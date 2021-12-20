Сыну соперника Лукашенко грозит 20 лет тюрьмы за дело отца

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / www.globallookpress.com

Обвинение в организации массовых беспорядков в Белоруссии является очень серьезным

Эдуарду Бабарико, сыну бывшего претендента на пост президента Белоруссии экс-банкира Виктора Бабарико, грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. Информация об этом появилась в телеграм-канале политика.

Эдуард был задержан 18 июня 2020 года вместе с отцом в разгар предвыборной кампании. Бабарико-старший считался главным соперником действующего главы республики Александра Лукашенко, но его политическая карьера прервалась, когда его обвинили в отмывании и выводе за границу крупных денежных сумм и арестовали. Бабарико-младшего при этом тоже лишили свободы, заподозрив в уклонении от уплаты налогов. Нынешним летом экс-банкира признали виновным и приговорили к 14 годам исправительной колонии, а вот его сын продолжал оставаться в СИЗО.

18 декабря 2021 г. истекли 18 месяцев содержания Эдуарда Бабарико под стражей, однако на свободу он не вышел. Как выясняется, теперь он является фигурантом нового уголовного дела: его подозревают в нарушении ст.130 ч.3 УК РБ (разжигание национальной розни или социальной вражды) и ст.293 ч.1 УК РБ (организация массовых беспорядков).

"В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы",

– говорится в ТГ-канале. Отмечается, что по предварительной информации, обвинения мужчине еще не предъявлены. Если этого не произойдет до 28 декабря, его должны отпустить на свободу. Сейчас Эдуард Бабарико находится в СИЗО-1 в Минске.

Ранее в Белоруссии приговорили в 18 годам лишения свободы бывшего претендента на пост главы Белоруссии Сергея Тихановского, чья супруга Светлана стала лидером белорусской оппозиции за рубежом. По мнению экспертов, таким образом Минск поставил точку в кризисе-2020.