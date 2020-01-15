Тачанку из Каховки хотят снести за «пропаганду коммунизма»

К сносу приговорили монумент «Легендарная Тачанка» поставленный в честь боев на Каховском плацдарме в годы Гражданской. А заодно, под декоммунизацию попал и памятник «Девушка в шинели». «Девушка» - поэтический образ из песни на стихи Михаила Светлова о боях под Каховкой.

Угрозы декоммунизаторов вполне реальны – закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» предусматривает за его неисполнение тюремный срок до 5 лет и конфискацию имущества. Любопытно, что принимали этот закон такие удивительные депутаты Рады прошлого созыва, как Олег Ляшко и Мосийчук.

От наезда «ученых» из Института национальной памяти, мэру Каховки Андрею Дьяченко стало нехорошо. Должность мэра выборная, «Тачанка» - известнейший символ города и херсонщины в целом. Объективно, без идеологии, это действительно неплохой памятник, отлитый ленинградскими скульпторами свыше полувека назад. «Сдашь» памятник киевлянам – вовек перед земляками не отмоешься. Мэр начал кампанию в соц. сетях. Предположу, что он рассчитывает отдать на растерзание грубоватую и неказистую «Девушку в шинели», но жизнь «Тачанке» выторговать. Так старательно он не упоминает «Девушку» в своем гневном посте в Фейсбуке.

Но, не боясь, указывает виновных:

- Снос тачанки – обязательство нового главы Института национальной памяти, он работает на действующего президента Зеленского и партию «Слуга народа» - пишет горожанам мэр Каховки.

Действительно, инициатор сноса «Тачанки» - некий Антон Дробович, назначенный управлять Институтом национальной памяти уже при Зеленском. И можно предположить, что президент Украины в курсе и все одобряет.

В комментариях под постом мэра Каховки, где он клянется бороться за памятник «до последнего», растерянные местные жители пишут: «А давайте снесем половину города, его строили коммунисты» или «Эти лошади у тачанки, жрать что ли просят? Доиграются до бунта!».

Но, как показала практика, сейчас на Украине, при желании сносят все – от Ильичей, до памятника Жукову. Не получится днем – приедут ночью или в будний день днем, когда местные защитники будут на работе. Технология демонтажа коммунистических символов отлажена, детально проработана самая ее главная часть – подавление недовольных сограждан. Приезжает из Киева летучий отряд «патриотов Украины», подтягивает местные кадры активистов и «решает вопросы». Милиция нейтральна, по крайней мере, ни одного памятника ей отстоять не удалось и не удастся.

Спасать памятники надо в Киеве, где в Институте национальной памяти, накопились недообследованные «ученые» с амнезией. Потому что, сколько сделали коммунисты для появления Украины как самостоятельного геополитического субъекта – не сделал никто. Ни Польша, ни Третий Рейх, ни ЕС или США вместе взятые. Именно при СССР, еще до Великой Отечественной, украинский язык, мягко говоря «культивировался» в абсолютно русскоязычных регионах. Про территориальные приобретения Украины и говорить нечего. Ее собрали из кусков Российской Империи и ряда соседних стран мозолистой рукой советского пролетариата. По-хорошему, киевским властям надо не День Независимости справлять, а все годовщины Великой Октябрьской, а дни рождения Ленина, Сталина и Хрущева вырубить в граните на Майдане. Но, историческая память вещь причудливая, линейной логике не поддается, а лечится только через боль и «трудотерапию без госпитализации». Стандартная судьба для тех, кто добра и родства не помнит или старательно пытается забыть.

ЦИФРЫ

С 2013 по 2018 год на Украине было снесено 1300 памятников Ленину и еще 1200 прочих монументов и стел в рамках «декоммунизации».

(по данным Института национальной памяти Украины)