Сжечь или отдать на благотворительность? В Германии продадут "пропитанную кровью" шляпу Гитлера

В Германии на торги выставили предметы, принадлежавшие элите Третьего рейха. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, аукционный дом Hermann Historic намерен выставить на продажу шляпу Адольфа Гитлера, а также платье, пальто и шляпу Евы Браун. Всего будет доступно 842 лота.

Против торгов выступила Европейская еврейская ассоциация, в которой считают, что "пропитанные кровью" предметы могут купить исключительно симпатизирующие нацистам люди. Их мнение разделяет и депутат бундестага Вальдемар Гердт.

"Нельзя, чтобы они кому-то принадлежали, личности, которая могла бы дальше развивать свои больные фантазии", - заявил он.

Иную позицию занял основатель музея о кавказских евреях Бенцион Шмойлов. Он сам собирает подобные предметы, так как они являются частью истории. Но организаторам аукциона стоило всё же направить вырученные деньги на благотворительность.