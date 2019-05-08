Сыну принца Гарри дали четырехсоставное имя

Как говорится в публикации, новорожденный был представлен королеве и герцогу Эдинбургскому в Виндзорском замке. При этом присутствовала мисс Дория Рагланд, бабушка младенца.

Ранее принц и его жена показали журналистам сына, родившегося 6 мая.

Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Маркл больше всего была известна зрителям по роли Рэйчел Зейн, которую она сыграла в телесериале "Форс-мажоры".