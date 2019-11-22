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Сжечь или отдать на благотворительность? В Германии продадут "пропитанную кровью" шляпу Гитлера
22 ноября 2019, 15:09 • 10 • В мире
В Германии выставили на аукцион "пропитанную кровью" шляпу Гитлера. В бундестаге раскритиковали продажу нацистских вещей, а историки призывают направить средства на благотворительность, а не сжигать предметы.
В Германии на торги выставили предметы, принадлежавшие элите Третьего рейха. Об этом сообщает телеканал "360".
В частности, аукционный дом Hermann Historic намерен выставить на продажу шляпу Адольфа Гитлера, а также платье, пальто и шляпу Евы Браун. Всего будет доступно 842 лота.
Против торгов выступила Европейская еврейская ассоциация, в которой считают, что "пропитанные кровью" предметы могут купить исключительно симпатизирующие нацистам люди. Их мнение разделяет и депутат бундестага Вальдемар Гердт.
"Нельзя, чтобы они кому-то принадлежали, личности, которая могла бы дальше развивать свои больные фантазии", - заявил он.
Иную позицию занял основатель музея о кавказских евреях Бенцион Шмойлов. Он сам собирает подобные предметы, так как они являются частью истории. Но организаторам аукциона стоило всё же направить вырученные деньги на благотворительность.
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