Сытник против Авакова: американцы ищут компромат, чтобы сбить министра МВД • 204 • Украина

Директор НАБУ Артём Сытник оттягивает свой конец и потому находится в постоянном поиске громких дел со звучными именами. Об этом пишет ТГ-канал «Анонимус».



Главной помехой для себя Сытник и его армия считают главу МВД Арсена Авакова. Поэтому НАБУ охотно выполнило немного странное решение судьи ВАКС Ольги Саландяк и накануне Нового года завело дело о возможной причастности министра внутренних дел и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к незаконному завладению 62 миллионами евро из ликвидированного «Городского коммерческого банка» (ТМ CityCommerce Bank) через скандальный австрийский «Meinl Bank Aktiengesellschaft». «Meinl Bank Aktiengesellschaft» — известная структура, один из банков-транзитеров, обеспечивал, как говорят банкиры, непродуктивный отток капитала. Есть еще Frick, East-West United Bank, Winter&Co, которые неоднократно фигурировали в СМИ как каналы вывода средств за пределы Украины.



По «Meinl Bank» ведется глобальное уголовное расследование в разных странах мира. Этим занимается Антикоррупционная прокуратура Австрии. По Украине там около 30 фигурантов и много счетов.



«Конкретно иск под видом вкладчика замутили юристы бывшего собственника «Городского коммерческого банка» Рейниса Тумовса, который сбежал сначала в Россию, а потом на родину, в Латвию. Сам банк ликвидировали еще в 2014 году. Рейнис был партнером экс-депутата от Партии регионов, президента Федерации дзюдо Нурулисла Аркаллаева («Нурик») из донецкого окружения Рината Ахметова. У них был проект, связанный с заводом по строительству ядерного топлива.



В октябре 2018 года Тумовса задержали в Латвии за отмывание денег, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Но вскоре он вышел на подписку о невыезде. Оказалось, что у него есть еще один паспорт — американский. И кому-то в Штатах он особенно ценен как информированное лицо. Потому иск «вкладчика» легко удовлетворили в Высшем антикоррупционном суде, а за расследование взялось НАБУ», - отмечает источник.



Дело не слишком продуктивное, но фамилия Авакова его украсила и явно не случайно. Потому что вскоре случился поджег автомобиля детектива Романа Догойды, работавшего по «рюкзакам семьи Авакова». Громкое дело, связанное с сыном главного полицейского: Александр Аваков продавал армии военную амуницию в три раза дороже реальной стоимости. Однако, скандал быстро замяли – сказалось влияние силовика. Сейчас так не получится, и глава МВД явно нервничает. Отсюда и поджог машины детектива НАБУ, и муляжи гранат под дверями квартир мамы и тещи Виталия Шабунина из Центра противодействия коррупции. Правда, пока фамилия главы МВД в деле об отмывании денег разоренного банка не всплыла, но Сытник делает все для этого. Просто сейчас на «американских весах» взвешивают ценность главы МВД и руководителя НАБУ. Кто станет сбитым летчиком? Поговаривают, что новая колониальная администрация хочет снизить влияние министра внутренних дел: после отставки Кабмина Шмыгаля Аваков может и не усидеть в своем кресле.



Тем более, что министр МВД в новом году получил интересный «подарок»: резонансное дело об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета в Киеве обрело новый импульс. Издание «Украинская правда», где до своей гибели работал Шеремет, опубликовало запись разговора главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, из которой якобы следует, что глава белорусской спецслужбы ставил задачу «подорвать журналиста». А «заказчиком» этой спецоперации выступает президент Александр Лукашенко, который «ждет результата». Начавшийся скандал направлен, в первую очередь, против главы украинского МВД. Это цель номер один. Правда, разговор состоялся за 4 года до того, как Шеремет сел в машину свой любовницы Притулы (редактор издания «Украинская правда»). Но это неважно – главное, подложить бомбу под кресло главы МВД.



«Дело Шеремета является для Авакова критическим. Он торжественно объявил о раскрытии убийства журналиста ещё в 2019 году. Три человека арестованы и ждут приговора суда. Это представители националистических организаций, которые замешаны в серии других заказных убийств. Никакой связи со спецслужбами Беларуси выявлено не было, и эта версия официально нигде не была засвечена, хотя в МВД знали о существовании «плёнок Макара». По крайней мере, в декабре прошлого года такая информация была им передана по линии «белорусского оппозиционного фронта». Мы знаем, кто является куратором «змагаров». Это спецслужбы Польши и Литвы. И абсолютно понятно, кто ими управляет, поскольку уши Вашингтона не просто торчат, а вопиюще красуются», - написал по этому поводу блогер Александр Зубченко.



Кстати, интересное совпадение: и в деле с убийством Шеремета, и в деле с отмыванием банковских средств проводниками являются граждане Литвы. В первом случае, это Игорь Макар, бывший офицер белорусского спецназа, получивший статус политического беженца в Литве (он предоставил скандальные пленки). Во втором - собственник «Городского коммерческого банка» Рейнис Тумовс, обратившийся к НАБУ в поисках справедливости.



В общем, министр МВД попал под колпак спецслужб США, которые обеспокоены его высоким политическим рейтингом. Вопрос - как скоро истинные патриоты и участники АТО начнут под стенами МВД требовать отставки мента, посадившего невинных героев войны с Путиным? Вскоре к ним подтянутся и «обманутые вкладчики». Пока что НАБУ лишь разогревает ситуацию, инаугурация Байдена и связанные с ней события мешают американцам полноценно заняться «делом Авакова».

