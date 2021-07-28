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Сюрприз для националистов: 41% украинцев поддержали тезис Путина о единстве народов
28 июля 2021, 05:00 • 176 • Украина
Украинская социологическая группа «Рейтинг» после публикации статьи президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев провела соцопрос, в котором жителей страны спросили: «Считают ли они себя и русских одним народом, принадлежащим единому историческому и духовному пространству».
Согласно результатам опроса, 41% украинцев согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина.
55% не согласны с подобным тезисом.
При этом, результаты опроса отличаются в зависимости от географии и политических предпочтений.
На Востоке Украины 65% согласны с тем, что русские и украинцы — это один народ, на юге — 56%.
На Западе Украины несогласных с тезисом Путина более 70%.
Больше всего считающих себя единым народом с РФ среди прихожан УПЦ, избирателей «Оппозиционной платформы – За жизнь», Партии Шария и партии Евгения Мураева «Наши». А больше всего противников среди прихожан ПЦУ и греко-католических церквей, избирателей «Европейской Солидарности» и «Голоса».
«Результаты, вероятно, неприятно удивили националистов. 41% опрошенных согласились с тезисом Путина. При этом на востоке таковых 65%, а на юге 56%», — говорится в сообщении Telegram -канала «Политика Страны».
По мнению журналиста Вячеслава Чечило, украинцев, считающих себя одним народом с русскими намного больше.
«Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше. Или опрос — манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», — написал он в своём Telegram-канале.
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