Таджикистан попал в немилость талибов*. Стране сделали предупреждение

Боевики из террористической группировки "Талибан"*, которые пришли к власти в Афганистане,

Они потребовали, чтобы Таджикистан не вмешивался во внутренние дела страны. В противном случае джихадисты обещают предоставить жёсткий ответ. Об этом в воскресенье заявил и.о. заместителя главы нового правительства Афганистана (сформировано талибами) Абдул Гани Барадар.

На каждое действие есть противодействие,

- предупредил он Душанбе в эфире телеканала Al-Jazeera.

Ранее сообщалось, что "Талибан" направил на границу с Таджикистаном "десятки тысяч спецназовцев" в связи с появлением угрозы нацбезопасности. Вероятнее всего, под "угрозой" подразумевается укрепление границы с таджикской стороны. Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась уже анонсировал программу по укреплению безопасности на границе Таджикистана и Афганистана.

Отметим, что Таджикистан является членом ОДКБ, а эта организация предполагает коллективную оборону союзников в случае военной агрессии.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.