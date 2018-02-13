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Таиланд принял беспрецедентные меры против криптовалют

13 февраля 2018, 15:39  •  102 • В мире
Все операции с биткойнами и другими криптовалютами в стране под строжайшим запретом.
Власти Таиланда полностью запретили все операции с криптовалютами. Соответствующие указания правительства поступили во все банки и кредитные организации страны, сообщает издание Bangkok Post.
Под запрет попали покупка и продажа криптовалют, обменные операции и даже создание платформ для торговли цифровой валютой. Помимо этого, банкам запрещено выдавать гражданам Таиланда кредиты на покупку криптовалюты, а финансовым консультантам рекомендовать цифровую валюту в качестве удачной инвестиции.
Причиной столь жестких мер против биткойнов и прочих криптовалют стали опасения руководства Таиланда по поводу того, что этот финансовый инструмент может использоваться для отмывания денег, полученных преступным путем. Также власти опасаются, что криптовалюта может быть использована для финансирования террористической деятельности в стране.

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