Сюрприз для националистов: 41% украинцев поддержали тезис Путина о единстве народов





Украинская социологическая группа «Рейтинг» после публикации статьи президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев провела соцопрос, в котором жителей страны спросили: «Считают ли они себя и русских одним народом, принадлежащим единому историческому и духовному пространству».Согласно результатам опроса, 41% украинцев согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина.55% не согласны с подобным тезисом.При этом, результаты опроса отличаются в зависимости от географии и политических предпочтений.На Востоке Украины 65% согласны с тем, что русские и украинцы — это один народ, на юге — 56%.На Западе Украины несогласных с тезисом Путина более 70%.Больше всего считающих себя единым народом с РФ среди прихожан УПЦ, избирателей «Оппозиционной платформы – За жизнь», Партии Шария и партии Евгения Мураева «Наши». А больше всего противников среди прихожан ПЦУ и греко-католических церквей, избирателей «Европейской Солидарности» и «Голоса».«Результаты, вероятно, неприятно удивили националистов. 41% опрошенных согласились с тезисом Путина. При этом на востоке таковых 65%, а на юге 56%», — говорится в сообщении Telegram -канала «Политика Страны».По мнению журналиста Вячеслава Чечило, украинцев, считающих себя одним народом с русскими намного больше.«Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше. Или опрос — манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», — написал он в своём Telegram-канале.