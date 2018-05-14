Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху? • 618 • Аналитика



О запланированном на 9 мая 2018 года рабочем визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву стало известно ещё в первых числах месяца. Как выяснилось позднее, вместе с президентом России Владимиром Путиным и сербским лидером Александром Вучичем Нетаньяху принял участие в мероприятиях в ознаменование 73-й годовщины великой Победы, включая военный парад на Красной площади, а также акцию «Бессмертный полк». Но если прибытие А. Вучича крайне легко объясняется стремлением сербской стороны выстроить достойное военно-техническое и экономическое сотрудничество с братской Россией, а также заручиться военно-дипломатической поддержкой в вопросе возможного разрешения «косовского вопроса»), то лицемерию ключевой персоны в ближневосточной повестке дня — Нетаньяху уже давно нет предела. Преподнесение еврейского государства в качестве «надёжного и проверенного» партнёра Российской Федерации, крепкое рукопожатие с Владимиром Путиным, заверения в глубочайшем уважении нашей державы, а затем очередной «нож в спину» — вот самая красочная характеристика линии поведения большинства израильских лидеров в отношении России. И Биби Нетаньяху тому не исключение.



Изначально было ясно, что его визит на мероприятия в честь Дня Победы является лишь вынужденной формальностью, в то время как реальной целью было получение гарантий на полное «замораживание» поставки зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит» сирийским войскам ПВО, а также невмешательство российского военного контингента в очередной этап высокоинтенсивного израильско-иранского военного конфликта в районе Голанских высот, в котором участвуют отряды «Аль-Кудс». Учитывая тот факт, что в очередной раз имела место, на первый взгляд, взаимовыгодная «сделка», Нетаньяху со своей стороны мог предложить лишь отказ от поддержки террористических формирований «ан-Нусры» и боевиков «Free Syrian Army» в крупнейшем южном оппозиционном плацдарме Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, который рассматривается военными экспертами и политологами в качестве основного наступательного «кулака» на укрепрайоны правительственных сил Сирии.





Итоги данного визита не заставили себя долго ждать. В пятницу, 11 мая, спустя сутки после очередного массированного удара ВВС Израиля по опорным пунктам главного союзника сирийской армии — спецподразделения КСИР «Аль-Кудс», а также объектам сирийской ПВО, помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил об отсутствии каких-либо переговоров о возможной поставке комплексов С-300 сирийской стороне, после чего пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подытожил, что передача Дамаску «трёхсоток» никогда и не анонсировалась. Такая резкая смена позиции, спустя буквально пару-тройку недель после заявлений главы МИДа Сергея Лаврова, а также начальника Генштаба ВС России Сергея Рудского о «снятии с Москвы моральных обязательств, ранее препятствующих передаче С-300 сирийской армии», а также «рассмотрении возможности возобновления поставок данных комплексов Дамаску», с ура-патриотической точки зрения может показаться очередным «сливом» наших ближневосточных союзников в угоду имперским задумкам Тель-Авива и Вашингтона. Достаточно большое количество обозревателей уже успели связать данную ситуацию с военно-политической незрелостью российского руководства и непоследовательностью в принятии важнейших решений.



Но давайте оценивать происходящее не с колокольни диванного ура-патриота, а с точки зрения внешнеполитического прагматизма Кремля и стратегической продуманности оборонного ведомства Российской Федерации, ведь возглавляют и направляют их деятельность люди, способные спрогнозировать действия того же Израиля на десятки шагов вперёд. Из этого следует, что на данном этапе предложенные израильским премьер-министром условия некой негласной сделки соответствуют национальным и региональным интересам России. Стоит также помнить, что действующая позиция Москвы по С-300ПМУ-2 является весьма шаткой и может быстро измениться в случае того или иного несогласованного «телодвижения» еврейского государства. Если израильская сторона действительно заверила руководство РФ в отстранении от поддержки боевиков FSA в южном «полукотле» у Голанских высот в обмен на «заморозку» передачи «Фаворитов» (а другой формулы здесь и не просматривается), то в наших руках оказывается весьма выигрышная комбинация. Бессмертный полк. Точка кристаллизации



Заключается она в том, что после окончательной зачистки от формирований ИГИЛ (запрещено в РФ) Ярмука (в южных районах Дамаска), а также освобождения от боевиков FSA «растанского котла» (в мухафазе Хомс), заметно ослабленным в боях подразделениям проправительственных сил, включая «Силы Тигра» и отряды «Хезболлы», будет значительно легче прорвать оборонительные рубежи боевиков «Сирийской свободной армии», если военно-техническая поддержка последних со стороны ЦАХАЛа окончательно прекратится. Впоследствии южные регионы Сирии (Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра) могут быть возвращены под контроль Дамаска в разы быстрее, нежели при прямом участии Израиля на стороне противника. Конечно же, в качестве «стратегической лазейки» поддержки оппозиционно-террористического «костяка» на юге Сирии может выступать и сирийско-иорданский участок границы, где проходят автомагистрали Джараш — Даръа и Эль-Мафрак — Даръа. По ним могут перебрасываться военные грузы из Саудовской Аравии, а также США, доставленные посредством военно-транспортной авиации и амфибийно-десантных корабельных группировок Военно-морских сил США. Но есть загвоздка: приграничные участки данных шоссе могут быть взяты под огневой контроль реактивной артиллерии сирийской армии гораздо проще, чем прикрываемые комплексами «Iron Dome» участки Голанских высот.



