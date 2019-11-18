Табачок – врозь

От трети до половины всех сигарет, продающихся в Ростовской области, имеет нелегальное происхождение, подсчитали эксперты. Да что там Россия – продукцию подпольных табачных фабрик вылавливают даже в Европе.

Похоже, что никакие боевые действия и взаимная ненависть не мешают заинтересованным персонам с разных сторон этого противостояния обеспечивать устойчивость контрабандных потоков. И, разумеется, дело не обходится без тесной смычки между коррумпированными силовиками, полевыми командирами и криминальным миром.

Доля нелегального рынка сигарет в Ростовской области достигла 44%, сообщило недавно специализированное независимое агентство Kantar TNS. В целом же по России поддельная – каждая 10-я пачка сигарет, при этом количество контрафакта постоянно увеличивается. Основной источник нелегальной продукции – табачные фабрики на территориях непризнанных ДНР и ЛНР.

Причина популярности подделок – высокие государственные акцизы на сигареты, отчего контрафакт оказывается намного дешевле. А поскольку население страны не богатеет, то всё больше и больше курильщиков переходит на сигареты, купленные в ближайшем ларьке около дома. И наплевать на то, откуда взялись эти пачки со странными лейблами на упаковках.

Серая схема

«Что бы ты ни делал, как бы ни пытался остановить, это такие деньги, которые сопоставимы с оборотом наркотиков. При этом, как правило, тебе за это ничего не будет. Тебя не посадят, на 20 лет не закроют. Максимум – будут налоговые штрафы. Это очень трудно наказуемо… Если в магазин придёт проверка и обнаружит нелегальные сигареты, то продавцу достаточно сказать, что это он сам, от себя их продаёт – и тогда единственным наказанием для него будет штраф 500 рублей», – рассказывал «РБК Ростов» один из экспертов местного табачного рынка.

Любопытно, что долгое время территория ДНР и ЛНР использовалась как своего рода «отмывочная» для сигарет, выпущенных в России нелегально, но с соблюдением всех нормативов и технологий. Знающие люди рассказывали про заводы, работавшие в три смены и отгружавшие свой товар на неподконтрольные Киеву территории, а оттуда сигареты уже ввозились обратно в Россию. Государственные акцизы не уплачивались ни на одном этапе этой цепочки (товар формально шёл на экспорт), а контролирующие органы закрывали глаза на происходящее. То ли под маркой того, что молодым республикам, оказавшимся перед лицом врагов, стоит помочь, то ли не без личного корыстного интереса.

Однако к лету 2018 года ситуация поменялась и в регион хлынула настоящая контрабанда. «После того, как японская компания Japan Tobacco купила «Донской табак», экспорт сошёл на нет. Ситуация изменилась: на территории ЛНР и ДНР появились заводы, делающие именно контрафакт», – рассказал Donnews старший оперуполномоченный Южной оперативной таможни Александр Долматов.

Промышленные масштабы

Если верить таможенникам, то сейчас табачный лист ввозится в Россию по хитрым схемам. Например, в порт Новороссийска приходит груз, который по всем накладным следует в Среднюю Азию. Однако по дороге он чудесным образом меняет направление и оказывается на территории ДНР. Другой вариант – сырьё для сигарет завозят напрямую через порт Новоазовск, который с 2014 года находится под контролем самопровозглашённой республики. Или же и вовсе груз приходит в украинский Мариуполь и уже оттуда попадает на территорию ДНР и ЛНР. Линия фронта, взаимное неприятие и обстрелы никак не мешают взаимовыгодному сотрудничеству тех, кто контролирует передвижение ценного груза с обеих сторон.

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По данным украинской прессы, в настоящее время на территории Донбасса работают несколько крупных фабрик-производителей, самая известная из которых – «Хамадей». В 2016 году она официально была зарегистрирована в ДНР, но часть производственных мощностей осталась и на подконтрольной Киеву территории. Вокруг фабрики всегда было много скандалов и слухов, в том числе и самых тёмных. Так, в декабре 2015 года в Крыму был убит один из её владельцев, известный в криминальном мире под прозвищем Миша Косой. Это, однако, не помешало «Хамадею» через год официально запустить производство сигарет в Крыму. В декабре 2018 года в Луганске заработала Луганская табачная фабрика. По данным ФТС, на протяжении 2017-го предприятие купило в России оборудования на 200 тыс. долларов, в частности приводные ремни и конвейерные ленты для производства сигарет.

