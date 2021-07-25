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SZ: Евросоюз угрожает Польше и Венгрии

25 июля 2021, 13:45  •  194 • В мире
ЕС обещает сократить финансирование Будапешту и выдвигает ультиматум Варшаве
Еврокомиссия выступила с очередным отчётом о верховенстве права в европейских странах. Отчёт свидетельствует – Польша и Венгрия отходят всё дальше от фундаментальных европейских ценностей, что вызывает «серьёзное беспокойство» в Брюсселе.
«Хотя отчёт Еврокомиссии и не имеет никаких непосредственных юридических последствий, но он сыграет свою роль и может привести к сокращению финансирования Польши и Венгрии со стороны ЕС. Также это может повлиять на процедуру рассмотрения национальных планов по использованию средств из европейского фонда восстановления ЕС от последствий пандемии»,
– сообщает подписная немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
Издание отмечает, что ещё в прошлом году Еврокомиссия предупреждала венгерское правительство о необходимости устранения «всех системных нарушений», однако с тех пор ситуация только ухудшилась. Особенно это касается притеснений независимых СМИ со стороны государства, которое препятствует работе независимых журналистов.
«Тот факт, что системный демонтаж верховенства права в Польше и Венгрии находит подражателей и в других странах Евросоюза, является лишь побочным эффектом. Самое главное – под угрозой находится само единство Евросоюза, в котором примат европейского права не подлежит обсуждению»,
– цитирует издание слова еврокомиссара юстиции и верховенства права Дидье Рейндерса.
Еврокомиссия также «крайне обеспокоена» Польшей, правительство которой посмело усомниться в том, что «европейское право обладает приоритетом над Конституцией Польши». Неделю назад Европейский суд уже потребовал прекратить работу Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, объявив её полномочия незаконными, отмечает SZ. Однако Дисциплинарная палата продолжает работать, а Конституционный суд Польши постановил: «решение Европейского суда противоречит польской Конституции».
В связи с этим еврокомиссия вынуждена выдвинуть польскому правительству ультиматум: «если до 16 августа правительство в Варшаве не заявит о полном исполнении решения Европейского суда, Рейндерс обратится в Европейский суд с просьбой о наложении ежедневных штрафов».
«Если же Венгрия и Польша откажутся от диалога с Еврокомиссией, Европейский суд вынужден будет прибегнуть к санкциям в отношении этих стран и к судебным искам»,
– констатирует Süddeutsche Zeitung.
Соб. корр. ФСК

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