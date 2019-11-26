Сжигание "санкционных денег": Видео испанского художника выдали за российскую реальность - фото

Фейк о сжигании "санкционных денег" снова начал гулять по Сети. Речь идёт об инсталляции испанского художника Алехандро Монге, которую снова пытаются выдать за что-то совсем другое. На возвращение "бородатого" фейка обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.

На гуляющем по соцсетям видео показана комната, забитая иностранной валютой. Часть пачек денег сильно обожжена. Субтитры информируют, что это деньги, якобы изъятые у экс-сенатора Арашукова.

"Просто напомню, что это всего лишь инсталляция то ли итальянского, то ли испанского художника, созданная специально для тематической выставки. Но хомячьё с интеллектом инфузории-туфельки продолжает хавать это дерьмо. Причём с аппетитом", - пишет в Twitter Юлия Витязева. "Стоит только на подобном видосе поменять имя на Соболь, Навальный, и сразу запоют - ооо, это инсталляция", - отмечает в комментарии Слава Японцев @yaponchik33.

Напомним, что первый фейк появился ещё в феврале 2019 года, когда дело Арашуковых было у всех на слуху. На самом деле видео взято с сайта выставки современного искусства. На кадрах инсталляция испанского художника Алехандро Монге. Он жжёт деньги, называя это искусством, аж с 2014 года.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva