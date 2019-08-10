«Сюда бы еще русских»: Смешные картинки с Трампом на G7 заполонили интернет

В Интернете появились смешные картинки, посвященные саммиту G7 в Канаде. Как водится, главным мотивом стало эпатажное поведение президента США Дональда Трампа.

Наибольшую популярность приобрели вариации фото, на котором Трамп с довольным лицом сидит на стуле, скрестив руки, а вокруг него суетятся остальные представители «большой семерки». Колоритности снимку добавляет растерянное лицо премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В одной из вариаций картинки обыгрывается предложение Трампа вернуть Россию в G8. В этом контексте наглая поза и довольное лицо Трампа, а также растерянность Трюдо и суета остальных членов G7 приобретают особый смысл.