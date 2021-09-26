Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески&q...
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Главная / Политика

Таджикистан попал в немилость талибов*. Стране сделали предупреждение

26 сентября 2021, 19:00  •  61 • Политика
Боевики из террористической группировки "Талибан"*, которые пришли к власти в Афганистане,
Они потребовали, чтобы Таджикистан не вмешивался во внутренние дела страны. В противном случае джихадисты обещают предоставить жёсткий ответ. Об этом в воскресенье заявил и.о. заместителя главы нового правительства Афганистана (сформировано талибами) Абдул Гани Барадар.
На каждое действие есть противодействие,
- предупредил он Душанбе в эфире телеканала Al-Jazeera.
Ранее сообщалось, что "Талибан" направил на границу с Таджикистаном "десятки тысяч спецназовцев" в связи с появлением угрозы нацбезопасности. Вероятнее всего, под "угрозой" подразумевается укрепление границы с таджикской стороны. Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась уже анонсировал программу по укреплению безопасности на границе Таджикистана и Афганистана.
Отметим, что Таджикистан является членом ОДКБ, а эта организация предполагает коллективную оборону союзников в случае военной агрессии.
Обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





61
Источник
Похожие новости
26 сентября 2021, 04:20
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно слово
26 сентября 2021, 00:40
"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег
26 сентября 2021, 02:30
Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу
26 сентября 2021, 15:20
Что ждёт Эрдогана в Кремле после скандала с Крымом: Песков сделал заявление
26 сентября 2021, 09:50
Лавров с трибуны ООН разоблачил планы Вашингтона
26 сентября 2021, 02:30
Жириновский сравнил действия КПРФ с предательством
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
26 сентября 2021, 08:55
Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.