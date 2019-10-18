Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии

Курды не пустили совместные российско-сирийские подразделения в город Табка провинции Ракка на севере Сирии, объяснив это тем, что – согласно договоренностям между ними и официальным Дамаском – войска Сирии должны лишь помочь противостоять туркам.

Колонны сирийских войск, а также Военной полиции Минобороны РФ, были остановлены курдами на въезде в город. Переговоры сторон продолжались около семи часов, но курды так и не пропустили в Табку других военных. В итоге российско-сирийские подразделения развернулись и покинули территорию КПП, передает ФАН.

Накануне сотрудники Военной полиции РФ впервые провели патрулирование в городе Манбидж на севере Сирии в 25 км от границы с Турцией. По словам офицера военной полиции Сафара Сафарова, российские военные принесли мир и порядок в регион.

«Ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага», — указал военный.

Он также добавил, что единственными, кто чинил препятствия работе военной полиции ВС РФ, были американские солдаты, чьи пути пересекались с зонами контроля российских войск.

За день до этого Минобороны РФ опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии. Материалы размещены на официальном сайте военного ведомства.

На карте обрисовано положение дел на фронте. Правительственные силы Сирии заняли город Манбидж.

Кроме того, сирийцы взяли под контроль окрестности города Эт-Табка, в том числе — одноименный аэропорт, два автомобильных моста, один — железнодорожный, и две гидроэлектростанции на реке Евфрат.

Турецкие войска также остановились на западном берегу реки, встретившись с сирийскими силами в паре десятков километров к северу от Манбиджа.

Территория к востоку от Евфрата по-прежнему остается за Сирийскими демократическими силами и курдскими формированиями. Войска президента Башара Асада контролируют город и аэропорт Камишлия и город Хасеке в глубоком тылу курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС).

По-прежнему под контролем Сирийской арабской армии (САА) плацдарм к западу от Дейр-эз-Зора, в районе Эт-Табии.

Минобороны подчеркнуло, что военная полиция России патрулирует северо-западные рубежи Манбиджа. Взаимодействие с турками также организовано, передает НСН.

В начале октября Турция начала на северо-востоке государства операцию «Источник мира». Официально ее целью называют создание буферной зоны — защитного пояса для турецкой границы, куда Анкара намерена вернуть сирийских беженцев.

Однако в большей степени эта операция все же направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, крупнейшее подразделение СДС), которых Турция считает террористической группировкой.

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен принять политические и дипломатические меры по отношению к турецкой стороне для того, чтобы остановить военные действия на территории Сирии.

Сассоли также назвал турецкую военную операцию «активной войной».

«Мы хотим, чтобы ЕС принял политические и дипломатические шаги для этого», — заявил глава европолитик.

Президент Сирии Башар Асад назвал турецкую операцию «вопиющим вторжением» и «агрессией». Глава государства также подчеркнул, что режим президента Турции Тайипа Эрдогана ведет «преступную агрессию» в отношении Сирии.

Новости СМИ2

Президент США Дональд Трамп в день начала операции направил св Эрдогану довольно необычное письмо – оно лишено дипломатических изысков и начинается с явной угрозы.

«Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду», — пишет Трамп Эрдогану.

Президент США отметил, что приложил много сил для решения некоторых проблем Турции и уверен, что Анкара сможет заключить отличную сделку с курдами. Трамп также добавил, что Эрдогану не стоит «подводить мир».

Эрдоган, получив послание, «полностью отверг» его и выбросил письмо в мусорное ведро, передает телеканал BBC.

Касательно Москвы, Трамп заявил: РФ своим участием в сирийском конфликте рискует повторить судьбу советской армии в афганской военной кампании.

«У них [у России] там [в Сирии] много песка, с которым они могут играть», — приводит Bloomberg слова Трампа, произнесенные на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для таких заявлений.

«Увязнуть — не увязнуть... Стоит конкретная задача, ведется конкретная работа, и есть уже конкретные результаты. Линия [России] последовательная, понятная и прозрачная», — сказал представитель Кремля.