует на то, чтобы быть ответственным международным игроком", убеждён Блинкен, то должен предоставить все необходимые сведения, касающиеся возникновения коронавируса нового типа.

Блинкен – само изящество. Выступая на днях на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, он потребовал от всех, включая Китай, выполнять свои обязательства, касающиеся предоставления доступа к информации и прозрачности в вопросах охраны здоровья в мире, в том числе и по коронавирусу. Блинкен сказал:

Я думаю, что есть два возможных и вероятных сценария: один – ... что вирус появился из лаборатории, а другой – что он возник естественным образом.

Госсекретарь напомнил, что президент Байден дал указание разведсообществу США подготовить для него в течение 90 дней новый отчёт по теме происхождения коронавируса. Он невольно озвучил таким образом срок предъявленного, очевидно, США Пекину ультиматума, так сказать, добровольно явиться с повинной. Он проболтался дважды: "Мы подталкиваем Всемирную организацию здравоохранения к тому, чтобы она двигалась дальше в рамках второй фазы своего исследования происхождения коронавируса".

ВОЗ в качестве подручного Вашингтона

Итак, США "подталкивают" ВОЗ, которая также ставит палки в колёса признанию на Западе русской вакцины "Спутник V", к тому, чтобы обвинить Китай в возникновении COVID-19 и спустить на него гнев всего мира. Или рассчитывают напугать Пекин такой перспективой, если китайцы не склонятся перед Вашингтоном и не пойдут на самые серьёзные уступки в других вопросах. Очень успешно "подталкивают". Ещё в марте абсолютно управляемый глобалистами гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус считал версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане "крайне маловероятной". Однако теперь, согласно RT, он ещё как допускает искусственное происхождение коронавируса, так как в лабораториях "случаются инциденты", призывая одновременно китайские власти к "прозрачности, открытости и сотрудничеству". Куда он клонит и до чего скоро созреет, совершенно ясно, ибо нынешняя ВОЗ – купленная и угнанная глобалистами их карманная структура, которая подтвердит всё, что от неё потребуют.

Китай – отбивается

Естественно, в Китае прекрасно понимают, чего добиваются и хотят глобалисты, мощнейшим орудием которых при демократах вновь стали США: заставить Пекин признать – для начала – вину за COVID-19 и "поставить на счётчик". Китай занял "гибкую оборону". С одной стороны, глава китайской Компартии и государства Си Цзиньпин пообещал выделить мировому сообществу в течение трёх лет на борьбу с коронавирусом 3 миллиарда долларов. С другой стороны, китайцы проводят "контратаки" на Вашингтон, требуя, в частности, от ВОЗ проведения расследования возможной утечки коронавируса на американской базе Форт-Детрик в 2019 году. Под соответствующей петицией, согласно китайскому изданию Global Times, уже подписалось свыше 2 миллионов человек, и число подписантов стремительно растёт. Газета утверждает, что утечка в американской лаборатории, где и раньше случались всяческие ЧП, произошла раньше, чем в Ухане, где всё, напротив, было чисто, и что американские власти скрывают информацию о происшествии в Форт-Детрике. Поэтому в этом необходимо разобраться, чтобы не допустить распространения опасных заболеваний в будущем. То есть мы имеем дело с аргументацией практически как у Блинкена, только наоборот.

Кто из них прав?

Таким образом, Китай и США обвиняют друг друга в одном и том же. Кто же из них прав? Объективно говоря, скорее китайцы, чем американцы. Это примерно 75% против 25%. Потому что если правы китайцы, то всё ясно. А вот если правы американцы и страшный вирус на самом деле утёк из китайского Уханя, то тут всё неоднозначно, и ответственность придётся делить поровну.

Дело в том, что попавшая под подозрение биолаборатория в Ухане имела тесные связи с профильными лабораториями в США, занимаясь фактически аутсорсингом. На случайную утечку вируса по вине какого-нибудь китайского разгильдяя можно было бы хоть как-то грешить, если бы ведущие западные страны и их фармацевтические компании тщательно не готовились к такой ситуации уже минимум 10-15 лет, если бы глобалисты не приурочили к COVID-19 свой детально разработанный план радикального переустройства мира – "Великую перезагрузку", которую реально осуществить, лишь взяв человечество за горло, под страхом смерти.

Что имеем в сухом остатке?

В такой ситуации мы сейчас и находимся. Поэтому даже если утечка усиленного лабораторным путём зловредного вируса физически произошла в Китае, она явно организована американскими глобалистами при участии их местных пособников. И правительство Китая к этому никак не причастно. Напротив, есть много указаний на то, что Си Цзиньпин и его режим должны были пасть под ударом экономических последствий коронавируса, как пал президент Трамп в США, у которого под этим "соусом" украли выигранные им президентские выборы.

В связи с этим необходима максимальная бдительность, русские не должны дать себя надуть. В условиях, когда гнев и раздражение всего мира в связи с "чумой XXI века" американцы постараются с помощью послушной им ВОЗ направить на Китай, Россия просто обязана встать на сторону своего стратегического союзника. Хотя бы просто потому, что следующим объектом глобального шельмования обязательно станет она сама – второй после КНР смертельный враг США и всего Запада. Если США всё-таки удастся с помощью коронавируса "сменить режим" в КНР на своих ставленников, американцы сразу же развернут Китай против России. И тогда нам уж точно не поздоровится.