Что касается поддержки антиправительственной группировки FSA, а также террористических формирований «Джебхат ан-Нусры» на юге Сирийской Арабской Республики со стороны Израиля, то об этом известно ещё с осени 2014 года, когда об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу «Russia Today». Эти данные подтвердились и заявлениями тогдашнего главы оборонного ведомства Израиля Моше Яалона, который классифицировал «ан-Нусру» в качестве «умеренной группировки», несмотря на то, что она внесена в международный список террористических формирований. Тем не менее, на фоне сохраняющейся угрозы передачи Дамаску русских комплексов С-300, израильское военное руководство решило не играть с огнём, что выразилось в отсутствии видимых попыток наступления ребелов ночью 10 мая, сразу после ударов израильской тактической авиации и РСЗО MLRS по позициям САА и элитных иранских отрядов специального назначения «Кудс», входящих в КСИР. Лишь небольшие перестрелки и артиллерийская дуэль между FSA и САА были зафиксированы в районе деревни Чаддер близ Голанских высот. Записки Колорадского Таракана. Победа и перемога — вещи разные



Как видим, использование зенитно-ракетного комплекса С-300 в качестве инструмента военно-политического давления сослужило отличную службу в манипулировании израильской стороной, конечной целью которого является ускорение восстановления сирийского суверенитета над захваченными оппозицией территориями. Примечательно, что о существовании подобного рода «сделки» между Россией и Израилем заявляет и директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков. Его мнение сводится к тому, что «Россия как великая страна не будет предавать Тегеран; но и его преобладающее влияние в Сирии также не входит в спектр российских интересов». Согласитесь, мысль весьма странная и противоречивая (особенно с позиции союзника), но и её можно частично понять.



Наиболее вероятно, что такими заявлениями Сергея Александровича Москва аккуратно, на медийно-информационном уровне подаёт Ирану немногозначный сигнал о недопустимости разыгрывания на Сирийском театре военных действий «собственной антиизраильской карты» в обход интересов России на данном этапе. Как известно, в список этих интересов как раз и входит скорейшее уничтожение «юго-западного полукотла», а затем медленное продвижение на восточном берегу Евфрата (начиная с «Хушамского кармана»), с задействованием «Кудс» и сирийских ополченцев против проамериканской группировки «Армии севера Сирии», формирующейся сегодня из бойцов SDF и бывших боевиков ИГИЛ. Не трудно понять, что столкновение между проиранскими силами и АОИ на фоне такой стратегии лишь ослабляет потенциал Сирийской Арабской Армии, «перетягивая» её наиболее боеспособные подразделения к новому очагу напряжённости в районе Голанских высот. Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию



Тем не менее, существование негласной договорённости между Россией и Израилем нисколько не снижает остроты вопроса защиты сирийского воздушного пространства от будущих массированных ракетных ударов Военно-морских сил США по важнейшим опорным пунктам правительственных сил Сирии в районе Евфрата и южной «зоны деэскалации». Ведь несмотря на израильско-российские «сверки часов» по ситуации в южной части САР, амбиции Белого дома и Пентагона здесь куда более масштабны и по-прежнему сосредоточены как минимум на захвате больших территорий на западном берегу Евфрата и в южных окрестностях Дамаска и как максимум на свержении правительства Башара Асада, либо его вытеснении из Дамаска в Хомс, Латакию или Тартус.



Как мы уже рассматривали ранее, опираясь на информацию Минобороны, ГШ ВС России и многочисленных очевидцев, с этой целью в провинциях Хасеке, 55-километровой «зоне безопасности», а также «южной зоне деэскалации» развёрнуты военно-полевые учебно-тренировочные лагеря, на которых инструкторы Корпуса морской пехоты и ССО США обучают курдских бойцов «Сирийских демократических сил», «Армии севера Сирии», а также «Свободной сирийской армии» тактике ведения наступления на подразделения сирийской армии, дезорганизованные многочисленным ракетными и ракетно-авиационными ударами американских флота и ВВС. Именно для возможности выполнения подобных ударов американская авианосная группировка во главе с атомным авианосцем CVN-75 USS «Harry S. Trumen» представлена усиленным ударным, противолодочным и противовоздушным компонентом из 6 эсминцев класса «Арлей Бёрк» (вместо 3-4 ЭМ при стандартном ордере), ракетного крейсера УРО CG-60 «Normandy» класса «Тикондерога», а также дополнительного немецкого фрегата F221 «Hessen» класса «Саксония». На семи американских «Иджис»-кораблях управления ракетным оружием может размещаться от 200 до 450 стратегических крылатых ракет «Томагавк» в различных вариантах (RGM-109E, TLAM-C и TLAM-D). Скалы чёрной реки. Ядерная свалка



