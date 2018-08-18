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Сёстры по разуму: как сдать ЕГЭ и поступить в вуз в 11 лет
18 августа 2018, 10:54 • 74 • В России
Летом 2018 года 11-летняя Анисса Салиева сдала ЕГЭ. Школу она окончила экстерном, вдвое сократив время обучения. В сентябре девочка станет студенткой одного из московских вузов. Анисса выбрала факультет прикладной математики, как и её старшая сестра Камилла, поступившая туда 12 лет назад в том же возрасте. Как родителям удалось обучить детей школьной программе за такой короткий срок — в материале RT.
Путь с препятствиями
На стене в квартире у семьи Салиевых — фотография 2006 года: мама Мадина держит на руках новорождённую Аниссу, рядом отец и 11-летняя Камилла, которая только сдала ЕГЭ. Спустя 12 лет её опыт повторит и младшая сестра.
Летом нынешнего года 11-летняя Анисса отправилась в Новосибирск сдавать экзамены. На сон после непростого перелёта в Сибирь — всего два часа, далее — долгие переезды из одной школы в другую. «Перед экзаменом я устала больше, чем на самом ЕГЭ», — вспоминает девочка.
В итоге усталость отразилась на оценках. Анисса признаётся, что пробные задания решала почти на 100 баллов, а вот первые результаты оказались не такими высокими, как она ожидала.
«Все пробники были у нас на 90 баллов, а сам ЕГЭ по информатике она сдала на 64. Потом там уже пришла в норму, акклиматизировалась, и по нарастающей пошло: математика — 76, русский — 82», — рассказывает мама выпускницы.
Семье пришлось ехать за 3 тыс. километров, чтобы сдавать экзамены, поскольку в родной Москве Аниссу в школу брать отказывались: директора скептически относились к желанию Мадины Салиевой обучать дочь по индивидуальному графику и без привязки к конкретным учебникам. Правда, когда Анисса должна была идти в первый класс, одна из столичных школ всё же разрешила ей сдать программу за четвёртый. После этого семья Салиевых везде получала отказы.
Когда девочке исполнилось десять лет, мама нашла школу в Новосибирске, где Анисса смогла сдать программу сразу за четыре класса и поступила в девятый.
Над заклеенным формулами и таблицами рабочим столом установлена камера, с помощью которой она сдавала все экзамены и общалась с учителями. Ездить приходилось только на Основной и Единый государственные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ), а также на итоговое сочинение в 11-м классе.
Школа на дому
Обучением девочки занималась мама. С детства она читала дочкам книги, рассказывала о науке, пыталась привить им интерес к учёбе. «Получилось, что к пяти годам дети уже знали всю программу, и смысла идти в первый класс не было», — говорит Мадина Салиева.
День Аниссы обычно начинался в десять утра. Во время подготовки к экзаменам она тратила по три часа на каждый предмет. Особый упор — на любимую математику. При этом у девочки есть принцип: об учёбе она не забывает даже в праздники.
«Я занимаюсь каждый день хотя бы по 15 минут. Даже в Новый год и день рождения», — делится она своим секретом.
Все предметы, кроме английского, дочке преподаёт мама. Жёсткого расписания в такой «школе» нет: Анисса сама распоряжается своим временем. Главное условие — к вечеру должны быть выполнены все задания из карточек, подготовленных мамой.
«Я ей готовлю листочки с заданием на день и просто на столик кладу. Она утром просыпается и в течение дня делает. Всё планирует сама: или она будет рисовать, или играть, или погулять сейчас захочет. Если возникают вопросы, то обращается уже ко мне, к отцу или Камилле, чтобы помогли разобраться», — поясняет Мадина, инженер-системотехник по образованию, которая, по её словам, в итоге решила посвятить себя детям.
Сестра как образец
За помощью в учёбе Аниссе действительно есть к кому обратиться. В семье Салиевых все технари: мать и отец познакомились во время учёбы в МГТУ им. Н.Э. Баумана, потом работали вместе, старшая дочь Камилла окончила факультет прикладной математики и сейчас работает аналитиком в одном из крупнейших банков страны.
На эту же специальность в тот же университет поступила и Анисса. Сестра во многом для неё пример.
Так, Анисса ни разу в жизни не посещала уроки. Девочка призналась, что подобного желания у неё никогда и не было — возможно, из-за сестры, которая мотивировала её сдать ЕГЭ раньше сверстников. В своё время Камилла всё-таки уговорила родителей отдать её в школу, однако вскоре стало понятно, что дома она способна освоить учебную программу быстрее.
Вероятно, причина ещё и в том, что общения с ровесниками хватает на многочисленных кружках и секциях, которые посещает девочка. В это трудно поверить, но у Аниссы есть время не только на изучение программы, которая предназначена для детей в возрасте 17—18 лет. В свободное от учёбы время она занимается фортепиано, шахматами и бисероплетением, а также учит японский язык.
Отказываться от своих увлечений девочка не планирует и в институте, а вот о том, чтобы сократить обучение в вузе, подумывает. Как рассказывает мама Аниссы, её любимая фраза: «Зачем делать медленно то, что можно сделать быстро».
На вопрос, волнуется ли Анисса перед встречей с одногруппниками, которым сейчас по 17—18 лет, девочка смущённо отвечает: «Нет, не съедят же они меня».
Камилла вспоминает, что и сама в 11 лет не была разговорчивой. Однако это не помешало ей завести в университете друзей, которые намного старше. В начале обучения никто даже не понял, сколько Камилле лет, и её сделали старостой курса. Поэтому девушка уверена, что и у младшей сестры не возникнет никаких проблем в университете.
«Ко мне хорошо относились. Я помню, на первом курсе мне парни «Растишку» ставили на стол. Ну подкалывали, конечно, по-доброму», — смеётся она.
Трудности у Камиллы всё же были, но уже после окончания университета. На серьёзную работу 17-летнюю выпускницу брать никто не хотел. Работодатели просто игнорировали её резюме, полагая, что в этом возрасте она ещё не окончила институт. Поэтому девушка решила немного схитрить и указала в анкете, что ей 22 года.
Так Камилла нашла первую работу. В 19 лет она стала руководителем отдела аналитики, многие подчинённые были старше своей начальницы.
Налаженный конвейер
В интервью RT Камилла отметила, что выбрала бы такой способ обучения и для своих детей.
«Не буду учить их сама — сбагрю на маму. У нас есть уже налаженный конвейер», — улыбнулась девушка.
На такие заявления Мадина Салиева реагирует только положительно. Она уверена, что абсолютно любой ребёнок может пройти 11 классов школы за меньшее количество лет.
«Дети любознательные. Если им как-то помогать находить ответы на вопросы, сформировать привычку учиться, то можно освоить программу — 11 лет за четыре или три года», — считает женщина.
При этом своих детей она отказывается называть вундеркиндами.
«Они не умеют перемножать семизначные числа в уме и корни не извлекают из шестизначных чисел, — поясняет мать. — Они обычные дети. Просто любят учиться, им это нравится».
Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.
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