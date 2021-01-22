Таиландке, оскорбившей короля, смягчили приговор: Вместо 87 лет она отсидит лишь 43 с половиной

Как сообщает The Independent, в Таиланде 60-летнюю женщину приговорили к тюремному сроку за то, что в соцсетях она критиковала правящий режим. Как стало известно суду, дама неоднократно публиковала аудиосообщения, в которых оскорбляла короля и монархию, что считается в этой стране весьма тяжёлым уголовным преступлением: за малейший проступок могут дать срок от 3 до 15 лет.

Известно, что преступница работала госслужащей. Как пишет автор статьи, раньше такие случаи были в Таиланде крайне редки и чаще связаны не с рядовыми гражданами, а с определёнными политическими силами. Но в последнее время в стране усилились антимонархические настроения, поэтому власти стали более строго следить за поведением граждан и исполнять букву закона.

За последние годы это самый суровый приговор по статье об оскорблении властей - в последний раз обвиняемому в аналогичном преступлении дали 35 лет.