Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шанс на столетия
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жестк...
Оценки численности участников митинга разнятся более чем в два раза
Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины
Главная / Политика

«Сюда бы еще русских»: Смешные картинки с Трампом на G7 заполонили интернет

10 августа 2019, 18:54  •  133 • Политика
В соцсетях набирают популярность мемы с Трампом на G7.
В Интернете появились смешные картинки, посвященные саммиту G7 в Канаде. Как водится, главным мотивом стало эпатажное поведение президента США Дональда Трампа.
Наибольшую популярность приобрели вариации фото, на котором Трамп с довольным лицом сидит на стуле, скрестив руки, а вокруг него суетятся остальные представители «большой семерки». Колоритности снимку добавляет растерянное лицо премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
В одной из вариаций картинки обыгрывается предложение Трампа вернуть Россию в G8. В этом контексте наглая поза и довольное лицо Трампа, а также растерянность Трюдо и суета остальных членов G7 приобретают особый смысл.
«Сюда бы еще русских», - будто говорит президент США к ужасу всех остальных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
10 августа 2019, 12:24
Оружие "вашингтонского обкома": Депутат нашёл виновника пожаров и паводков в России
10 августа 2019, 18:54
Пользователи соцсетей поймали «Эхо Москвы» на лжи
09 августа 2019, 20:09
"Подслушивать цивилизовано и достойно": Лукашенко дал задание КГБ Белоруссии
10 августа 2019, 15:39
Эрдоган держит дистанцию: Эксперт о маневрах президента Турции вокруг Крыма
09 августа 2019, 23:24
Орешкин рассказал о ходе интеграции России и Белоруссии
09 августа 2019, 23:24
В ЕР назвали проспект Сахарова возможным местом для митингов в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" пр...
10 августа 2019, 05:54
Мамкины революционеры остались без денег (Руслан Осташко)
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном до...
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков Р...
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2019, 23:24
Украинских туристов тошнит от российских флагов
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном долге
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.