Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "...
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
Главная / Украина

Сюрприз для националистов: 41% украинцев поддержали тезис Путина о единстве народов

28 июля 2021, 05:00  •  176 • Украина

Украинская социологическая группа «Рейтинг» после публикации статьи президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев провела соцопрос, в котором жителей страны спросили: «Считают ли они себя и русских одним народом, принадлежащим единому историческому и духовному пространству».

Согласно результатам опроса, 41% украинцев согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина.

55% не согласны с подобным тезисом.

При этом, результаты опроса отличаются в зависимости от географии и политических предпочтений.

На Востоке Украины 65% согласны с тем, что русские и украинцы — это один народ, на юге — 56%.

На Западе Украины несогласных с тезисом Путина более 70%.

Больше всего считающих себя единым народом с РФ среди прихожан УПЦ, избирателей «Оппозиционной платформы – За жизнь», Партии Шария и партии Евгения Мураева «Наши». А больше всего противников среди прихожан ПЦУ и греко-католических церквей, избирателей «Европейской Солидарности» и «Голоса».


«Результаты, вероятно, неприятно удивили националистов. 41% опрошенных согласились с тезисом Путина. При этом на востоке таковых 65%, а на юге 56%», — говорится в сообщении Telegram -канала «Политика Страны».

По мнению журналиста Вячеслава Чечило, украинцев, считающих себя одним народом с русскими намного больше.

«Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше. Или опрос — манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», — написал он в своём Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






176
Источник
Похожие новости
26 июля 2021, 01:40
В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт»
27 июля 2021, 06:05
Русский язык хотят вернуть на украинское ТВ. Мова отпугивает
27 июля 2021, 07:55
В Киеве отказывают в работе зацикленным на «мове» соискателям
27 июля 2021, 07:55
Украина мечтает восстановить флагман ВМС — фрегат «Гетман Сагайдачный»
27 июля 2021, 07:55
Борьба с русским продолжается: на Украине регулятор обвинил телеканалы
27 июля 2021, 13:25
Поглотив Молдавию, Румыния закрепится на линии Калининград – Одесса
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русск...
28 июля 2021, 02:15
Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и ...
28 июля 2021, 02:15
Украинские чиновники выложили ролик с нацистским приветствием: "Ау, Меркель!&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 09:10
Что будет, если Украине ничего не достанется
21 июля 2021, 21:45
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательным знаком
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
22 июля 2021, 09:40
"Фу, гадость какая!": "Креатив" украинских спортсменов оценили в России
23 июля 2021, 06:45
На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.