Это только крупные предприятия, которые если и невозможно полностью контролировать, то по крайней мере понятно, кто ими владеет, и с кем нужно разговаривать. Между тем на территориях непризнанных республик есть ещё десятки мини-фабрик, которые штампуют сигареты на любой вкус и цвет. К примеру, в 2017 году чешскую прессу взбудоражило известие о том, что в Донецке начали продавать сигареты марки Bond с предупреждающими надписями о вреде здоровью на чешском языке. При этом производителем на упаковке значится компания Philip Morris, завод которой расположен в городе Кутна-Гора. По всей видимости, это была контрабанда, выпущенная для Европы, но по какой-то причине конкретная партия границу не пересекла, и, чтобы продукция не пропадала, её решили распродать прямо на месте. «Я видел эти сигареты в продаже на АЗС. Тут такое случается регулярно. Раньше мне попадались сигареты с надписями на немецком и румынском языках», – рассказал газете Hospodářské noviny один из местных жителей. Однако это был лишь случайный сбой, обычно контрабанда спокойно пересекает все пограничные кордоны.

Рука руку моет

Но как всё это удаётся? Как контрафактные сигареты с территорий, где вроде бы идёт война, попадают в Россию, на Украину и в страны Евросоюза? Ростовские таможенники рассказывают, что проблема заключается в необустроенности приграничного кордона. На границе, дескать, действуют целые преступные группы, которые прочно наладили каналы перевозки контрабанды. Груз разбивается на небольшие партии по 9–10 коробок, после чего его провозят через границу по донским степям, вне официальных пунктов пропуска.

«Пограничной службе очень тяжело проконтролировать столь большой участок границы: сил и средств не хватает. Сейчас, конечно, задерживаем, иногда даже изымаются автомобили как инструмент совершения правонарушения, но всё равно большое количество сигарет проникает на территорию России», – разводит руками старший оперуполномоченный Южной оперативной таможни Александр Долматов.

Действительно, в прессу то и дело попадают истории о том, как пограничники гоняются за очередными «Жигулями», в багажнике которых находят несколько коробок с сигаретным контрафактом. Вот только есть мнение, что основная часть табачных изделий попадает на территорию страны куда более лёгким путём. Так, в начале февраля в приграничном Каменске-Шахтинском оперативники ФСБ повязали группу местных жителей, которые приобретали, складировали, а после раскидывали по торговым сетям поддельные сигареты. На допросе они признались: бизнес «крышевали» районные силовики. До этого сотрудники Управления собственной безопасности областного ГУ МВД задержали двух своих, каменских, коллег, за 200 тыс. рублей обещавших «отмазать» задержанного торговца поддельными сигаретами от уголовного дела.

А сколько таких каналов ещё работает? Месяц назад на территории того же Каменска-Шахтинского, а также в Шахтах и в самом Ростове-на-Дону была перехвачена ещё одна крупная партия контрафактных сигарет – 6 млн штук на общую сумму 33 млн рублей. Такое количество табака явно ввезли не в багажнике автомобиля.

В сентябре прошлого года стало известно, что в Ростове-на-Дону прошла сходка воров в законе из России, с Украины и из непризнанных республик. Присутствовали на ней все главные авторитеты. А поводом для встречи стало обсуждение вопроса контрабанды сигарет. Преступники не политики, потому все актуальные вопросы были решены скоро, оперативно и к полному взаимному удовольствию. «Украинский криминальный мир, а также представители криминального мира самопровозглашённых республик должны обеспечивать безопасность существования и процветания незаконного бизнеса на территории ДНР и ЛНР. Ростовская сторона обеспечивает транспортировку и безопасность логистики. Украинская – работу силовых структур Украины в пользу группировок, техническую часть и финансирование», – рассказывала об итогах «высокого» совещания «Новая газета». Что ж, судя по тому, что контрабандный табак течёт в Россию рекой, налаженная схема продолжает действовать. Кстати, есть пикантная деталь.

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