А поэтому уже сейчас перед МО России поставлена задача поиска достойной альтернативы С-300ПС/ПМУ-2, способной защитить САА от беспощадных ударов сил коалиции. Давно известно, что неоспоримым техническим преимуществом С-300ПС/ПМ1/2 перед другими зенитно-ракетными средствами является установка контейнера Ф1С с радиолокационным комплексом подсвета и наведения 30Н6/Е2 на специализированные транспортируемые универсальные вышки 40В6М высотой 25 метров и 40В6МД высотой 39 метров. Если вести расчёт дальности радиогоризонта с коэффициентом рефракции 3,57 (для ДМ/СМ-волн), то получаем возможность перехвата «Томагавков» на дальностях около 45 — 47 км, потому что высота их полёта обычно достигает 45 — 50 м. Если же речь идёт о более современных и низковысотных средства воздушного нападения типа тактической крылатой ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER (маршевая высота в районе позиций ПВО противника около 20-25 м), то эта дальность сокращается до 38 — 40 км, чего вполне хватает для залатывания брешей на низковысотном участке воздушного пространства того или иного района Сирийской Арабской Республики.



В частности, для полноценного прикрытия Дамаска и окрестностей от ударов американской авиации вполне хватило бы двух 3-дивизионных полков С-300ПС, объединённых в единую систему ПРО с помощью АСУ «Байкал-1МЭ» и расположенных на удалении 35 км друг от друга, плюс для каждого полка от 4 до 6 «Панцирей-С1» для защиты «мёртвой зоны». В сумме имеем 288 ЗУР 5В55Р и 144 57Э6Е. С учётом наличия множества «Печор-2М» и «Оса-АКМ» этого количества с головой бы хватило для защиты от самых непредсказуемых ракетных атак. Но чем заменить С-300, не предусмотренный договорённостями? Враги нашего врага или Второй фронт США



Одним из наиболее подходящих вариантов является передача сирийским войскам ПВО дополнительных дивизионов войсковых зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2Э». Предметом военно-политических «торгов» между Тель-Авивом и Москвой данные комплексы никогда не являлись. В ту же очередь, расширенная до 45 км дальность и до 25 км высота поражаемых целей для усовершенствованной зенитной ракеты 9М317 наделяет «Бук-М2» практически таким же боевым потенциалом, как и С-300ПС. Да, отсутствует возможность поражения израильских истребителей F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa» задолго до запуска с их подвесок управляемых авиабомб и тактических ракет, а также американской палубной авиации, но зато имеются отличные способности по поражению уже летящих по сирийским объектам элементов высокоточного оружия. К примеру, радиолокационный обнаружитель кругового обзора 9С18М1-3, радары подсвета и наведения 9С36, а также пункт боевого управления 9С510 оснащаются обновлённой элементной базой, позволяющей работать по малоразмерным целям с ЭПР около 0,05 — 0,08 кв. м. Следовательно, в список целей входят противорадиолокационные ракеты AGM-88HARM, AGM-88E AARGM, ракеты семейств JASSM-ER, «Shtorm Shadow» и «Делила», а также 227-мм неуправляемые/управляемые реактивные снаряды семейства M26/M30, входящие в боекомплекты РСЗО MLRS и HIMARS (не говоря уже о более крупных «Томагавках»).



Максимальная скорость поражаемых целей составляет для «Бук-М2Э» составляет 4320 км/ч, что даёт возможность уничтожать многочисленные типы оперативно-тактических баллистических, включая перспективный израильский 306-мм управляемый реактивный снаряд «EXTRA», серийно выпускающийся компанией «Israel Military Industries Ltd.». Стоит упомянуть, что ещё в феврале этого года глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман принял решение о формировании в АОИ отдельных подразделений тактических ракет, входящих в структуру СВ Израиля вместе с Артиллерийскими регулярными войсками. Именно эти подразделения получат на вооружение дальнобойные тактические ракеты «EXTRA». Практически все отечественные и зарубежные средства массовой информации упустили данную новость, в то время как эта ракета уже благополучно проходит боевое крещение в южной части Сирийского театра военных действий. Уничтожение данных изделий на подлёте к стратегически важным объектам сирийской армии имеет первостепенное значение, так как наносимый ими ущерб очень высок. Во-первых, 450-килограммовая ОТБР наклонного пуска «EXTRA» (аналог белорусско-китайского «Полонеза») обладает дальностью действия в 150 км, что позволяет обстреливать все склады вооружения и командные пункты на территории провинции Дамаск вплоть до Хомса.



Террор и борьба с ним. Охота на "Инженера"

Оперативно-тактическая ракета "EXTRA"



Благодаря такой возможности практически отпадает необходимость задействования ударной авиации Хель Хаавир. Ещё более неприятным моментом можно считать мощную 125-килограммовую боевую часть и малое круговое вероятное отклонение в 10 м, достигаемое применением GPS-модуля наведения, а также системой управления на базе малоразмерных аэродинамических рулей, установленных в носовой части ракеты. Это значит, что могут быть выведены из строя даже высокозащищённые объекты военной инфраструктуры. Учитывая тот факт, что скорость полёта этой ракеты может переваливать за скоростной предел поражаемых целей «Панциря-С1» (более 1000 м/с), «Бук-2Э» остаётся единственным надёжным средством ПВО сирийской армии, которые может быть противопоставлено высокоточной реактивной артиллерии ЦАХАЛа большой дальности. К сведению, даже информированный источник «Оружие Отечества» со ссылкой на разработчика упоминает о том, что комплекс «Бук -М2Э» предназначен для уничтожения оперативно-тактических баллистических ракет с дальностью действия в пределах 150—200 км. Израиль в огне: так ли эффективна израильская ПРО?



