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Таиландке, оскорбившей короля, смягчили приговор: Вместо 87 лет она отсидит лишь 43 с половиной
22 января 2021, 22:15 • 95 • В мире
Пожилой таиландке смягчили суровый приговор за оскорбление короля и монархии. По законам Таиланда, никто не имеет права оскорблять Его Величество, это строго карается. Но поскольку женщина признала свою вину, тюремный срок ей сокращён с 87 лет до 43,5.
Как сообщает The Independent, в Таиланде 60-летнюю женщину приговорили к тюремному сроку за то, что в соцсетях она критиковала правящий режим. Как стало известно суду, дама неоднократно публиковала аудиосообщения, в которых оскорбляла короля и монархию, что считается в этой стране весьма тяжёлым уголовным преступлением: за малейший проступок могут дать срок от 3 до 15 лет.
Известно, что преступница работала госслужащей. Как пишет автор статьи, раньше такие случаи были в Таиланде крайне редки и чаще связаны не с рядовыми гражданами, а с определёнными политическими силами. Но в последнее время в стране усилились антимонархические настроения, поэтому власти стали более строго следить за поведением граждан и исполнять букву закона.
За последние годы это самый суровый приговор по статье об оскорблении властей - в последний раз обвиняемому в аналогичном преступлении дали 35 лет.
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