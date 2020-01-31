Сюткин прокомментировал запрет на въезд на Украину

Российский певец Валерий Сюткин прокомментировал в разговоре с RT решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить ему въезд в страну.

«Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили — и всего им доброго», — сказал Сюткин.

Ранее в СБУ заявили, что запретили въезд Сюткину за его «высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма» в эфире российского телеканала.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.