Сюжет разработан и проверен: Названо "новое лицо оппозиции" после Навального

Она отметила, что американские спецслужбы действуют довольно консервативно, поэтому ничего нового они бы и не придумывали.

"Зачем придумывать нового внешнего врага, виновного в американских неурядицах, если можно всё спихнуть на в течение века продвигаемую тему "Красная угроза"? Зачем изобретать новый яд, если есть Старичок-Новичок? К чему новые злодеи, если есть демоны из Кей-Джи-Би?" - написала она в своём Telegram_канале.

При этом она отметила, что ровно так же они, вероятно, намерены поступить и с Навальным, когда подталкивают его вернуться в Россию, а там и в тюрьму.

"Есть уже разработанный и проверенный сюжет: мужа-сидельца и жены-героини, которая берёт на себя роль супруга-заключённого. Да, да, вы сейчас правильно догадались - отработанный и раскрученный сюжет Тихановских из соседней Беларуси можно взять и переложить на российские реалии: будет ещё одна "звёздная пара", муж Алексей, сидящий в тюрьме, жена Юлия - новое лицо оппозиции, борющаяся за депутатское кресло (глядишь, потом и в президенты полезет)", - считает Бутина.

При этом она отметила, что США довольно выгодна "женская карта" - "это эмоционально насыщенный сценарий, женщин бить не в нашей культуре, так что всё логично и, больше того, проверено на близлежащих к нам территориях".

"Банально, коллеги. Придумали бы что-то новенькое, а то скучно, ей-богу", - отметила она.

Фото: Скриншот Telegram/Мария Бутина