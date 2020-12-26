|
«Сжечь!»: в киевском супермаркете «патриоты» засекли продажу открыток с 23 февраля
26 декабря 2020, 07:30 • 80 • Украина
В киевском супермаркете «Фуршет» бдительными «патриотами» обнаружена продукция, связанная со «страной-агрессором» и её праздником, прославляющим Вооружённые силы.
Речь идет о поздравительных открытках в честь 23 февраля, который в РФ празднуется как День защитника Отечества, а на Украине упразднен в виду его прямой связи с Россией и СССР. Отмену обосновали «агрессией» России и декоммунизацией.
Вместо 23 февраля на Украине принялись праздновать свой День защитника, который совместили с бандеровским днем основания УПА 14 октября.
Запрещенную на Украине продукцию обнаружила в супермаркете «Фуршет» на Нивках жительница Киева и журналист Татьяна Наконечная, о чем сообщила с негодованием в Facebook.
Она задалась вопросом, все ли нормально в «Фуршете», и не перепутал ли он страну?
«Вот такие открытки продаются в "Фуршете" на Нивках... Фуршет-Furshet, у вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например...», - написала Наконечная.
Ее подписчики вознегодовали в унисон с автором.
«Вот пид*расы. Надо зайти», – написал Oleksandr Makhov.
«Сжечь», – требует Irina Kovalenko.
«Завтра зайду, нах выкину. Да и все», - заявил Pokotylo Alex.
«Еще "Укрпочту" надо проверить. Они тоже любители подрочить на совок. И "Прессу Украины" киоски», - заявил Dmytro Khiluk. При этом он добавил, что уже «проверял пару лет назад. Нашел ватную открытку "с 23 февраля"».
«А все потому, что «какая разница»... чтобы дешевая колбаса...вата просто повсюду...», - пояснил Виктор Сорока.
«Аж страшно... они как-то оправились и почувствовали вкус к жизни», - поддержала Сороку Ольга Чайко.
«Владелец "Фуршета" - Баленко Игорь - олигарх, депутат Киевсовета ІХ созыва от "Европейской солидарности". Вот такой псевдоратриот! Ноги моей не будет в том "Фуршете"! И друзьям расскажу», - заявил Ростислав Украинец.
В то же время среди вала возмущений проскакивали и противоположные мнения.
«Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут», – заявила Iryna Moroz, имеющая отношение к оппозиционному телеканалу ZIK.
Однако ее точка зрения была поругана и встречена злобной обструкцией со стороны сплоченных «патриотических» рядов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 декабря 2020, 17:00
|
25 декабря 2020, 09:30
|
25 декабря 2020, 17:45
|
21 декабря 2020, 05:35
|
22 декабря 2020, 06:20
|
24 декабря 2020, 11:30
|
19 декабря 2020, 20:35