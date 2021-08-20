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Сыну украинского политика озвучили "наказание" за фото на Красной площади
20 августа 2021, 18:45 • 26 • Политика
Сын депутата Верховной рады Артём Аристов вызвал гнев украинских журналистов роскошным образом жизни.
На Украине ряд националистически настроенных журналистов возмущаются соцсетями сына депутата Верховной рады Украины Юрия Аристова - Артёма Аристова.
Молодой человек активно ведёт соцсети на разных площадках, часто путешествует, в том числе в Москву. Молодой человек также является поклонником движения руферов - фотографируется на экстремально высоких местах и крышах. Также молодой украинец возмущает ряд сотрудников СМИ Украины тем, что интересуется политикой и лайкает посты в сети заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
В частности, украинский журналист Ярослав Коба после фото сына депутата на Красной площади в Москве потребовал отправить его "перевоспитываться" в Донбасс.
Коба полагает, что поведение молодого украинца является неприемлемым на фоне продолжения Украиной войны против народа Донбасса.
"И после этого, уверяю вас, мистер Юрий, и другой контент появится у сына, и желание ехать в Москву отпадёт", - посоветовал депутату Аристову журналист.
Журналисты издания "Инсайдер UA" полагают, что спецслужбы России могут использовать соцсети парня в поисках компромата на его отца - депутата Верховной рады от партии президента Зеленского.
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