Табачок врозь

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет Москве и "никогда не будет". В интервью телеканалу CBN дипломат сказала, что Россия никогда "не станет нашим другом", назвав это "просто фактом".

© Виталий Подвицкий