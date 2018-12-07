«Таблеточки обязательно пейте»: Шейнин на житейском примере объяснил Бому «диагноз» США

Телеведущий Артем Шейнин, пытаясь разобраться в противоречивых заявлениях США по ДРСМД, обратился за комментарием к американскому журналисту Майклу Бому. Для наглядности абсурда он привел в пример ситуацию о двух врачах, которые лечат одного пациента. Один из докторов советует пациенту смириться с неизлечимой болезнь, но от расстройства желудка просит не забывать таблетки пить. На таком бытовом примере ведущий пытался определить «диагноз» политиков, заявляющих столь нелогичные речи о ДРСМД.

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин объяснил американскому журналисту Майклу Бому нелогичность заявлений Вашингтона по поводу ДРСМД. В частности, отметил ведущий, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что России дают 60 дней, чтобы исправить нарушения в рамках договора. И в это же время советник Трампа Джон Болтон заявляет, что по сути ДРСМД уже изживший себя договор.

«Отношения у них скорее всего сложные друг с другом, но два госдеятеля страны уровня США, не могут говорить вещи, которые противоречат друг другу. А это значит, либо у вашей власти нету ясной концепции, чего вы хотите, либо они нас запутывают», - пояснил Шейнин.

Однако Майкл Бом заявил, что не видит противоречий в сказанном. По его словам, Россия должна прекратить нарушать условия договора, тем более, что вопрос о Китае в рамках военной угрозы и для США по-прежнему не снят.

Шейнин попытался вразумить американца, пояснив, что заявления двух политиков нелогичны. Для примера он рассказал житейскую историю.

«К примеру, ты приходишь к врачу, и он говорит, что у вас болезнь, от которой вам нужно пропить таблетки. Ты соглашаешься это сделать, и узнаешь, что если эти таблеточки ты не пропьешь, То начнутся проблемы со здоровьем. Ты приходишь ко второму врачу, а он тебе заявляет, что у тебя рак четвертой стадии неоперабельный. И когда ты спрашиваешь про таблеточки, назначенные первым доктором, то тебе отвечают: «Таблеточки обязательно пейте. Потому что если вы не пропьете таблеточки, у вас будет расстройство желудка», - заявил Шейнин.

Ведущий подчеркнул, что в таких ситуациях «либо-либо» не бывает, ведь нельзя ставить условия для возвращения, как утверждает США в уже изживший себя договор.

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