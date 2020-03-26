Т-90 «Бхишма»: как Индия создаёт танки на базе российских технологий • 36 • Аналитика

Индия активно использует российские технологии танкостроения для создания и совершенствования собственного парка бронетехники. Одним из типичных примеров переложения российских технологий на индийскую почву является знаменитый танк Т-90 «Бхишма».



В период с 2001 по 2010 годы Т-90 был самым продаваемым на мировом рынке танком. При этом главным покупателем российской боевой машины за рубежом стала Индия, в то время всерьез озабоченная увеличением количества танков для противостояния своим потенциальным противникам – Пакистану и Китаю. К тому же, задержки в производстве собственно индийского танка «Арджун», который разрабатывался с середины 1970-х годов, заставили индийское военное ведомство искать альтернативу. Учитывалось и то обстоятельство, что соседний Пакистан также наращивал танковую мощь, приобретая танки у Китая и Украины.







В 2001 г. был заключен контракт на поставку 310 Т-90С общей стоимостью в 1 млрд долларов, а в 2006 г. Индия подписала контракт на 2,5 млрд долларов о лицензионном производстве 1000 танков Т-90 на индийских предприятиях. Так появились танки Т-90 «Бхишма», названные в честь легендарного воителя из индийского эпоса «Махабхарата».



Индийский танк «Бхишма» сочетает преимущества российских технологий танкостроения с местными дополнениями и французскими тепловыми прицелами. Он производится на танкостроительном заводе в Авади в городе Ченнаи (раньше – Мадрас) в штате Тамилнаду. T-90M Bhishma оборудован новым автоматическим погрузчиком, системой управления огнем (FCS), главным орудием (2A46M-5) и силовой установкой мощностью 1130 лошадиных сил, а также дополнительной зенитной пушкой с дистанционным управлением.



Одна из модификаций Т-90, а именно Т-90MS, по мнению военных экспертов, идеально подходит для сурового климата и горного ландшафта таких гималайских регионов как Ладакх, Сикким и Аруначал-Прадеш. В свою очередь, на равнинах Индии, где климат очень жаркий, Т-90 местного производства зарекомендовали себя не с лучшей стороны, часто перегреваясь. Поэтому в воинских частях, дислоцированных в равнинной Индии, отдают предпочтение индийским танкам «Арджун».





Однако, при очевидном предпочтении отечественным технологиям, все же Индия не отказывается от дальнейшего приобретения российских танков. В настоящее время в распоряжении сухопутных войск Индии находится не менее 1000-1100 танков Т-90С, включая и модификации «Бхишма». Командование индийской армии рассчитывает укрепить с помощью танков «Бхишма» индо-пакистанскую границу, тем более, что значительная часть границы проходит через горные районы Кашмира, где климат гораздо холоднее, чем в более южных штатах Индии.



Впрочем, вплоть до настоящего времени танки Т-90 еще не являются наиболее массовыми в сухопутных войсках Индии. В распоряжении танковых частей индийской армии находится больше всего танков Т-72М1 – около 2000 единиц. Но у Т-90 есть все шансы заменить Т-72 в индийской армии, особенно если учитывать, что уже сейчас Индия обладает большим количеством танков Т-90, чем сама Россия, приобретя за годы производства половину всех произведенных танков данного типа.





Известный эксперт Калеб Ларсон в статье в журнале The National Interest пишет, что Индия проявляет интерес и к новейшему российскому танку Т-14 «Армата». Впрочем, пока непонятно, то ли в Нью-Дели захотят приобрести уже произведенные в России танки, то ли начать выпуск их по лицензии на индийских предприятиях. Не исключено, что «Армата» интересует индийских военных и чисто как платформа для последующих, уже сугубо индийских разработок.



