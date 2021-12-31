Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Главная / Война

TAC: НАТО добивается войны с Россией

31 декабря 2021, 10:35  •  214 • Война
«Альянс старательно раздувает исходящую от России угрозу»
«Согласно сообщению, опубликованному недавно в немецкой газете Der Spiegel, верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс (Tod Wolters) предложил разместить в Болгарии и Румынии дополнительный контингент войск. Создание военных объектов НАТО в двух балканских государствах фактически увеличило бы масштабы программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» (EFP), в рамках которой войска альянса были размещены у границ России, а именно, в странах Балтии и в восточной части Польши»,
– сообщает американский журнал The American Conservative (TAC).
По мнению издания, причины, по которым руководство НАТО пытается увеличить военное присутствие в Европе, понятны – Альянсу необходимо сохранить свою значимость, а конкретно Уолтерсу и его окружению – свои должности, которые дают власть и деньги. В руководстве НАТО комментировать статью в Der Spiegel журналистам отказались. Но спустя всего несколько дней генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг косвенно подтвердил то, о чём говорил Тод Уолтерс.
По словам Столтенберга, Альянс займётся корректировкой своих позиций и количественного присутствия на юго-востоке Европы для того, чтобы в Брюсселе были уверены, что в любой момент смогут защитить своих союзников. А всё потому, что расширяться дальше на восток НАТО уже не может, не сомневается ТАС, разве только предложить Украине полноправное членство в Альянсе. Но пока этого не произошло (хотя процесс уже идёт), Брюссель и решил направить свою деятельность не на расширение границ, а на увеличение своего же контингента вблизи российских границ.
«Президент Джо Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины. Однако заверения президента регулярно опровергают члены его собственной администрации в Госдепартаменте, не говоря уже о представителях военного руководства США и НАТО, которые, продолжают во весь голос высказывать свои безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды»,
– пишет автор статьи Брэдли Девлин (Bradley Devlin).
Он напоминает, что НАТО в настоящее время уже проводит военные операции в Румынии в рамках миссии Tailored Forward Presence, которая направлена на укрепление юго-восточного фланга НАТО. А в румынском городе Крайова расквартирована бригада сухопутных войск Альянса.
Что касается Болгарии, то там находится только один крупный объект НАТО – штаб для подразделений по интеграции сил НАТО (NIFUs), который используется для подготовки войск и выполняет функцию базы для войск быстрого развёртывания.
«Но всего этого мало. Альянс целенаправленно и старательно раздувает исходящую от России угрозу и в это уже почти поверили на Западе. США будут и дальше выбрасывать миллиарды долларов на вооружение и увеличение своей армии, тем самым создавая опасность возникновения полномасштабной войны»,
– констатирует The American Conservative.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



214
Источник
Похожие новости
21 декабря 2021, 12:35
Три сценария развития событий на Украине от Guardian
23 декабря 2021, 12:25
Der Spiegel: НАТО готовит новую провокацию против России
24 декабря 2021, 18:45
Министр обороны Болгарии против размещения в стране войск НАТО
22 декабря 2021, 02:00
Спецназ НАТО готовил провокацию в Приднестровье
30 декабря 2021, 21:10
США нацеливают на Антарктику флот боевых ледоколов
30 декабря 2021, 11:15
В Таллине напуганы переговорами России и НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной...
31 декабря 2021, 03:00
"Зачем тебе танки считали?": Секретаря СНБО одёрнули за прогноз о "нев...
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2021, 13:45
США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
30 декабря 2021, 15:20
Защищавший Украину политолог оторопел от указа Зеленского: "Мне стыдно"
28 декабря 2021, 16:05
"Лифчик наденьте": Новая помощница украинского замминистра произвела фурор во Львове
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"
27 декабря 2021, 08:35
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.