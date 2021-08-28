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Сыновья сенатора Кеннеди попросили освободить убийцу отца после 53 лет тюрьмы: "По справедливости"
28 августа 2021, 02:45 • 45 • Политика
Палестинец Серхан Серхан, застреливший Роберта Кеннеди, считают они, "достоин сострадания".
Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет, проведённых в тюрьме: Серхана Серхана рекомендовали к условно-досрочному освобождению спецкомиссией Калифорнии.
Палестинский иммигрант Серхан, которому на тот момент было 24 года, застрелил политика в 1968-м в отеле Ambassador на бульваре Уилшир в Лос-Анджелесе: Роберт Кеннеди, младший брат также убитого ранее президента Джона Кеннеди тогда считался ведущим кандидатом на пост главы государства, выиграв праймериз в Южной Дакоте и Калифорнии.
Он признался в убийстве и был приговорён к смертной казни, но позже наказание заменили пожизненным заключением. Палестинец неоднократно просил предоставить ему УДО (в последние раз – в 2016-м), но всё время получал отказ.
В этот раз с письмом, поддерживающим просьбу об его освобождении, обратились сыновья покойного сенатора – Роберт и Дуглас, пишет Los Angeles Times.
- заметил Роберт Кеннеди-младший в обращении к пятничным слушаниям.
Его брат Дуглас, заявив, что он долго жил в страхе перед Серханом, теперь увидел, что тот достоин "сострадания и любви".
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