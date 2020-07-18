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Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии

18 июля 2020, 05:00  •  61 • Политика
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии. Наёмник завещал сжечь его труп и развеять прах над тремя странами - Украиной, Белоруссией и Эстонией.
Представители ДНР передали украинской стороне тело эстонского наёмника, погибшего во время диверсионной вылазки в Донбассе 13 июля. Военкор Александр Коц раскрыл в Twitter завещание диверсанта из Эстонии.
Речь идёт о Николае Илине. Он был рождён в Белоруссии, имел гражданство Эстонии и воевал в Донбассе на стороне Украины. В ВСУ эстонского наёмника называют "медиком", однако видео его гибели доказывает, что он воевал с оружием в руках. Во время диверсионной вылазки в районе населённого пункта Зайцево Илин подорвался на мине.
Завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Белоруссией и Эстонией, - рассказал о завещании эстонского наёмника военкор Александр Коц.
Напомним также, что ранее появлялась информация о гибели ещё и наёмника из США, однако она не подтвердилась. Американца спутали с другим боевиком ВСУ.

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