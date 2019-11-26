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Сжигание "санкционных денег": Видео испанского художника выдали за российскую реальность - фото
26 ноября 2019, 19:54 • 112 • Политика
В Сети снова появился вброс о сжигании "санкционных денег", являющийся на деле инсталляцией испанского художника.
Фейк о сжигании "санкционных денег" снова начал гулять по Сети. Речь идёт об инсталляции испанского художника Алехандро Монге, которую снова пытаются выдать за что-то совсем другое. На возвращение "бородатого" фейка обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.
На гуляющем по соцсетям видео показана комната, забитая иностранной валютой. Часть пачек денег сильно обожжена. Субтитры информируют, что это деньги, якобы изъятые у экс-сенатора Арашукова.
Напомним, что первый фейк появился ещё в феврале 2019 года, когда дело Арашуковых было у всех на слуху. На самом деле видео взято с сайта выставки современного искусства. На кадрах инсталляция испанского художника Алехандро Монге. Он жжёт деньги, называя это искусством, аж с 2014 года.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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