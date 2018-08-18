Сёстры по разуму: как сдать ЕГЭ и поступить в вуз в 11 лет

Летом 2018 года 11-летняя Анисса Салиева сдала ЕГЭ. Школу она окончила экстерном, вдвое сократив время обучения. В сентябре девочка станет студенткой одного из московских вузов. Анисса выбрала факультет прикладной математики, как и её старшая сестра Камилла, поступившая туда 12 лет назад в том же возрасте. Как родителям удалось обучить детей школьной программе за такой короткий срок — в материале RT.

Путь с препятствиями

На стене в квартире у семьи Салиевых — фотография 2006 года: мама Мадина держит на руках новорождённую Аниссу, рядом отец и 11-летняя Камилла, которая только сдала ЕГЭ. Спустя 12 лет её опыт повторит и младшая сестра.

Летом нынешнего года 11-летняя Анисса отправилась в Новосибирск сдавать экзамены. На сон после непростого перелёта в Сибирь — всего два часа, далее — долгие переезды из одной школы в другую. «Перед экзаменом я устала больше, чем на самом ЕГЭ», — вспоминает девочка.

В итоге усталость отразилась на оценках. Анисса признаётся, что пробные задания решала почти на 100 баллов, а вот первые результаты оказались не такими высокими, как она ожидала.

Семейное фото Салиевых, 2006 год

RT

«Все пробники были у нас на 90 баллов, а сам ЕГЭ по информатике она сдала на 64. Потом там уже пришла в норму, акклиматизировалась, и по нарастающей пошло: математика — 76, русский — 82», — рассказывает мама выпускницы.

Семье пришлось ехать за 3 тыс. километров, чтобы сдавать экзамены, поскольку в родной Москве Аниссу в школу брать отказывались: директора скептически относились к желанию Мадины Салиевой обучать дочь по индивидуальному графику и без привязки к конкретным учебникам. Правда, когда Анисса должна была идти в первый класс, одна из столичных школ всё же разрешила ей сдать программу за четвёртый. После этого семья Салиевых везде получала отказы.

Когда девочке исполнилось десять лет, мама нашла школу в Новосибирске, где Анисса смогла сдать программу сразу за четыре класса и поступила в девятый.

Над заклеенным формулами и таблицами рабочим столом установлена камера, с помощью которой она сдавала все экзамены и общалась с учителями. Ездить приходилось только на Основной и Единый государственные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ), а также на итоговое сочинение в 11-м классе.

Школа на дому

Обучением девочки занималась мама. С детства она читала дочкам книги, рассказывала о науке, пыталась привить им интерес к учёбе. «Получилось, что к пяти годам дети уже знали всю программу, и смысла идти в первый класс не было», — говорит Мадина Салиева.

День Аниссы обычно начинался в десять утра. Во время подготовки к экзаменам она тратила по три часа на каждый предмет. Особый упор — на любимую математику. При этом у девочки есть принцип: об учёбе она не забывает даже в праздники.

«Я занимаюсь каждый день хотя бы по 15 минут. Даже в Новый год и день рождения», — делится она своим секретом.

Все предметы, кроме английского, дочке преподаёт мама. Жёсткого расписания в такой «школе» нет: Анисса сама распоряжается своим временем. Главное условие — к вечеру должны быть выполнены все задания из карточек, подготовленных мамой.

«Я ей готовлю листочки с заданием на день и просто на столик кладу. Она утром просыпается и в течение дня делает. Всё планирует сама: или она будет рисовать, или играть, или погулять сейчас захочет. Если возникают вопросы, то обращается уже ко мне, к отцу или Камилле, чтобы помогли разобраться», — поясняет Мадина, инженер-системотехник по образованию, которая, по её словам, в итоге решила посвятить себя детям.

Сестра как образец

За помощью в учёбе Аниссе действительно есть к кому обратиться. В семье Салиевых все технари: мать и отец познакомились во время учёбы в МГТУ им. Н.Э. Баумана, потом работали вместе, старшая дочь Камилла окончила факультет прикладной математики и сейчас работает аналитиком в одном из крупнейших банков страны.

На эту же специальность в тот же университет поступила и Анисса. Сестра во многом для неё пример.

Так, Анисса ни разу в жизни не посещала уроки. Девочка призналась, что подобного желания у неё никогда и не было — возможно, из-за сестры, которая мотивировала её сдать ЕГЭ раньше сверстников. В своё время Камилла всё-таки уговорила родителей отдать её в школу, однако вскоре стало понятно, что дома она способна освоить учебную программу быстрее.

Семья Салиевых

RT

Вероятно, причина ещё и в том, что общения с ровесниками хватает на многочисленных кружках и секциях, которые посещает девочка. В это трудно поверить, но у Аниссы есть время не только на изучение программы, которая предназначена для детей в возрасте 17—18 лет. В свободное от учёбы время она занимается фортепиано, шахматами и бисероплетением, а также учит японский язык.

Отказываться от своих увлечений девочка не планирует и в институте, а вот о том, чтобы сократить обучение в вузе, подумывает. Как рассказывает мама Аниссы, её любимая фраза: «Зачем делать медленно то, что можно сделать быстро».

На вопрос, волнуется ли Анисса перед встречей с одногруппниками, которым сейчас по 17—18 лет, девочка смущённо отвечает: «Нет, не съедят же они меня».

Анисса Салиева на прогулке

RT

Камилла вспоминает, что и сама в 11 лет не была разговорчивой. Однако это не помешало ей завести в университете друзей, которые намного старше. В начале обучения никто даже не понял, сколько Камилле лет, и её сделали старостой курса. Поэтому девушка уверена, что и у младшей сестры не возникнет никаких проблем в университете.

«Ко мне хорошо относились. Я помню, на первом курсе мне парни «Растишку» ставили на стол. Ну подкалывали, конечно, по-доброму», — смеётся она.

Трудности у Камиллы всё же были, но уже после окончания университета. На серьёзную работу 17-летнюю выпускницу брать никто не хотел. Работодатели просто игнорировали её резюме, полагая, что в этом возрасте она ещё не окончила институт. Поэтому девушка решила немного схитрить и указала в анкете, что ей 22 года.

Так Камилла нашла первую работу. В 19 лет она стала руководителем отдела аналитики, многие подчинённые были старше своей начальницы.

Налаженный конвейер

В интервью RT Камилла отметила, что выбрала бы такой способ обучения и для своих детей.

«Не буду учить их сама — сбагрю на маму. У нас есть уже налаженный конвейер», — улыбнулась девушка.

Анисса Салиева и её мама Мадина делают уроки

RT

На такие заявления Мадина Салиева реагирует только положительно. Она уверена, что абсолютно любой ребёнок может пройти 11 классов школы за меньшее количество лет.

«Дети любознательные. Если им как-то помогать находить ответы на вопросы, сформировать привычку учиться, то можно освоить программу — 11 лет за четыре или три года», — считает женщина.

При этом своих детей она отказывается называть вундеркиндами.

«Они не умеют перемножать семизначные числа в уме и корни не извлекают из шестизначных чисел, — поясняет мать. — Они обычные дети. Просто любят учиться, им это нравится».

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