Переходим к огневой производительности и живучести зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2Э». И здесь начинает просматриваться главный спектр «сюрпризов» как для ЦАХАЛа с сотнями «умных» ракет на вооружении, так и для палубной тактической авиации Военно-морских сил США. Мы знаем, что «Трёхсотки/Четырёхсотки» имеют достаточно заметный технический недостаток. Он заключается в наличии лишь одного радара подсвета и наведения 30Н6Е/92Н6Е в составе каждого дивизиона. Достаточно лишь одного 155-мм «Экскалибура», запущенного из САУ M109A5 на Голанах одновременно с несколькими десятками различных НУРСов (по целеуказанию от того же «Rivet Joint»), и «лопата» (так называют 30Н6Е в ПВО) будет уничтожена, а значит, весь комплекс перестанет функционировать. Вывод: работать по воздушным целям в непосредственной близости от сирийско-израильской границы «Трёхсотым» будет крайне затруднительно; либо действовать придётся «короткими вылазками», с перехватом нескольких целей и немедленной сменой позиции. Только вот эффективность такого боевого дежурства оставляет желать лучшего.



Один же комплекс «Бук-М2Э» может похвастаться возможностью применения сразу 6 самоходных огневых установок 9А317Э, в каждую из которых интегрирован радар подсвета и наведения 9C36 с ПФАР, способный «завязывать трассы» одновременно 10 воздушных объектов в режиме сопровождения на проходе и захватывать на точное автосопровождение (осуществлять подсвет) одновременно по 4 целям. Следовательно, один комплекс не 6-канальный (как С-300), а 24-канальный. Для полного же выведения его из строя необходимо уничтожить все без исключения самоходные огневые установки (СОУ) 9А317Э, размещённые на гусеничном шасси ГМ-569. Реализовать это будет крайне затруднительно, поскольку (в отличие от «Трёхсотки») радары на СОУ «Бука» могут работать по так называемому принципу «гирлянды». К примеру, израсходовав 2 ЗУР 9М317 по цели (целям) буквально за несколько секунд, одна из 6 самоходных огневых установок может выключить излучение и за 20 секунд сменить позицию; за это время по наиболее приоритетным целям, движущимся с различных направлений, отработают ещё 2 СОУ, а затем отключат излучение и сменят позиции. И так без перерывов, пока не закончится боекомплект как на СОУ, так и на пуско-заряжающих установках 9А316Э. Как предать собственный народ и плюнуть на его историю



Выследить каждую самоходную огневую установку 9А317Э, особенно под прикрытием средств РЭБ, генерирующих ответные/шумовые и заградительные помехи в Х-/Ku-диапазонах волн, будет почти нереально даже таким асам радиолокационной разведки, как RQ-4B «Global Hawk». Целераспределение на огневые единицы комплекса (СОУ/ПЗУ) может поступать в онлайн-режиме даже в момент смены позиций, что возможно благодаря системной увязке командного пункта 9С510Э одновременно с обзорным радаром 9С18М1-3Э «Купол-М1-3Э» и автоматизированными системами управления «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ», которые получают данные о воздушной обстановке от других наземных РЛС и самолётов ДРЛОиУ А-50У. Что же касается С-300, то один его зенитно-ракетный дивизион не может реализовать всеракурсное отражение массированного ракетного удара, так как единственный РПН 30Н6Е при огневой работе может охватывать лишь ограниченный сектор воздушного пространства 14x64 градуса. Ещё одним недостатком С-300ПС/ПМ/1/2 в плане мобильности является вертикальный тип пуска ракет 5В55Р/48Н6Е/2: быстрая смена позиций пусковых установок 5П85С/СЕ невозможна до тех пор, пока блок из четырёх массивных направляющих не будет приведён в горизонтальное положение (опущен на платформу тягача).





Низковысотный радар подсвета 9С36



Если говорить о способностях перехвата низковысотных стратегических и тактических крылатых ракет на значительных расстояниях, то и здесь АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имении В.В. Тихомирова» не подкачал. Для комплекса «Бук-М2Э» разработан специализированный самоходный вариант радара подсвета 9С36, антенный пост которого поднимается на высоту 22,5 м посредством специализированной универсальной телескопической мачтовой установки. В таком случае дальность действия по летящим на высоте 20 м крылатым ракетам увеличивается с 20 до 35 км. Возможности «трёхсотки» по работе с «Томагавками» достигнуты. Вывод из всей вышеописанной ситуации таков: пойдя на серьёзные уступки в плане поддержки южных оппозиционных «гадюшников» Сирии в обмен на «заморозку» поставок Дамаску комплексов С-300ПМУ-2, Израиль заработал куда более серьёзную головную боль в виде интенсификации поставок других, в разы более опасных средств противовоздушной обороны, о чём заявлял наш военно-дипломатический источник ещё 25 апреля. Среди них наш главный войсковой шедевр — «Бук-М2Э», а там и до модульного «Тор-М2КМ» не так далеко, разместить который можно практически на любой грузовой платформе… Вот Тель-Авив допрыгался со своим вечным торгом.



Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/1075044.html

https://rueconomics.ru/324859-netanyakhu-raskryl-podrobnosti-razgovora-s-vladimirom-putinym-v-moskve

http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/zrs_s-300pmu2.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk-2m/buk-2m.shtml О запланированном на 9 мая 2018 года рабочем визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву стало известно ещё в первых числах месяца. Как выяснилось позднее, вместе с президентом России Владимиром Путиным и сербским лидером Александром Вучичем Нетаньяху принял участие в мероприятиях в ознаменование 73-й годовщины великой Победы, включая военный парад на Красной площади, а также акцию «Бессмертный полк». Но если прибытие А. Вучича крайне легко объясняется стремлением сербской стороны выстроить достойное военно-техническое и экономическое сотрудничество с братской Россией, а также заручиться военно-дипломатической поддержкой в вопросе возможного разрешения «косовского вопроса»), то лицемерию ключевой персоны в ближневосточной повестке дня — Нетаньяху уже давно нет предела. Преподнесение еврейского государства в качестве «надёжного и проверенного» партнёра Российской Федерации, крепкое рукопожатие с Владимиром Путиным, заверения в глубочайшем уважении нашей державы, а затем очередной «нож в спину» — вот самая красочная характеристика линии поведения большинства израильских лидеров в отношении России. И Биби Нетаньяху тому не исключение.Изначально было ясно, что его визит на мероприятия в честь Дня Победы является лишь вынужденной формальностью, в то время как реальной целью было получение гарантий на полное «замораживание» поставки зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит» сирийским войскам ПВО, а также невмешательство российского военного контингента в очередной этап высокоинтенсивного израильско-иранского военного конфликта в районе Голанских высот, в котором участвуют отряды «Аль-Кудс». Учитывая тот факт, что в очередной раз имела место, на первый взгляд, взаимовыгодная «сделка», Нетаньяху со своей стороны мог предложить лишь отказ от поддержки террористических формирований «ан-Нусры» и боевиков «Free Syrian Army» в крупнейшем южном оппозиционном плацдарме Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, который рассматривается военными экспертами и политологами в качестве основного наступательного «кулака» на укрепрайоны правительственных сил Сирии.Итоги данного визита не заставили себя долго ждать. В пятницу, 11 мая, спустя сутки после очередного массированного удара ВВС Израиля по опорным пунктам главного союзника сирийской армии — спецподразделения КСИР «Аль-Кудс», а также объектам сирийской ПВО, помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил об отсутствии каких-либо переговоров о возможной поставке комплексов С-300 сирийской стороне, после чего пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подытожил, что передача Дамаску «трёхсоток» никогда и не анонсировалась. Такая резкая смена позиции, спустя буквально пару-тройку недель после заявлений главы МИДа Сергея Лаврова, а также начальника Генштаба ВС России Сергея Рудского о «снятии с Москвы моральных обязательств, ранее препятствующих передаче С-300 сирийской армии», а также «рассмотрении возможности возобновления поставок данных комплексов Дамаску», с ура-патриотической точки зрения может показаться очередным «сливом» наших ближневосточных союзников в угоду имперским задумкам Тель-Авива и Вашингтона. Достаточно большое количество обозревателей уже успели связать данную ситуацию с военно-политической незрелостью российского руководства и непоследовательностью в принятии важнейших решений.Но давайте оценивать происходящее не с колокольни диванного ура-патриота, а с точки зрения внешнеполитического прагматизма Кремля и стратегической продуманности оборонного ведомства Российской Федерации, ведь возглавляют и направляют их деятельность люди, способные спрогнозировать действия того же Израиля на десятки шагов вперёд. Из этого следует, что на данном этапе предложенные израильским премьер-министром условия некой негласной сделки соответствуют национальным и региональным интересам России. Стоит также помнить, что действующая позиция Москвы по С-300ПМУ-2 является весьма шаткой и может быстро измениться в случае того или иного несогласованного «телодвижения» еврейского государства. Если израильская сторона действительно заверила руководство РФ в отстранении от поддержки боевиков FSA в южном «полукотле» у Голанских высот в обмен на «заморозку» передачи «Фаворитов» (а другой формулы здесь и не просматривается), то в наших руках оказывается весьма выигрышная комбинация.Заключается она в том, что после окончательной зачистки от формирований ИГИЛ (запрещено в РФ) Ярмука (в южных районах Дамаска), а также освобождения от боевиков FSA «растанского котла» (в мухафазе Хомс), заметно ослабленным в боях подразделениям проправительственных сил, включая «Силы Тигра» и отряды «Хезболлы», будет значительно легче прорвать оборонительные рубежи боевиков «Сирийской свободной армии», если военно-техническая поддержка последних со стороны ЦАХАЛа окончательно прекратится. Впоследствии южные регионы Сирии (Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра) могут быть возвращены под контроль Дамаска в разы быстрее, нежели при прямом участии Израиля на стороне противника. Конечно же, в качестве «стратегической лазейки» поддержки оппозиционно-террористического «костяка» на юге Сирии может выступать и сирийско-иорданский участок границы, где проходят автомагистрали Джараш — Даръа и Эль-Мафрак — Даръа. По ним могут перебрасываться военные грузы из Саудовской Аравии, а также США, доставленные посредством военно-транспортной авиации и амфибийно-десантных корабельных группировок Военно-морских сил США. Но есть загвоздка: приграничные участки данных шоссе могут быть взяты под огневой контроль реактивной артиллерии сирийской армии гораздо проще, чем прикрываемые комплексами «Iron Dome» участки Голанских высот.