Сыну украинского политика озвучили "наказание" за фото на Красной площади

Сын депутата Верховной рады Артём Аристов вызвал гнев украинских журналистов роскошным образом жизни.

На Украине ряд националистически настроенных журналистов возмущаются соцсетями сына депутата Верховной рады Украины Юрия Аристова - Артёма Аристова.

Молодой человек активно ведёт соцсети на разных площадках, часто путешествует, в том числе в Москву. Молодой человек также является поклонником движения руферов - фотографируется на экстремально высоких местах и крышах. Также молодой украинец возмущает ряд сотрудников СМИ Украины тем, что интересуется политикой и лайкает посты в сети заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

В частности, украинский журналист Ярослав Коба после фото сына депутата на Красной площади в Москве потребовал отправить его "перевоспитываться" в Донбасс.

Коба полагает, что поведение молодого украинца является неприемлемым на фоне продолжения Украиной войны против народа Донбасса.

"И после этого, уверяю вас, мистер Юрий, и другой контент появится у сына, и желание ехать в Москву отпадёт", - посоветовал депутату Аристову журналист.

Журналисты издания "Инсайдер UA" полагают, что спецслужбы России могут использовать соцсети парня в поисках компромата на его отца - депутата Верховной рады от партии президента Зеленского.