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Сюрприз Зеленскому: Здание мэрии в штате Калифорния "перекрасили" в украинский флаг

02 сентября 2021, 10:10  •  25 • Политика
Владимир Зеленский приехал в штат Калифорния. В Сан-Франциско в честь его приезда местная мэрия подсветила здание цветами украинского флага.
При этом офис Зеленского подчеркнул, что это первый визит украинского президента в Калифорнию за всю историю независимости Украины.
Сообщается, что в честь его приезда здание мэрии города Сан-Франциско местные власти решили подсветить цветами украинского флага.
Зеленский хочет встретиться с главой компании Apple Тимом Куком, основателем Amazon Джеффом Безосом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском.
Вчера глава Украины встретился со своим американским коллегом, президентом США Джо Байденом. Он сильно нервничал во время загровора. Диалог шёл о "Северном потоке-2", Донбасссе и о вступлении Украины в НАТО.

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