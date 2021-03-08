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Сжечь и забыть: Жители Айдахо взбунтовались против масочного режима

08 марта 2021, 17:20  •  91 • В мире
Жители Айдахо взбунтовались против масочного режима, начав сжигать средства индивидуальной защиты под стенами капитолия штата. Они надеются забыть о коронавирусном кошмаре.
Жители штата Айдахо 6 марта провели акцию протеста в столице штата, чтобы выразить протест против масочного режима в США. Об этом пишет РИА ФАН.
Официально власти штата не вводили масочный режим в регионе, но в некоторых округах задействовали специальные госнормы для замедления распространения заболевания. Постепенно ограничения смягчают, но в крупных городах они продолжают действовать.
Впрочем, глава здравоохранения Восточного Айдахо Джери Ракоу призвала граждан соблюдать меры предосторожности и продолжать носить маски.
В конце прошлой неделе в соцсетях появились фотографии и видео, на которых около 150 жителей Айдахо с детьми сжигают в Бойсе маски и фотографии политиков-демократов (последние активно агитируют за сохранение ограничений). Судя по всему, недовольство связано с финансовыми проблемами и общей усталостью населения из-за карантина.
Согласно плану нового президента США Джо Байдена, уже к маю 2021 в стране будет доступно около 300 миллионов доз вакцины, что позволить охватить почти всех жителей страны. Несколько штатов, которые контролируют республиканцы (Техас и Миссисипи), уже отменили ограничения, что не понравилось Белому дому.
Protestors are burning masks on the steps of the Idaho Capitol pic.twitter.com/LaanOEfdvv
— Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021

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