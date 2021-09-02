Сюрприз Зеленскому: Здание мэрии в штате Калифорния "перекрасили" в украинский флаг

Владимир Зеленский приехал в штат Калифорния. В Сан-Франциско в честь его приезда местная мэрия подсветила здание цветами украинского флага.

При этом офис Зеленского подчеркнул, что это первый визит украинского президента в Калифорнию за всю историю независимости Украины.

Сообщается, что в честь его приезда здание мэрии города Сан-Франциско местные власти решили подсветить цветами украинского флага.

Зеленский хочет встретиться с главой компании Apple Тимом Куком, основателем Amazon Джеффом Безосом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском.

Вчера глава Украины встретился со своим американским коллегом, президентом США Джо Байденом. Он сильно нервничал во время загровора. Диалог шёл о "Северном потоке-2", Донбасссе и о вступлении Украины в НАТО.