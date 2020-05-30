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Таинственная метка на окне напугала молодых людей. Пришлось идти в полицию

30 мая 2020, 02:55  •  25 • В мире
Таинственная метка, появившаяся на оконном стекле, напугала молодых людей. Один из них обратился за помощью к пользователям Reddit в надежде расшифровать странные знаки. После полученных ответов пришлось идти в полицию.
Молодой человек, проживающий в Лоренсберге в США, обратился за помощью к пользователям Reddit в надежде расшифровать странные знаки на оконном стекле своего приятеля.
Парень написал в раздел "Что это такое?". Он прикрепил фото линий, выцарапанных на внешней стороне окна. Рисунок напоминает перечёркнутую крестом решётку.
Молодой человек заметил, что стекло явно кто-то повредил, и задался вопросом, что может значить этот знак и является ли он вообще каким-то символом.
В комментариях вскоре посыпались версии, притом большей частью тревожные. Многие сошлись во мнении, что "метка" каким-то образом связана с грабителями.
Так воры подготовили стекло, чтобы при ударе оно не разлетелось. Наверное, их кто-то прервал до того, как они закончили, - предположил один из пользователей.
Другие комментаторы также советовали установить решётки на окна и пойти в полицию. Позже парень, обратившийся за помощью, отписался, что его друг в результате так и поступил.

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