Директор НАБУ Артём Сытник оттягивает свой конец и потому находится в постоянном поиске громких дел со звучными именами. Об этом пишет ТГ-канал «Анонимус».Главной помехой для себя Сытник и его армия считают главу МВД Арсена Авакова. Поэтому НАБУ охотно выполнило немного странное решение судьи ВАКС Ольги Саландяк и накануне Нового года завело дело о возможной причастности министра внутренних дел и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к незаконному завладению 62 миллионами евро из ликвидированного «Городского коммерческого банка» (ТМ CityCommerce Bank) через скандальный австрийский «Meinl Bank Aktiengesellschaft». «Meinl Bank Aktiengesellschaft» — известная структура, один из банков-транзитеров, обеспечивал, как говорят банкиры, непродуктивный отток капитала. Есть еще Frick, East-West United Bank, Winter&Co, которые неоднократно фигурировали в СМИ как каналы вывода средств за пределы Украины.По «Meinl Bank» ведется глобальное уголовное расследование в разных странах мира. Этим занимается Антикоррупционная прокуратура Австрии. По Украине там около 30 фигурантов и много счетов.«Конкретно иск под видом вкладчика замутили юристы бывшего собственника «Городского коммерческого банка» Рейниса Тумовса, который сбежал сначала в Россию, а потом на родину, в Латвию. Сам банк ликвидировали еще в 2014 году. Рейнис был партнером экс-депутата от Партии регионов, президента Федерации дзюдо Нурулисла Аркаллаева («Нурик») из донецкого окружения Рината Ахметова. У них был проект, связанный с заводом по строительству ядерного топлива.В октябре 2018 года Тумовса задержали в Латвии за отмывание денег, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Но вскоре он вышел на подписку о невыезде. Оказалось, что у него есть еще один паспорт — американский. И кому-то в Штатах он особенно ценен как информированное лицо. Потому иск «вкладчика» легко удовлетворили в Высшем антикоррупционном суде, а за расследование взялось НАБУ», - отмечает источник.Дело не слишком продуктивное, но фамилия Авакова его украсила и явно не случайно. Потому что вскоре случился поджег автомобиля детектива Романа Догойды, работавшего по «рюкзакам семьи Авакова». Громкое дело, связанное с сыном главного полицейского: Александр Аваков продавал армии военную амуницию в три раза дороже реальной стоимости. Однако, скандал быстро замяли – сказалось влияние силовика. Сейчас так не получится, и глава МВД явно нервничает. Отсюда и поджог машины детектива НАБУ, и муляжи гранат под дверями квартир мамы и тещи Виталия Шабунина из Центра противодействия коррупции. Правда, пока фамилия главы МВД в деле об отмывании денег разоренного банка не всплыла, но Сытник делает все для этого. Просто сейчас на «американских весах» взвешивают ценность главы МВД и руководителя НАБУ. Кто станет сбитым летчиком? Поговаривают, что новая колониальная администрация хочет снизить влияние министра внутренних дел: после отставки Кабмина Шмыгаля Аваков может и не усидеть в своем кресле.Тем более, что министр МВД в новом году получил интересный «подарок»: резонансное дело об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета в Киеве обрело новый импульс. Издание «Украинская правда», где до своей гибели работал Шеремет, опубликовало запись разговора главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, из которой якобы следует, что глава белорусской спецслужбы ставил задачу «подорвать журналиста». А «заказчиком» этой спецоперации выступает президент Александр Лукашенко, который «ждет результата». Начавшийся скандал направлен, в первую очередь, против главы украинского МВД. Это цель номер один. Правда, разговор состоялся за 4 года до того, как Шеремет сел в машину свой любовницы Притулы (редактор издания «Украинская правда»). Но это неважно – главное, подложить бомбу под кресло главы МВД.«Дело Шеремета является для Авакова критическим. Он торжественно объявил о раскрытии убийства журналиста ещё в 2019 году. Три человека арестованы и ждут приговора суда. Это представители националистических организаций, которые замешаны в серии других заказных убийств. Никакой связи со спецслужбами Беларуси выявлено не было, и эта версия официально нигде не была засвечена, хотя в МВД знали о существовании «плёнок Макара». По крайней мере, в декабре прошлого года такая информация была им передана по линии «белорусского оппозиционного фронта». Мы знаем, кто является куратором «змагаров». Это спецслужбы Польши и Литвы. И абсолютно понятно, кто ими управляет, поскольку уши Вашингтона не просто торчат, а вопиюще красуются», - написал по этому поводу блогер Александр Зубченко.Кстати, интересное совпадение: и в деле с убийством Шеремета, и в деле с отмыванием банковских средств проводниками являются граждане Литвы. В первом случае, это Игорь Макар, бывший офицер белорусского спецназа, получивший статус политического беженца в Литве (он предоставил скандальные пленки). Во втором - собственник «Городского коммерческого банка» Рейнис Тумовс, обратившийся к НАБУ в поисках справедливости.В общем, министр МВД попал под колпак спецслужб США, которые обеспокоены его высоким политическим рейтингом. Вопрос - как скоро истинные патриоты и участники АТО начнут под стенами МВД требовать отставки мента, посадившего невинных героев войны с Путиным? Вскоре к ним подтянутся и «обманутые вкладчики». Пока что НАБУ лишь разогревает ситуацию, инаугурация Байдена и связанные с ней события мешают американцам полноценно заняться «делом Авакова». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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