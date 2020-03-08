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«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
08 марта 2020, 06:35 • 117 • Украина
Не успели улечься страсти вокруг исполненной волынским школьником «Смуглянки», как на Западной Украине разгорелся новый языковой скандал.
Львовский лицей № 45, одну из четырех школ города с русским языком обучения, обвиняют в отказе полностью переходить на «мову». Лицей объявил о наборе первоклассников в русскоязычные классы.
Неонацисты устроили настоящую травлю и сыплют угрозами в адрес педагогов. И это при том, что в январе Верховная рада Украины приняла закон о среднем образовании, который разрешает учиться на русском языке в начальных классах. Правда, он еще не подписан президентом.
Это учебное заведение — крупнейший русскоязычный лицей на западе Украины, в котором учится около тысячи учеников больше двух десятков национальностей. Он считается одним из самых лучших общеобразовательных учебных заведений во Львове.
Но в последние годы лицей постоянно становится жертвой националистических атак, педагогов обвиняют в пропаганде «русского мира» и «русификации украинских детей».
«Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов», — написал на своей странице в Facebook «активист»-националист Игорь Девбич.
В прошлом году лицей обвиняли в том, что он набрал всего один украиноязычный первый класс из 4 возможных.
Также «хейтеры» напоминают об опросе родителей учеников лицея о том, желают ли они перейти на украинский язык обучения: 80% категорически отказались, а во многих классах вообще не было ни одного желающего перейти на «мову».
Националисты возмущаются, что Львовский городской совет постоянно выделяет средства на деятельность лицея, а в этом году «русскому» учебному заведению купят современный 3D принтер.
Ранее националисты негодовали по поводу музея Пушкина в школе, который в результате закрыли.
«В музее были уникальные материалы о Пушкине и Галичине, где его произведения впервые напечатали на польском языке. Сейчас там есть экспозиция «Литературный Львов», — рассказывает директор лицея Наталья Мельник.
Кстати, в лицее также есть «шекспировский кабинет» английского языка, а в аудитории украинского языка и литературы собрана коллекция пысанок со всего мира.
По словам Мельник, радикалы периодически призывают «сжечь, расстрелять» лицей и ищут некую «тайную комнату русского мира».
«Приходили даже из ОУН на экскурсию по кабинетам украинского языка и истории и защиты Отечества. Обвинения в украинофобии несправедливы: наши ученики постоянно участвуют и побеждают в олимпиадах по украинскому языку, в конкурсах имени Петра Яцыка и Шевченко. На здании лицея висят мемориальная доска погибшему в АТО бывшему ученику Юрию Кругликову, а все стенды и стенгазеты — на украинском языке», — говорит Мельник.
Что касается финансирования, то, по словам директора, лицею выделяют столько же, как и другим школам, частично на нужды заведения сдают деньги родители.
То есть придраться вроде не к чему. Тем не менее в националистической среде и в соцсетях разгорается «зрада».
«Разогнать ту школу, к чертям собачьим», — пишет в одной из львовских групп Facebook Олег Сыпитый.
«Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают», — негодует Руслан Потицкий.
«Враги», — так пишет о лицеистах Игорь Кравец.
«Сжечь нафиг такой лицей со всем кодлом», — призывает львовянка Наталья Безпалюк.
«Когда-то были еврейские погромы во Львове, скоро придется делать москальские погромы и гнать это быдло обратно на восток домой», — грозится Анатолий Юнак.
«Закрыть этот „маскальський“ лицей. Пусть валят в Рашу», — поддакивает Оля Побигушка.
Но и защитники лицея не боятся высказывать свое мнение.
«А что плохого в музее Пушкина? Не была в лицее, но знаю нескольких выпускников — патриоты и прекрасно знают государственный язык», — пишет львовянка Ирина Шовак.
«В школе царит „культ Пушкина“? Как они посмели воспитывать детей на образцах классической литературы? Лучше бы гимну научили! Вот и поедут выпускники лицея в Польшу на клубнику — и будут „Ще не вмерла“ напевать, чтобы поднять патриотический дух», — иронизирует психолог Майя Гринченко.
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