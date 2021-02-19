Сына принца Уильяма хотели отравить: Яд планировали подмешать в мороженое

В Великобритании вынесли приговор члену террористической группы, который планировал отравить семилетнего принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он хотел угостить мальчика мороженым, в которое был подмешан яд.

Суд Олд-Бейли приговорил к 28 годам тюремного заключения 27-летнего Сахайба Абу, гражданина Британии, которого признали виновным в подготовке покушения на членов королевской семьи. Начать преступник хотел, по его собственному признанию, с сына принца Уильяма, семилетнего принца Джорджа.

В Британии все знают, что юный принц без ума от мороженого - этой страстью и хотел воспользоваться злоумышленник. Он планировал положить в мороженое яд, после чего оставить его в супермаркете, в котором обычно закупаются продукты для семьи Уильяма и Кейт.

Кроме того, стало известно, что Абу готовил и другие виды террористических атак - его уличили в покупке балаклав, а также 46-сантиметрового меча.

Если террорист досидит свой срок до конца, то, когда он освободится, принцу Джорджу будет 35 лет. Некоторые в британском обществе переживают за безопасность Его Высочества и считают, что преступник должен сесть за решётку пожизненно.