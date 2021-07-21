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Сюмар назвала Порошенко убийцем Гиви

21 июля 2021, 20:50  •  242 • Украина

Нардеп Виктория Сюмар, которая еще при каденции Петра Порошенко состояла в партии «Европейская солидарность» и была одним из видных ее представителей, обвинила пятого президента в причастности к убийству легендарного комбата «Сомали», Героя ДНР, Михаила Толстых (Гиви).

19 июля украинский политтехнолог Пётр Охотин на своей странице в Facebook написал пост, посвященный дню рождения Гиви.

«Террорист и представитель оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Гиви. Известный плохим отношением к украинским воинам. Сегодня ему исполнился бы 41 год. Не исполнился. Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно Командование Сил специальных операций ВС Украины. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — отметил эксперт.

В комментариях нардеп Виктория Сюмар уточнила:

«ССУ и высшее командование, которое согласовало эту операцию. Порошенко то есть».

Напомним, Гиви был убит в своем кабинете, в штабе своего же подразделения в 06:12 8 февраля 2017 года. По месту расположения полковника ДНР был выпущен заряд реактивного пехотного огнемета «Шмель».

Ему было 36 лет. Свой боевой путь уроженец г. Иловайск (ДНР) начал с мая 2014 года, принимая участие в боях за Славянск, затем — за родной Иловайск. Собственно, именно после боёв за Иловайск в августе 2014 года и взошла героическая звезда Михаила Толстых. С сентября 2014 года Гиви освобождал Донецкий аэропорт — в целом его батальон «Сомали» воевал в ряде самых горячих точек Республики. Своим мужеством и ратными подвигами в освобождении Донбасса от украинских карателей Гиви получил громкую славу не только на весь Русский мир, но и за его пределами. На него не единожды совершались покушения, в частности, 19 марта 2015 года и 6 апреля 2016 года, но тогда он чудом не пострадал. А в то роковое февральское утро, увы, шансов выжить у Гиви не было.

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