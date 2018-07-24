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Табачок врозь

24 июля 2018, 15:09  •  104 • Карикатуры

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет Москве и "никогда не будет". В интервью телеканалу CBN дипломат сказала, что Россия никогда "не станет нашим другом", назвав это "просто фактом".

© Виталий Подвицкий

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