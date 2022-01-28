Таджикистан и Киргизия заявили о "тишине", но договорились ли? Обозреватель дал прогноз

В пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана заявили о прекращении огня в районе таджикско-киргизской границы после переговоров с губернатором Баткенской области Киргизии. Однако договорились ли стороны на самом деле? Обозреватель Ислам Кураев дал свой прогноз.

По данным РИА Новости, в Таджикистане заявили о прекращении огня на границе.

"Открыты дороги, войска выводятся. Совместная комиссия приступит к расследованию утром 28 января", - сказано в сообщении.

Отмечается, что переговоры между сторонами конфликта будут продолжены в пятницу с участием правоохранителей и председателей приграничных районов.

По мнению обозревателя Ислама Кураева, "как правило, в такой ситуации у каждой из сторон своя правда", однако текущая ситуация больше похожа "на провокацию со стороны Таджикистана".

"Мнение сложилось исходя из того, что обычно пограничники не используют миномёты и с такой скоростью не перекрывают дороги", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что в данный момент больше страдает Киргизия.

По мнению обозревателя, в случае решения официального Бишкека применить Bayraktar TB-2 - "конфликт выйдет на новый уровень".

"Здесь же Бишкек и Душанбе должны понимать, что в случае ухудшения ситуации на их границе будут размещены военные из числа ОДКБ. Прошлые столкновения задавали именно такие тенденции", - считает блогер.