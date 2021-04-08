Сыну Януковича вернули доступ к украинским счетам

Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Защита утверждает, что действия Киева в отношении него не оправданы

Антикоррупционный суд Украины принял решение о снятии ареста со счетов, которые принадлежат Александру Януковичу, сыну бывшего президента страны Виктора Януковича. Как отмечает источник, речь идет о денежных средствах и ценных бумагах.

По информации СМИ, арест сняли после того, как в суд с соответствующим заявлением обратился адвокат Януковича. Известно, что правоохранительные органы не проводят следственных мероприятий в отношении сына "беглого президента". Александр не наделен статусом подозреваемого, имущество же никаким образом не фигурирует в уголовном делопроизводстве.

Адвокат Януковича-младшего Егор Воротинцев заявил, что, таким образом, государственное вмешательство в права его подзащитного лишено оснований, поэтому Киев должен отменить арест имущества, наложенный еще семь лет назад, передает украинское издание "Главком".

После того, как бывший президент Украины покинул страну, местные правоохранительные структуры возбудили против него до десяти уголовных делопроизводств. В 2019 год на Украине вынесли обвинительное решение в отношении экс-главы государства, приговорив его к 13 годам тюрьмы по статье за госизмену.

До этого представители генпрокурора Украины заявили, что местные власти имеют законное право для инициирования процедуры экстрадиции бывшего президента. В пресс-службе сообщили, что готовы к досудебному расследованию.

Известно, что ранее суд отказывал Януковичу-старшему в удовлетворении жалобы об аресте. Решение было оглашено судьей во время заседания, которое велось в прямой трансляции.