Главная задача Индии в плане танкостроения – в ближайшее время довести численность танков, находящихся в строю, до 4500 единиц. После достижения этой цели Индия окажется четвертой в мире державой по количеству танков после России, США и Китая. Индия активно использует российские технологии танкостроения для создания и совершенствования собственного парка бронетехники. Одним из типичных примеров переложения российских технологий на индийскую почву является знаменитый танк Т-90 «Бхишма».В период с 2001 по 2010 годы Т-90 был самым продаваемым на мировом рынке танком. При этом главным покупателем российской боевой машины за рубежом стала Индия, в то время всерьез озабоченная увеличением количества танков для противостояния своим потенциальным противникам – Пакистану и Китаю. К тому же, задержки в производстве собственно индийского танка «Арджун», который разрабатывался с середины 1970-х годов, заставили индийское военное ведомство искать альтернативу. Учитывалось и то обстоятельство, что соседний Пакистан также наращивал танковую мощь, приобретая танки у Китая и Украины.В 2001 г. был заключен контракт на поставку 310 Т-90С общей стоимостью в 1 млрд долларов, а в 2006 г. Индия подписала контракт на 2,5 млрд долларов о лицензионном производстве 1000 танков Т-90 на индийских предприятиях. Так появились танки Т-90 «Бхишма», названные в честь легендарного воителя из индийского эпоса «Махабхарата».Индийский танк «Бхишма» сочетает преимущества российских технологий танкостроения с местными дополнениями и французскими тепловыми прицелами. Он производится на танкостроительном заводе в Авади в городе Ченнаи (раньше – Мадрас) в штате Тамилнаду. T-90M Bhishma оборудован новым автоматическим погрузчиком, системой управления огнем (FCS), главным орудием (2A46M-5) и силовой установкой мощностью 1130 лошадиных сил, а также дополнительной зенитной пушкой с дистанционным управлением.Одна из модификаций Т-90, а именно Т-90MS, по мнению военных экспертов, идеально подходит для сурового климата и горного ландшафта таких гималайских регионов как Ладакх, Сикким и Аруначал-Прадеш. В свою очередь, на равнинах Индии, где климат очень жаркий, Т-90 местного производства зарекомендовали себя не с лучшей стороны, часто перегреваясь. Поэтому в воинских частях, дислоцированных в равнинной Индии, отдают предпочтение индийским танкам «Арджун».Однако, при очевидном предпочтении отечественным технологиям, все же Индия не отказывается от дальнейшего приобретения российских танков. В настоящее время в распоряжении сухопутных войск Индии находится не менее 1000-1100 танков Т-90С, включая и модификации «Бхишма». Командование индийской армии рассчитывает укрепить с помощью танков «Бхишма» индо-пакистанскую границу, тем более, что значительная часть границы проходит через горные районы Кашмира, где климат гораздо холоднее, чем в более южных штатах Индии.Впрочем, вплоть до настоящего времени танки Т-90 еще не являются наиболее массовыми в сухопутных войсках Индии. В распоряжении танковых частей индийской армии находится больше всего танков Т-72М1 – около 2000 единиц. Но у Т-90 есть все шансы заменить Т-72 в индийской армии, особенно если учитывать, что уже сейчас Индия обладает большим количеством танков Т-90, чем сама Россия, приобретя за годы производства половину всех произведенных танков данного типа.Известный эксперт Калеб Ларсон в статье в журнале The National Interest пишет, что Индия проявляет интерес и к новейшему российскому танку Т-14 «Армата». Впрочем, пока непонятно, то ли в Нью-Дели захотят приобрести уже произведенные в России танки, то ли начать выпуск их по лицензии на индийских предприятиях. Не исключено, что «Армата» интересует индийских военных и чисто как платформа для последующих, уже сугубо индийских разработок.Главная задача Индии в плане танкостроения – в ближайшее время довести численность танков, находящихся в строю, до 4500 единиц. После достижения этой цели Индия окажется четвертой в мире державой по количеству танков после России, США и Китая. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





36 Источник Похожие новости Взрыв американской "спасительной бомбы": что теперь будет Самолёт альпийских лугов Казус-2020: социалистические выходные в капиталистическом государстве «Двойное дно» коронавируса: о положении дел с медициной в лагерях беженцев в Европе Европа переживет эпидемию. А вот сможет ли Евросоюз? Производители истребителей пятого поколения: страны, способные присоединиться к тройке лидеров Новости партнеров