Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И вентиль перекрыть": Политолог Стариков намекнул украинцам о последс...
Минобороны России: американцам предъявили немного "Авангарда"
А не треснет?
"Под завалами остаются десять человек": Во время землетрясения в Албан...
Главная / Политика

Сжигание "санкционных денег": Видео испанского художника выдали за российскую реальность - фото

26 ноября 2019, 19:54  •  112 • Политика
В Сети снова появился вброс о сжигании "санкционных денег", являющийся на деле инсталляцией испанского художника.
Фейк о сжигании "санкционных денег" снова начал гулять по Сети. Речь идёт об инсталляции испанского художника Алехандро Монге, которую снова пытаются выдать за что-то совсем другое. На возвращение "бородатого" фейка обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.
На гуляющем по соцсетям видео показана комната, забитая иностранной валютой. Часть пачек денег сильно обожжена. Субтитры информируют, что это деньги, якобы изъятые у экс-сенатора Арашукова.
"Просто напомню, что это всего лишь инсталляция то ли итальянского, то ли испанского художника, созданная специально для тематической выставки. Но хомячьё с интеллектом инфузории-туфельки продолжает хавать это дерьмо. Причём с аппетитом", - пишет в Twitter Юлия Витязева.
"Стоит только на подобном видосе поменять имя на Соболь, Навальный, и сразу запоют - ооо, это инсталляция", - отмечает в комментарии Слава Японцев @yaponchik33.
Напомним, что первый фейк появился ещё в феврале 2019 года, когда дело Арашуковых было у всех на слуху. На самом деле видео взято с сайта выставки современного искусства. На кадрах инсталляция испанского художника Алехандро Монге. Он жжёт деньги, называя это искусством, аж с 2014 года.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
25 ноября 2019, 21:09
"Традиция, однако": Литва добавила фашистских знаков учениям НАТО на своей территории
26 ноября 2019, 19:54
Путин рассказал о главной теме телефонного разговора с Зеленским
26 ноября 2019, 19:54
"Вам Горбачёва мало?": Алкогольная инициатива Госдумы вызвала гнев соцсетей
26 ноября 2019, 16:39
"Слишком поздно задумался": Война с Чечнёй началась из-за ошибки Ельцина – Коржаков
26 ноября 2019, 19:54
Матвиенко рассказала о расходах на вооружения в трехлетнем бюджете РФ
26 ноября 2019, 16:39
Вживить чип или сделать тату: В России хотят поставить домашних питомцев на официальный учёт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2019, 00:54
В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
20 ноября 2019, 07:54
Последний парад в Бресте
21 ноября 2019, 19:24
Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
25 ноября 2019, 11:24
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
26 ноября 2019, 10:09
"Путин, прекрати!": Ветер "сдул" российское Азовское море на Украину
23 ноября 2019, 17:09
Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских
23 ноября 2019, 07:24
"Лукашенко в отчаянии". США объявили войну за Белоруссию (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.