Что касается поддержки антиправительственной группировки FSA, а также террористических формирований «Джебхат ан-Нусры» на юге Сирийской Арабской Республики со стороны Израиля, то об этом известно ещё с осени 2014 года, когда об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу «Russia Today». Эти данные подтвердились и заявлениями тогдашнего главы оборонного ведомства Израиля Моше Яалона, который классифицировал «ан-Нусру» в качестве «умеренной группировки», несмотря на то, что она внесена в международный список террористических формирований. Тем не менее, на фоне сохраняющейся угрозы передачи Дамаску русских комплексов С-300, израильское военное руководство решило не играть с огнём, что выразилось в отсутствии видимых попыток наступления ребелов ночью 10 мая, сразу после ударов израильской тактической авиации и РСЗО MLRS по позициям САА и элитных иранских отрядов специального назначения «Кудс», входящих в КСИР. Лишь небольшие перестрелки и артиллерийская дуэль между FSA и САА были зафиксированы в районе деревни Чаддер близ Голанских высот.Как видим, использование зенитно-ракетного комплекса С-300 в качестве инструмента военно-политического давления сослужило отличную службу в манипулировании израильской стороной, конечной целью которого является ускорение восстановления сирийского суверенитета над захваченными оппозицией территориями. Примечательно, что о существовании подобного рода «сделки» между Россией и Израилем заявляет и директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков. Его мнение сводится к тому, что «Россия как великая страна не будет предавать Тегеран; но и его преобладающее влияние в Сирии также не входит в спектр российских интересов». Согласитесь, мысль весьма странная и противоречивая (особенно с позиции союзника), но и её можно частично понять.Наиболее вероятно, что такими заявлениями Сергея Александровича Москва аккуратно, на медийно-информационном уровне подаёт Ирану немногозначный сигнал о недопустимости разыгрывания на Сирийском театре военных действий «собственной антиизраильской карты» в обход интересов России на данном этапе. Как известно, в список этих интересов как раз и входит скорейшее уничтожение «юго-западного полукотла», а затем медленное продвижение на восточном берегу Евфрата (начиная с «Хушамского кармана»), с задействованием «Кудс» и сирийских ополченцев против проамериканской группировки «Армии севера Сирии», формирующейся сегодня из бойцов SDF и бывших боевиков ИГИЛ. Не трудно понять, что столкновение между проиранскими силами и АОИ на фоне такой стратегии лишь ослабляет потенциал Сирийской Арабской Армии, «перетягивая» её наиболее боеспособные подразделения к новому очагу напряжённости в районе Голанских высот.Тем не менее, существование негласной договорённости между Россией и Израилем нисколько не снижает остроты вопроса защиты сирийского воздушного пространства от будущих массированных ракетных ударов Военно-морских сил США по важнейшим опорным пунктам правительственных сил Сирии в районе Евфрата и южной «зоны деэскалации». Ведь несмотря на израильско-российские «сверки часов» по ситуации в южной части САР, амбиции Белого дома и Пентагона здесь куда более масштабны и по-прежнему сосредоточены как минимум на захвате больших территорий на западном берегу Евфрата и в южных окрестностях Дамаска и как максимум на свержении правительства Башара Асада, либо его вытеснении из Дамаска в Хомс, Латакию или Тартус.Как мы уже рассматривали ранее, опираясь на информацию Минобороны, ГШ ВС России и многочисленных очевидцев, с этой целью в провинциях Хасеке, 55-километровой «зоне безопасности», а также «южной зоне деэскалации» развёрнуты военно-полевые учебно-тренировочные лагеря, на которых инструкторы Корпуса морской пехоты и ССО США обучают курдских бойцов «Сирийских демократических сил», «Армии севера Сирии», а также «Свободной сирийской армии» тактике ведения наступления на подразделения сирийской армии, дезорганизованные многочисленным ракетными и ракетно-авиационными ударами американских флота и ВВС. Именно для возможности выполнения подобных ударов американская авианосная группировка во главе с атомным авианосцем CVN-75 USS «Harry S. Trumen» представлена усиленным ударным, противолодочным и противовоздушным компонентом из 6 эсминцев класса «Арлей Бёрк» (вместо 3-4 ЭМ при стандартном ордере), ракетного крейсера УРО CG-60 «Normandy» класса «Тикондерога», а также дополнительного немецкого фрегата F221 «Hessen» класса «Саксония». На семи американских «Иджис»-кораблях управления ракетным оружием может размещаться от 200 до 450 стратегических крылатых ракет «Томагавк» в различных вариантах (RGM-109E, TLAM-C и TLAM-D).