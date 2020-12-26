«Сжечь!»: в киевском супермаркете «патриоты» засекли продажу открыток с 23 февраля











В киевском супермаркете «Фуршет» бдительными «патриотами» обнаружена продукция, связанная со «страной-агрессором» и её праздником, прославляющим Вооружённые силы.Речь идет о поздравительных открытках в честь 23 февраля, который в РФ празднуется как День защитника Отечества, а на Украине упразднен в виду его прямой связи с Россией и СССР. Отмену обосновали «агрессией» России и декоммунизацией.Вместо 23 февраля на Украине принялись праздновать свой День защитника, который совместили с бандеровским днем основания УПА 14 октября.Запрещенную на Украине продукцию обнаружила в супермаркете «Фуршет» на Нивках жительница Киева и журналист Татьяна Наконечная, о чем сообщила с негодованием в Facebook.Она задалась вопросом, все ли нормально в «Фуршете», и не перепутал ли он страну?«Вот такие открытки продаются в "Фуршете" на Нивках... Фуршет-Furshet, у вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например...», - написала Наконечная.Ее подписчики вознегодовали в унисон с автором.«Вот пид*расы. Надо зайти», – написал Oleksandr Makhov.«Сжечь», – требует Irina Kovalenko.«Завтра зайду, нах выкину. Да и все», - заявил Pokotylo Alex.«Еще "Укрпочту" надо проверить. Они тоже любители подрочить на совок. И "Прессу Украины" киоски», - заявил Dmytro Khiluk. При этом он добавил, что уже «проверял пару лет назад. Нашел ватную открытку "с 23 февраля"».«А все потому, что «какая разница»... чтобы дешевая колбаса...вата просто повсюду...», - пояснил Виктор Сорока.«Аж страшно... они как-то оправились и почувствовали вкус к жизни», - поддержала Сороку Ольга Чайко.«Владелец "Фуршета" - Баленко Игорь - олигарх, депутат Киевсовета ІХ созыва от "Европейской солидарности". Вот такой псевдоратриот! Ноги моей не будет в том "Фуршете"! И друзьям расскажу», - заявил Ростислав Украинец.В то же время среди вала возмущений проскакивали и противоположные мнения.«Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут», – заявила Iryna Moroz, имеющая отношение к оппозиционному телеканалу ZIK.Однако ее точка зрения была поругана и встречена злобной обструкцией со стороны сплоченных «патриотических» рядов.