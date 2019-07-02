Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса, передаёт телеканал «Россия-24».

«Съёмочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе посёлка Александровка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, журналисты отправились снимать последствия обстрелов, и в этот момент с украинской стороны начали стрелять из миномётов.

Никто из членов съёмочной группы не пострадал.

В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.