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Сюткин прокомментировал запрет на въезд на Украину
31 января 2020, 15:24 • 47 • Украина
Российский певец Валерий Сюткин прокомментировал в разговоре с RT решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить ему въезд в страну.
РИА Новости
«Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили — и всего им доброго», — сказал Сюткин.
Ранее в СБУ заявили, что запретили въезд Сюткину за его «высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма» в эфире российского телеканала.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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