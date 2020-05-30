Таинственная метка на окне напугала молодых людей. Пришлось идти в полицию

Молодой человек, проживающий в Лоренсберге в США, обратился за помощью к пользователям Reddit в надежде расшифровать странные знаки на оконном стекле своего приятеля.

Парень написал в раздел "Что это такое?". Он прикрепил фото линий, выцарапанных на внешней стороне окна. Рисунок напоминает перечёркнутую крестом решётку.

Молодой человек заметил, что стекло явно кто-то повредил, и задался вопросом, что может значить этот знак и является ли он вообще каким-то символом.

В комментариях вскоре посыпались версии, притом большей частью тревожные. Многие сошлись во мнении, что "метка" каким-то образом связана с грабителями.

Так воры подготовили стекло, чтобы при ударе оно не разлетелось. Наверное, их кто-то прервал до того, как они закончили, - предположил один из пользователей.

Другие комментаторы также советовали установить решётки на окна и пойти в полицию. Позже парень, обратившийся за помощью, отписался, что его друг в результате так и поступил.