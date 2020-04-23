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Сытый Киев на фоне бедствующей Украины: почему Зеленский ничего не предпринимает

23 апреля 2020, 00:10  •  70 • Украина


У украинского народа не осталось никаких сбережений, что подтверждают даже социологические опросы. Треть тех, кто все же ими располагает, деньги закончатся уже в течение текущего месяца. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

В совокупности всех проблем, перед украинцами складывается крайне не радужная картина. Помимо распространения коронавирусной инфекции жители страны столкнулись с резкой нехваткой денег. Поэтому скоро жизнь людей скорее будет напоминать выживание.
В результате принятых мер приостановили свою работу множество предприятий и коммерческих организаций. Само собой, работы лишились уже очень многие, а это только начало.

Также болезненно для страны стало и возвращение на Украину заробитчан, которые также лишились работы и теперь не могут ее найти в своей стране. Зато вместо того, чтобы предпринять уже какие-то действия в этом отношении, Зеленский выставочно показывает сытый Киев, заключил Муратов.

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