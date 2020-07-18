Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии

Представители ДНР передали украинской стороне тело эстонского наёмника, погибшего во время диверсионной вылазки в Донбассе 13 июля. Военкор Александр Коц раскрыл в Twitter завещание диверсанта из Эстонии.

Речь идёт о Николае Илине. Он был рождён в Белоруссии, имел гражданство Эстонии и воевал в Донбассе на стороне Украины. В ВСУ эстонского наёмника называют "медиком", однако видео его гибели доказывает, что он воевал с оружием в руках. Во время диверсионной вылазки в районе населённого пункта Зайцево Илин подорвался на мине.

Завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Белоруссией и Эстонией, - рассказал о завещании эстонского наёмника военкор Александр Коц.

Напомним также, что ранее появлялась информация о гибели ещё и наёмника из США, однако она не подтвердилась. Американца спутали с другим боевиком ВСУ.