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Таинственная ракета России взволновала США: Эксперты увидели в ней секретное оружие Су-57 - фото

26 ноября 2019, 23:09  •  123 • Политика
Таинственной российской ракетой "воздух-воздух" заинтересовались в США. Американские военные эксперты предполагают, что это секретное оружие Су-57.
В США обратили внимание на безымянную российскую ракету "воздух-воздух", представленную среди прочих образцов вооружения на выставке НПО "Вымпел", приуроченной к 70-летию предприятия. По мнению военных экспертов американского журнала The Drive, новая таинственная ракета является "секретным оружием" Су-57.
Речь идёт о белой ракете с красным наконечником, которую можно заметить на фото в самой верхней части стенда. Американский эксперт отмечает, что она гораздо компактнее по сравнению с остальными, и идеально бы подошла для пусковых установок в небольших боковых отсеках истребителя Су-57.
Фото: скриншот Twitter/@RupprechtDeino
Также эксперт обращает внимание на то, что в целом конфигурация таинственной ракеты аналогична советской Р-77, и скорее всего была сделана на её основе. Тем не менее новый снаряд обладает целым рядом важных отличий. У ракеты более широкое сопло, что может указывать на её способность управлять вектором тяги.
Кроме того, на корпусе имеются небольшие отверстия, предположительно предназначенные для лазерного бесконтактного взрывателя. Он позволяет ракете поражать цели, взрываясь непосредственно рядом с ними, без необходимости соприкосновения.
Помимо этого автор материала спекулирует о том, что новая ракета могла унаследовать от советской Р-77 её полуактивную радиолокационную систему наведения и систему инфракрасного поиска. То есть поиска по тепловому следу.
В заключение статьи эксперт отмечает, что такое компактное оружие расширит возможности Су-57, так как позволит ему нести большее число ракет.

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