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Сыну принца Гарри дали четырехсоставное имя

08 мая 2019, 22:24  •  138 • В мире
Сына британского принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл, нарекли Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор. Об этом сообщает Twitter королевской семьи Великобритании.
Как говорится в публикации, новорожденный был представлен королеве и герцогу Эдинбургскому в Виндзорском замке. При этом присутствовала мисс Дория Рагланд, бабушка младенца.
Ранее принц и его жена показали журналистам сына, родившегося 6 мая.
Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Маркл больше всего была известна зрителям по роли Рэйчел Зейн, которую она сыграла в телесериале "Форс-мажоры".

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