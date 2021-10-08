Таинственные смерти и покушения на Украине. Что происходит?

На волне известий о смерти депутата Верховной рады Украины Антона Полякова вновь начались обсуждения политической турбулентности на территории нашего ближайшего соседа. Прибавьте к этому постоянные сообщения о покушениях на политиков. Есть ли повод для волнений?

Сегодня в Киеве нашли труп депутата Верховной рады Украины Антона Полякова. Некогда один из представителей партии власти "Слуга народа", а после внепартийный кандидат, отлучённый от этой политической силы, ехал на такси, когда ему стало плохо. Очевидцы говорят, что Полякова тошнило, он хватался за горло, после чего скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело об "умышленном убийстве", но... тут же в материалах указано: "естественная смерть". Несмотря на то, что тело, по предварительным данным, нашли буквально несколько часов назад, уже известны результаты вскрытия:

Смерть народного депутата Украины наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований, - говорится в сообщении представителей органов.

Что теперь будут делать с уголовным делом об "умышленном убийстве", неясно. Однако интересно, что политики на Украине в последнее время слишком уж часто становятся мишенями. И речь о, казалось бы, провластных субъектах.

На кого покушались?

После сообщений ряда источников о якобы готовящемся покушении на президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что мишенью стал его друг (в том числе, по юморному "Кварталу") Сергей Шефир, ныне помощник президента Украины. В результате обстрела пострадал водитель Шефира. Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко рассказывал о расследовании покушения на помощника президента страны Сергея Шефира. Огонь открыли не из снайперского оружия. Версия инсценировки покушения была отметена. Но...

Спустя несколько дней после истории с покушением на Сергея Шефира президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на "Оскар". Вопрос рассмотрели на заседании Верховной рады. С инициативой о выдвижении украинского лидера на премию Американской киноакадемии выступил депутат и режиссёр Гео Лерос. По его мнению, президент Украины достоин награды в номинациях "лучший сценарий" и "спецэффекты".

Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса "О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому "Оскара" за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было",

- объявила замглавы парламента Елена Кондратюк.

Инициативу поддержали 35 парламентариев из 150 необходимых. Это сентябрьское шоу не удалось - ни с той, ни с другой стороны. А 1 октября появилось сообщение о новом покушении - расстреле машины чиновника. На этот раз били по председателю Государственной архивной службы Анатолию Хромову. Однако в автомобиле самого Хромова не было - досталось лишь водителю. Всё это череда совпадений или передел территории на Украине?

Коммерческие разборки

Публицист Анатолий Вассерман предположил в беседе с Царьградом, что выстрелы в того же Шефира стали следствием каких-то коммерческих разборок. "Я не думаю, что в машину Шефира стреляли потому, что он был близок к президенту, а теперь от него отдалился", - уточнил эксперт.

Вообще, по словам Вассермана, который родился на Украине, там по сей день творится то, что у нас называют "лихими 90-ми".

Вассерман также прокомментировал информацию о том, что Зеленскому якобы позвонил некий гражданин и пригрозил ему расправой. Напомним, звонок от неизвестного поступил в контакт-центр Службы безопасности Украины. Аноним сказал о готовящемся убийстве президента страны Владимира Зеленского, а также о возможном нападении на здание Верховной рады.

Издание Vesti.ua рассказало о работнице Киево-Печерской лавры, чьим телефоном воспользовался аноним. Она назвала даже имя звонившего - Владимир Георгиев. Женщина отметила, что у мужчины имеются психические расстройства и, вероятно, он бездомный, так как постоянно находится на территории площади Лавры.

По мнению Вассермана, Зеленский даже гордится тем, что его власть открытая и что можно позвонить кому угодно в его окружении.

Но думаю, что звонивший действительно всё-таки душевнобольной, поскольку убийство - это не то, о чём предупреждают. Если уж задумал, то делает. А тот, кто предупреждает об убийстве, скорее всего, просто не намерен его совершать.

Тем не менее Анатолий Вассерман считает, что к угрозе стоит отнестись серьёзно: "Лично я очень люблю шутить на тему собственной смерти, не исключаю, что у Зеленского тоже хватает шуток на эту тему. Но вот выстрелы в машину человека, так или иначе к нему близкого, - это уже не шутки".

Кстати, украинский политик Илья Кива считает, что стрельба в Киеве - результат разборок с участием мэра Виталия Кличко. И конкретное покушение на Шефира - часть конфликта между офисом президента и "бандой Кличко и Палатного" (политик Артур Палатный - ред.). Всё это противостояние, уверяет нардеп, и оно могло вылиться в предупреждение Зеленскому.

Как на самом деле, узнаем со временем. Вряд ли правоохранительные органы сделают выводы при нынешней власти на Украине. Но наверняка эта политическая турбулентность, в конце концов, приведёт к смене режима Зеленского.