А поэтому уже сейчас перед МО России поставлена задача поиска достойной альтернативы С-300ПС/ПМУ-2, способной защитить САА от беспощадных ударов сил коалиции. Давно известно, что неоспоримым техническим преимуществом С-300ПС/ПМ1/2 перед другими зенитно-ракетными средствами является установка контейнера Ф1С с радиолокационным комплексом подсвета и наведения 30Н6/Е2 на специализированные транспортируемые универсальные вышки 40В6М высотой 25 метров и 40В6МД высотой 39 метров. Если вести расчёт дальности радиогоризонта с коэффициентом рефракции 3,57 (для ДМ/СМ-волн), то получаем возможность перехвата «Томагавков» на дальностях около 45 — 47 км, потому что высота их полёта обычно достигает 45 — 50 м. Если же речь идёт о более современных и низковысотных средства воздушного нападения типа тактической крылатой ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER (маршевая высота в районе позиций ПВО противника около 20-25 м), то эта дальность сокращается до 38 — 40 км, чего вполне хватает для залатывания брешей на низковысотном участке воздушного пространства того или иного района Сирийской Арабской Республики.В частности, для полноценного прикрытия Дамаска и окрестностей от ударов американской авиации вполне хватило бы двух 3-дивизионных полков С-300ПС, объединённых в единую систему ПРО с помощью АСУ «Байкал-1МЭ» и расположенных на удалении 35 км друг от друга, плюс для каждого полка от 4 до 6 «Панцирей-С1» для защиты «мёртвой зоны». В сумме имеем 288 ЗУР 5В55Р и 144 57Э6Е. С учётом наличия множества «Печор-2М» и «Оса-АКМ» этого количества с головой бы хватило для защиты от самых непредсказуемых ракетных атак. Но чем заменить С-300, не предусмотренный договорённостями?Одним из наиболее подходящих вариантов является передача сирийским войскам ПВО дополнительных дивизионов войсковых зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2Э». Предметом военно-политических «торгов» между Тель-Авивом и Москвой данные комплексы никогда не являлись. В ту же очередь, расширенная до 45 км дальность и до 25 км высота поражаемых целей для усовершенствованной зенитной ракеты 9М317 наделяет «Бук-М2» практически таким же боевым потенциалом, как и С-300ПС. Да, отсутствует возможность поражения израильских истребителей F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa» задолго до запуска с их подвесок управляемых авиабомб и тактических ракет, а также американской палубной авиации, но зато имеются отличные способности по поражению уже летящих по сирийским объектам элементов высокоточного оружия. К примеру, радиолокационный обнаружитель кругового обзора 9С18М1-3, радары подсвета и наведения 9С36, а также пункт боевого управления 9С510 оснащаются обновлённой элементной базой, позволяющей работать по малоразмерным целям с ЭПР около 0,05 — 0,08 кв. м. Следовательно, в список целей входят противорадиолокационные ракеты AGM-88HARM, AGM-88E AARGM, ракеты семейств JASSM-ER, «Shtorm Shadow» и «Делила», а также 227-мм неуправляемые/управляемые реактивные снаряды семейства M26/M30, входящие в боекомплекты РСЗО MLRS и HIMARS (не говоря уже о более крупных «Томагавках»).Максимальная скорость поражаемых целей составляет для «Бук-М2Э» составляет 4320 км/ч, что даёт возможность уничтожать многочисленные типы оперативно-тактических баллистических, включая перспективный израильский 306-мм управляемый реактивный снаряд «EXTRA», серийно выпускающийся компанией «Israel Military Industries Ltd.». Стоит упомянуть, что ещё в феврале этого года глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман принял решение о формировании в АОИ отдельных подразделений тактических ракет, входящих в структуру СВ Израиля вместе с Артиллерийскими регулярными войсками. Именно эти подразделения получат на вооружение дальнобойные тактические ракеты «EXTRA». Практически все отечественные и зарубежные средства массовой информации упустили данную новость, в то время как эта ракета уже благополучно проходит боевое крещение в южной части Сирийского театра военных действий. Уничтожение данных изделий на подлёте к стратегически важным объектам сирийской армии имеет первостепенное значение, так как наносимый ими ущерб очень высок. Во-первых, 450-килограммовая ОТБР наклонного пуска «EXTRA» (аналог белорусско-китайского «Полонеза») обладает дальностью действия в 150 км, что позволяет обстреливать все склады вооружения и командные пункты на территории провинции Дамаск вплоть до Хомса.Благодаря такой возможности практически отпадает необходимость задействования ударной авиации Хель Хаавир. Ещё более неприятным моментом можно считать мощную 125-килограммовую боевую часть и малое круговое вероятное отклонение в 10 м, достигаемое применением GPS-модуля наведения, а также системой управления на базе малоразмерных аэродинамических рулей, установленных в носовой части ракеты. Это значит, что могут быть выведены из строя даже высокозащищённые объекты военной инфраструктуры. Учитывая тот факт, что скорость полёта этой ракеты может переваливать за скоростной предел поражаемых целей «Панциря-С1» (более 1000 м/с), «Бук-2Э» остаётся единственным надёжным средством ПВО сирийской армии, которые может быть противопоставлено высокоточной реактивной артиллерии ЦАХАЛа большой дальности. К сведению, даже информированный источник «Оружие Отечества» со ссылкой на разработчика упоминает о том, что комплекс «Бук -М2Э» предназначен для уничтожения оперативно-тактических баллистических ракет с дальностью действия в пределах 150—200 км.