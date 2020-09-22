Таинственную гибель сотен слонов в Африке связали с изменением климата

Причиной гибели более 300 слонов в Африке стали цианобактериальные нейротоксины. Об этом сообщает телеканал "360".

Как пояснил глава отдела дикой природы и парков Ботсваны Сирил Таоло, версия о токсинах природного происхождения является приоритетной. Предположение же о причастности браконьеров является несостоятельным, ибо у трупов бивни были целыми.

Токсины могут вырабатывать микроорганизмы, живущие в воде и почве. Их распространение может быть связано с глобальными изменениями климата.

Впрочем, специалистам ещё нужно понять, почему умирали слоны в конкретном регионе.

Отметим, что ранее о гибели сотен слонов сообщили власти Зимбабве (граничит с Ботсваной). Один из последних инцидентов произошёл в лесу Пандамасуве, который находится между нацпарком Хванге и водопадом Виктория.