«Таинственная лаборатория Уханя». Запад продолжает подозревать Китай • 32 • Аналитика

Несмотря на то, что официальный Пекин и многочисленные представители китайской науки не единожды опровергали причастность своей страны к возникновению и выходу в мир COVID-19, конспирологические теории относительно «вины», которую может нести за пандемию коронавируса государство, первое оказавшееся под его ударом, все-таки продолжают высказываться и обсуждаться.



Довольно интересный обзор различных мнений на этот счет был опубликован на индийском интернет-ресурсе World-wire. Из него становится ясно, что, помимо большого количества сторонников теории о «китайском вирусе», у него имеется и немало оппонентов. Так, самое серьезное внимание в обзоре уделяется Уханьскому институту вирусологии, который называют не просто «таинственным», а даже предполагают, что это и есть «дом COVID-19». При этом упоминается, что создано это научное учреждение было после случившейся в 2002-2003 годах вспышки SARS как раз для исследования заболеваний, сходных с тем, что породило нынешнюю пандемию.







Институт, являющийся передовой лабораторией Китая, имеет уровень биологической безопасности P4, что делает утечку любых опасных материалов из его стен практически невозможной. Как указывает автор обзора, «фотографии этой лаборатории показывают, что исследователи, работающие там, используют самое серьезное защитное снаряжение». Тем не менее, тут же приводится мнение американского эксперта Ричарда Эбрайта, продолжающего утверждать, что «вирус, по-видимому, не был произведен в лаборатории в Китае, но, возможно, был выделен во время исследований». При этом Эбрайт заявляет, что «вместо обеспечения безопасности 4-го уровня в китайской лаборатории исследование проводится с обеспечением всего лишь 2-го уровня», а это делает реальным риск распространения инфекции от сотрудников института к прочим гражданам.



С соотечественником категорически не согласен доктор Койш, профессор медицины и международного здравоохранения Бостонского университета. Возможность выхода вируса за пределы лаборатории он отвергает категорически, пусть и приводя достаточно своеобразную аргументацию. Помимо того, что лаборатория Уханя, по словам Койша, «спроектирована по самым высоким стандартам и имеет лучшую систему безопасности», она еще и «работает с высочайшим уровнем подготовки».



Доказательством такового профессор считает тот факт, что работающий в Уханьском институте вирусов научный и исследовательский персонал в полном составе прошел обучение в аналогичных лабораториях Соединенных Штатов.



Таким образом, можно сказать, что команда Уханя так же квалифицирована, как и, допустим, вирусологи, ведущие исследования в Техасе. Так что вирус никак не мог оттуда просочиться!

— делает окончательный вывод профессор.



Несмотря на такое мнение, а также аналогичную позицию, высказанную уже целым рядом международных экспертов, в обзоре упоминается о том, что, по информации британской газеты The Mail Online, «правительство Великобритании не полностью отвергает подозрения относительно того, что утечка вируса произошла из Уханьского института вирусов». Следовательно, и вопрос относительно «ответственности Китая за пандемию» также вряд ли можно считать закрытым.



От себя рискну добавить, что, к огромному сожалению, в подобного рода темах главный голос зачастую принадлежит не авторитетным ученым, а политикам, занимающим ту или иную позицию. Они не отталкиваются от очевидных фактов, а действуют в угоду конъюнктуре и собственным интересам, которые они часто выдают за государственные. Так что продолжение спекуляций на теме «таинственной лаборатории Уханя», скорее всего, еще последует. Несмотря на то, что официальный Пекин и многочисленные представители китайской науки не единожды опровергали причастность своей страны к возникновению и выходу в мир COVID-19, конспирологические теории относительно «вины», которую может нести за пандемию коронавируса государство, первое оказавшееся под его ударом, все-таки продолжают высказываться и обсуждаться.Довольно интересный обзор различных мнений на этот счет был опубликован на индийском интернет-ресурсе World-wire. Из него становится ясно, что, помимо большого количества сторонников теории о «китайском вирусе», у него имеется и немало оппонентов. Так, самое серьезное внимание в обзоре уделяется Уханьскому институту вирусологии, который называют не просто «таинственным», а даже предполагают, что это и есть «дом COVID-19». При этом упоминается, что создано это научное учреждение было после случившейся в 2002-2003 годах вспышки SARS как раз для исследования заболеваний, сходных с тем, что породило нынешнюю пандемию.Институт, являющийся передовой лабораторией Китая, имеет уровень биологической безопасности P4, что делает утечку любых опасных материалов из его стен практически невозможной. Как указывает автор обзора, «фотографии этой лаборатории показывают, что исследователи, работающие там, используют самое серьезное защитное снаряжение». Тем не менее, тут же приводится мнение американского эксперта Ричарда Эбрайта, продолжающего утверждать, что «вирус, по-видимому, не был произведен в лаборатории в Китае, но, возможно, был выделен во время исследований». При этом Эбрайт заявляет, что «вместо обеспечения безопасности 4-го уровня в китайской лаборатории исследование проводится с обеспечением всего лишь 2-го уровня», а это делает реальным риск распространения инфекции от сотрудников института к прочим гражданам.С соотечественником категорически не согласен доктор Койш, профессор медицины и международного здравоохранения Бостонского университета. Возможность выхода вируса за пределы лаборатории он отвергает категорически, пусть и приводя достаточно своеобразную аргументацию. Помимо того, что лаборатория Уханя, по словам Койша, «спроектирована по самым высоким стандартам и имеет лучшую систему безопасности», она еще и «работает с высочайшим уровнем подготовки».Доказательством такового профессор считает тот факт, что работающий в Уханьском институте вирусов научный и исследовательский персонал в полном составе прошел обучение в аналогичных лабораториях Соединенных Штатов.— делает окончательный вывод профессор.Несмотря на такое мнение, а также аналогичную позицию, высказанную уже целым рядом международных экспертов, в обзоре упоминается о том, что, по информации британской газеты The Mail Online, «правительство Великобритании не полностью отвергает подозрения относительно того, что утечка вируса произошла из Уханьского института вирусов». Следовательно, и вопрос относительно «ответственности Китая за пандемию» также вряд ли можно считать закрытым.От себя рискну добавить, что, к огромному сожалению, в подобного рода темах главный голос зачастую принадлежит не авторитетным ученым, а политикам, занимающим ту или иную позицию. Они не отталкиваются от очевидных фактов, а действуют в угоду конъюнктуре и собственным интересам, которые они часто выдают за государственные. Так что продолжение спекуляций на теме «таинственной лаборатории Уханя», скорее всего, еще последует. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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