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Таинственную гибель сотен слонов в Африке связали с изменением климата

22 сентября 2020, 20:20  •  96 • В мире
Таинственную гибель сотен слонов в Африке связали с изменением климата. Основой причиной называется цианобактериальные нейротоксины.
Причиной гибели более 300 слонов в Африке стали цианобактериальные нейротоксины. Об этом сообщает телеканал "360".
Как пояснил глава отдела дикой природы и парков Ботсваны Сирил Таоло, версия о токсинах природного происхождения является приоритетной. Предположение же о причастности браконьеров является несостоятельным, ибо у трупов бивни были целыми.
Токсины могут вырабатывать микроорганизмы, живущие в воде и почве. Их распространение может быть связано с глобальными изменениями климата.
Впрочем, специалистам ещё нужно понять, почему умирали слоны в конкретном регионе.
Отметим, что ранее о гибели сотен слонов сообщили власти Зимбабве (граничит с Ботсваной). Один из последних инцидентов произошёл в лесу Пандамасуве, который находится между нацпарком Хванге и водопадом Виктория.

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