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Таинственные нападения "российского ГРУ" вызвали у госслужащих США проблемы с мозгом - NYT

13 мая 2021, 17:30  •  99 • Политика
Фото: Werner Dieterich/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Американцы заявлили, что Россия обладает специфичным типом вооружения
В США заявили, что жертвами российского "акустического" оружия стали еще, как минимум, 130 госслужащих – военные, дипломаты, разведчики. Таинственные нападения, к которым, по подозрениям американской стороны, причастно российское ГРУ, на сотрудников происходили за рубежом. Например, на Кубе, в Азии и Европе.
Напомним, впервые американцы заговорили об подобных атаках еще в 2016. Якобы все пострадавшие сперва жаловались на внезапный и громкий шум, после которого начинали болеть уши, ощущаться вибрации по всей голове, появлялись проблемы со зрением. Полагают, что на госслужащих воздействовали "направленной энергией". Военные США также жаловались, что такие нападения вызывали у них пищевые расстройства.
Сейчас, по данным The New-York Times, у всех пострадавших от "акустических атак" появились повреждения мозга. Пострадавшие испытывают странное недомогание в непривычных местах – один из них пожаловался на самочувствие, пока находился в машине, но когда покинул салон авто, ему стало лучше. Другие заявляли, что самочувствие улучшается, когда они уходят с работы домой, а вот в здании правительства испытывают недомогание.
До конца в США не понимают, что именно могло привести к такому состоянию у госслужащих. Расследованием инцидентов занимаются в ЦРУ и ФБР. Власти страны полагают, что к "акустическим атакам" причастны российские ГРУ, однако устрановить какую-либо связь им не удается. Конгресс США настаивает, что расследование происшествий нужно продолжать, сделав упор на причастность России.

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