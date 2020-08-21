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Та самая сенсация: После заявления Эрдогана о Чёрном море высказался военкор Котенок
21 августа 2020, 18:15 • 175 • Политика
Военкор Котенок высказался по следам заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Чёрном море. Последний сообщил о богатом газовом месторождении. Это и есть та самая сенсация, пояснил Котенок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкое буровое судно обнаружило в Чёрном море месторождение газа. Запасы, по словам Эрдогана, оцениваются в 320 миллиардов кубометров.
Как отметил военный корреспондент Юрий Котенок в личном телеграм-канале "Военкор Котенок", по всей видимости, сказанное Эрдоганом и есть та самая премьера, анонсированная ранее.
"Это та сенсация, которую Эрдоган обещал объявить в пятницу. А многие гадали, что он объявит, войну, или выход из НАТО, или новое наступление на курдов", - отметил Котенок.
Другие детали - о разработке месторождения - пока не приводятся.
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