Переходим к огневой производительности и живучести зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2Э». И здесь начинает просматриваться главный спектр «сюрпризов» как для ЦАХАЛа с сотнями «умных» ракет на вооружении, так и для палубной тактической авиации Военно-морских сил США. Мы знаем, что «Трёхсотки/Четырёхсотки» имеют достаточно заметный технический недостаток. Он заключается в наличии лишь одного радара подсвета и наведения 30Н6Е/92Н6Е в составе каждого дивизиона. Достаточно лишь одного 155-мм «Экскалибура», запущенного из САУ M109A5 на Голанах одновременно с несколькими десятками различных НУРСов (по целеуказанию от того же «Rivet Joint»), и «лопата» (так называют 30Н6Е в ПВО) будет уничтожена, а значит, весь комплекс перестанет функционировать. Вывод: работать по воздушным целям в непосредственной близости от сирийско-израильской границы «Трёхсотым» будет крайне затруднительно; либо действовать придётся «короткими вылазками», с перехватом нескольких целей и немедленной сменой позиции. Только вот эффективность такого боевого дежурства оставляет желать лучшего.Один же комплекс «Бук-М2Э» может похвастаться возможностью применения сразу 6 самоходных огневых установок 9А317Э, в каждую из которых интегрирован радар подсвета и наведения 9C36 с ПФАР, способный «завязывать трассы» одновременно 10 воздушных объектов в режиме сопровождения на проходе и захватывать на точное автосопровождение (осуществлять подсвет) одновременно по 4 целям. Следовательно, один комплекс не 6-канальный (как С-300), а 24-канальный. Для полного же выведения его из строя необходимо уничтожить все без исключения самоходные огневые установки (СОУ) 9А317Э, размещённые на гусеничном шасси ГМ-569. Реализовать это будет крайне затруднительно, поскольку (в отличие от «Трёхсотки») радары на СОУ «Бука» могут работать по так называемому принципу «гирлянды». К примеру, израсходовав 2 ЗУР 9М317 по цели (целям) буквально за несколько секунд, одна из 6 самоходных огневых установок может выключить излучение и за 20 секунд сменить позицию; за это время по наиболее приоритетным целям, движущимся с различных направлений, отработают ещё 2 СОУ, а затем отключат излучение и сменят позиции. И так без перерывов, пока не закончится боекомплект как на СОУ, так и на пуско-заряжающих установках 9А316Э.Выследить каждую самоходную огневую установку 9А317Э, особенно под прикрытием средств РЭБ, генерирующих ответные/шумовые и заградительные помехи в Х-/Ku-диапазонах волн, будет почти нереально даже таким асам радиолокационной разведки, как RQ-4B «Global Hawk». Целераспределение на огневые единицы комплекса (СОУ/ПЗУ) может поступать в онлайн-режиме даже в момент смены позиций, что возможно благодаря системной увязке командного пункта 9С510Э одновременно с обзорным радаром 9С18М1-3Э «Купол-М1-3Э» и автоматизированными системами управления «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ», которые получают данные о воздушной обстановке от других наземных РЛС и самолётов ДРЛОиУ А-50У. Что же касается С-300, то один его зенитно-ракетный дивизион не может реализовать всеракурсное отражение массированного ракетного удара, так как единственный РПН 30Н6Е при огневой работе может охватывать лишь ограниченный сектор воздушного пространства 14x64 градуса. Ещё одним недостатком С-300ПС/ПМ/1/2 в плане мобильности является вертикальный тип пуска ракет 5В55Р/48Н6Е/2: быстрая смена позиций пусковых установок 5П85С/СЕ невозможна до тех пор, пока блок из четырёх массивных направляющих не будет приведён в горизонтальное положение (опущен на платформу тягача).Если говорить о способностях перехвата низковысотных стратегических и тактических крылатых ракет на значительных расстояниях, то и здесь АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имении В.В. Тихомирова» не подкачал. Для комплекса «Бук-М2Э» разработан специализированный самоходный вариант радара подсвета 9С36, антенный пост которого поднимается на высоту 22,5 м посредством специализированной универсальной телескопической мачтовой установки. В таком случае дальность действия по летящим на высоте 20 м крылатым ракетам увеличивается с 20 до 35 км. Возможности «трёхсотки» по работе с «Томагавками» достигнуты. Вывод из всей вышеописанной ситуации таков: пойдя на серьёзные уступки в плане поддержки южных оппозиционных «гадюшников» Сирии в обмен на «заморозку» поставок Дамаску комплексов С-300ПМУ-2, Израиль заработал куда более серьёзную головную боль в виде интенсификации поставок других, в разы более опасных средств противовоздушной обороны, о чём заявлял наш военно-дипломатический источник ещё 25 апреля. Среди них наш главный войсковой шедевр — «Бук-М2Э», а там и до модульного «Тор-М2КМ» не так далеко, разместить который можно практически на любой грузовой платформе… Вот Тель-Авив допрыгался со своим вечным торгом. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 618 Источник Похожие новости Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию Записки Колорадского Таракана. Победа и перемога — вещи разные Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный!

Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху? Кто и как догоняет Америку. Православный авиамоделизм Строитель небоскрёбов, с которым можно поладить Новости партнеров