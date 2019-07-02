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Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
02 июля 2019, 15:24 • 82 • Украина
Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса, передаёт телеканал «Россия-24».
РИА Новости
«Съёмочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе посёлка Александровка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, журналисты отправились снимать последствия обстрелов, и в этот момент с украинской стороны начали стрелять из миномётов.
Никто из членов съёмочной группы не пострадал.
В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.
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