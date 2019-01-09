Т-34: Лучший танк Второй мировой на фронтах современности

Тридцать танков Т-34-85, до недавнего времени находившихся в строю армии Лаоса, были возвращены на свою историческую родину, в Россию, в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Вьентьяном

Автор:

Павленко Дмитрий

Ожидается, что боевые машины будут дислоцироваться в подмосковном Наро-Фоминске. Их будут использовать при проведении военных парадов, в качестве музейных экспонатов, а также при съёмках фильмов о Великой Отечественной войне.

Добавим, что в настоящее время к истории и судьбе прославленного советского танка приковано внимание широкой общественности в связи с выходом в прокат нового фильма российского режиссёра Алексея Сидорова «Т-34». Большой интерес к истории боевой техники Второй мировой войны также пробудили не уроки истории в школе и рассчитанные скорее на профессионального читателя научно-исследовательские работы по истории бронетехники, а популярная уже несколько лет среди геймеров онлайн-игра World of Tanks.

В войнах на трёх континентах

Отметим, что легендарный Т-34, ставший самым известным танком Великой Отечественной войны и одним из символов её Победы, был создан в Харькове прославленным конструктором Михаилом Кошкиным и стал поступать на вооружение Красной армии в 1940 году. В 1943-м, после появления на вооружении вермахта тяжёлых танков «Тигр» с 88-мм орудием, «тридцатьчетвёрка» была модернизирована. Вместо 76-мм орудия было установлено более мощное 85-мм орудие, а также усилена броневая защита. С начала 1944 года Т-34-85 стал поступать на вооружение и вплоть до середины 1950-х годов оставался основным боевым танком Советской армии. Всего же с 1940 по 1948 год в СССР было выпущено свыше 58 тысяч единиц Т-34. Ещё более 5000 «тридцатьчетвёрок» было произведено после войны по лицензии в Польше и Чехословакии.

В послевоенное время эти танки поставлялась в десятки стран — в первую очередь союзникам СССР по Варшавскому договору, а также ориентировавшимся на Советский Союз странам Азии, Африки и даже Латинской Америки (Куба). Можно с уверенностью сказать, что ни один крупный военный конфликт второй половины 1940-х — 1970-х годов не обошёлся без применения «тридцатьчетвёрок» и их модификаций. Прошедшие от Сталинграда и Курской дуги до Берлина советские танки воевали в Китае, Корее и на Ближнем Востоке. Они поддерживали наступление сторонников Фиделя на Плайя-Хироне, подавляли антисоветское восстание в Венгрии, ходили в атаки по пескам Синайской пустыни, штурмовали Сайгон, охотились на южноафриканскую бронетехнику в Анголе и даже защищали Северный Кипр от вторжения турецкого «Аттилы». Несмотря на то, что в советских войсках ещё с середины 1950-х годов Т-34-85 стали уступать место танкам нового поколения, официально с вооружения уже российской армии «тридцатьчетвёрку» сняли только в 1993 году.