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"Сжигают мосты". Почему США обозлились на Китай

11 сентября 2020, 10:15  •  140 • Аналитика
© AP Photo / Kin Cheung
Администрация Дональда Трампа продолжает накалять отношения с Китаем. Пекин винят в мировой пандемии, шпионаже, краже технологий, личных данных американских подростков и вообще враждебности к "свободному миру". "Американцы не останавливаются ни перед чем, они уже утратили разум и нравственность", — считает министр иностранных дел Китая Ван И. Куда приведет политическая игра, разбиралось РИА Новости.

Война идеологий

"Позорище! У США самые продвинутые медицинские технологии — и больше всего инфицированных. Власти не борьбой с пандемией заняты, они пытаются переключить внимание и перекладывают вину на других" — так 9 сентября китайский представитель в Совбезе ООН Гэн Шуан ответил на критику американского коллеги Родни Хантера.
Тот обвинил Пекин в распространении вируса по миру. Система в Китае непрозрачная, страна не справилась с эпидемией, что и привело к катастрофе планетарного масштаба, рассудил американец.
Постпреды собрались обсудить резолюцию по коронавирусу, а не искать виноватых, напомнил китаец. "Вы лепите ярлыки, ведете себя эгоистично, выдаете черное за белое, это обернется против вас. Не спасет жизни, не сдержит пандемию, а только создаст больше проблем", — подчеркнул Гэн Шуан.
Но к нему не прислушались. Американские политики уже не первый месяц ведут против Китая информационную кампанию. Дональд Трамп регулярно напоминает, что COVID-19 — китайская болезнь, и грозит взыскать за это с Пекина по полной.
Противостояние двух держав достигло апогея. И это не новая холодная война: главный камень преткновения — экономические споры. Хотя госсекретарь Майк Помпео предпочитает говорить о противостоянии идеологий, "свободного мира" — коммунистическому Китаю. Его июльскую речь в библиотеке имени Ричарда Никсона в Калифорнии окрестили "новой фултонской". Помпео твердил о единстве "демократических стран", "западных ценностях" и страданиях простых китайцев "под гнетом КПК".
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Дошло до того, что конгрессмены подготовили закон "Назови врага" (Name the Enemy Act) и хотят запретить именовать главу КНР президентом. Дело в том, что по-русски должность Си соответствует китайскому оригиналу — председатель. В английском получается "президент". Но Си — не всенародно избранный лидер, объясняют конгрессмены и предлагают называть его генеральным секретарем. Правда, этот пост уже занят — тоже Си Цзиньпином. Он — глава и государства, и Компартии. Поэтому в шутку его величают "председателем всего".

Шпиономания набирает обороты

Китай внедрился в США так, как это не удавалось даже России, сгущал краски Помпео. "Мы сказали китайским дипломатам, что бесплатного проезда больше не будет. Хватит заниматься шпионажем, те времена прошли", — сообщил госсекретарь.
Отныне высокопоставленные дипломаты смогут посещать университеты и встречаться с местными властями только с разрешения Госдепа. Более того, посольствам запрещено проводить мероприятия на 50 и более человек без особой санкции. Даже отпраздновать китайский новый год или устроить фестиваль в честь Дня драконьих лодок теперь проблема. Это, по замыслу Вашингтона, сдержит "распространение авторитарной власти за границами Китая".
В Белом доме настаивают, что в китайских дипмиссиях окопались шпионы. Именно поэтому закрыли консульство в Хьюстоне, хотя оно вряд ли было рассадником лазутчиков, отмечали источники в ЦРУ. Пекин в ответ ликвидировал американское консульство в Ченду.
© РИА Новости / Стрингер
Закрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
Добавились визовые ограничения для студентов и ученых из Китая, поскольку теоретически они могут подсматривать результаты американских исследований и передавать на родину. Это коснется всех китайцев, уличенных в связи с военными ведомствами, а также тех, за чье обучение платит государство. Китайских студентов стали тщательнее досматривать и опрашивать в аэропортах.
К концу года закроются все Институты Конфуция — один из главных инструментов китайской мягкой силы. Студенты нескольких крупных университетов, выбирая предметы на осенний семестр, увидели предупреждение: "Темы, которые обсуждаются на данном курсе, могут считаться политически чувствительными в Китае". Руководство вузов таким образом и себя подстраховывает, и китайских студентов оберегает от надзора Коммунистической партии.
Пресса тоже попала под раздачу. Пекин выдворил из страны американских корреспондентов. В Вашингтоне в ответ объявили, что будут обходиться с четырьмя крупнейшими китайскими медиа как с иностранными миссиями. "Отношения настолько напряжены, что пострадали даже рыночно ориентированные издания", — написал в твиттере Ху Сицзинь, главред The Global Times, китайского таблоида — подразделения партийной газеты "Жэньминь жибао".
© AP Photo / Andy Wong
Гэн Шуан в Пекине

Опасные связи

Связи с Китаем становятся опасными. Так, лишился работы Кевин Майер — глава американского отделения TikTok. В августе Трамп дал владельцу видеосервиса — китайской компании ByteDance — 45 дней, чтобы продать TikTok корпорации Microsoft. Иначе — запрет. ByteDance, по мнению Белого дома, передает сведения о пользователях Пекину.
На очереди — фирмы и аналитические центры. Вашингтон может блокировать потенциально опасные китайские активы через Комитет по иностранным инвестициям, давить на бизнес-консультантов с помощью закона о регистрации иностранных агентов.
После выборов вряд ли что-то изменится. Жесткая позиция по Китаю — консенсус обеих партий, и неважно, кто придет к власти, поясняет в разговоре с РИА Новости консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров.
© AFP 2020 / Chris Delmas
Логотип китайского видеоприложения TikTok на здании офиса компании в Калвер-Сити на западе Лос-Анджелеса
Однако между республиканцами и демократами все же есть разница. "Трамп и его команда сжигают мосты. В похожей ситуации, когда необходимо свалить всю вину на внешнего врага, чтобы переизбраться, — демократы действовали бы иначе. Они бы не жертвовали и без того ограниченным доступом к представителям власти, бизнесу, обществу, который имели в Китае", — уточняет Умаров.
И даже если Трамп проиграет, у него останется еще несколько месяцев, чтобы завершить начатое. "Так называемые ястребы долго ждали, но добились своего. Теперь Трамп, возможно, уйдет, и им придется последовать за ним. Однако прежде чем покинуть Белый дом, они сильно испортят жизнь демократам и китайцам", — говорит собеседник агентства.
Пока Пекин реагирует сдержанно. Выполнять требования американцев китайские руководители не собираются и ждут, что в Вашингтоне одумаются, сядут за стол переговоров. Но если курс на обострение сохранится, садиться вскоре будет некуда, да и не с кем.

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