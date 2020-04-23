Сытый Киев на фоне бедствующей Украины: почему Зеленский ничего не предпринимает

У украинского народа не осталось никаких сбережений, что подтверждают даже социологические опросы. Треть тех, кто все же ими располагает, деньги закончатся уже в течение текущего месяца. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.В совокупности всех проблем, перед украинцами складывается крайне не радужная картина. Помимо распространения коронавирусной инфекции жители страны столкнулись с резкой нехваткой денег. Поэтому скоро жизнь людей скорее будет напоминать выживание.В результате принятых мер приостановили свою работу множество предприятий и коммерческих организаций. Само собой, работы лишились уже очень многие, а это только начало.Также болезненно для страны стало и возвращение на Украину заробитчан, которые также лишились работы и теперь не могут ее найти в своей стране. Зато вместо того, чтобы предпринять уже какие-то действия в этом отношении, Зеленский выставочно показывает сытый Киев, заключил Муратов.