TAC: НАТО добивается войны с Россией

«Альянс старательно раздувает исходящую от России угрозу»

«Согласно сообщению, опубликованному недавно в немецкой газете Der Spiegel, верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс (Tod Wolters) предложил разместить в Болгарии и Румынии дополнительный контингент войск. Создание военных объектов НАТО в двух балканских государствах фактически увеличило бы масштабы программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» (EFP), в рамках которой войска альянса были размещены у границ России, а именно, в странах Балтии и в восточной части Польши»,

– сообщает американский журнал The American Conservative (TAC).

По мнению издания, причины, по которым руководство НАТО пытается увеличить военное присутствие в Европе, понятны – Альянсу необходимо сохранить свою значимость, а конкретно Уолтерсу и его окружению – свои должности, которые дают власть и деньги. В руководстве НАТО комментировать статью в Der Spiegel журналистам отказались. Но спустя всего несколько дней генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг косвенно подтвердил то, о чём говорил Тод Уолтерс.

По словам Столтенберга, Альянс займётся корректировкой своих позиций и количественного присутствия на юго-востоке Европы для того, чтобы в Брюсселе были уверены, что в любой момент смогут защитить своих союзников. А всё потому, что расширяться дальше на восток НАТО уже не может, не сомневается ТАС, разве только предложить Украине полноправное членство в Альянсе. Но пока этого не произошло (хотя процесс уже идёт), Брюссель и решил направить свою деятельность не на расширение границ, а на увеличение своего же контингента вблизи российских границ.

«Президент Джо Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины. Однако заверения президента регулярно опровергают члены его собственной администрации в Госдепартаменте, не говоря уже о представителях военного руководства США и НАТО, которые, продолжают во весь голос высказывать свои безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды»,

– пишет автор статьи Брэдли Девлин (Bradley Devlin).

Он напоминает, что НАТО в настоящее время уже проводит военные операции в Румынии в рамках миссии Tailored Forward Presence, которая направлена на укрепление юго-восточного фланга НАТО. А в румынском городе Крайова расквартирована бригада сухопутных войск Альянса.

Что касается Болгарии, то там находится только один крупный объект НАТО – штаб для подразделений по интеграции сил НАТО (NIFUs), который используется для подготовки войск и выполняет функцию базы для войск быстрого развёртывания.

«Но всего этого мало. Альянс целенаправленно и старательно раздувает исходящую от России угрозу и в это уже почти поверили на Западе. США будут и дальше выбрасывать миллиарды долларов на вооружение и увеличение своей армии, тем самым создавая опасность возникновения полномасштабной войны»,

– констатирует The American Conservative.