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Сына принца Уильяма хотели отравить: Яд планировали подмешать в мороженое

19 февраля 2021, 22:25  •  94 • В мире
В Великобритании вынесли приговор члену террористической группы, который планировал отравить семилетнего принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он хотел угостить мальчика мороженым, в которое был подмешан яд.
Суд Олд-Бейли приговорил к 28 годам тюремного заключения 27-летнего Сахайба Абу, гражданина Британии, которого признали виновным в подготовке покушения на членов королевской семьи. Начать преступник хотел, по его собственному признанию, с сына принца Уильяма, семилетнего принца Джорджа.
В Британии все знают, что юный принц без ума от мороженого - этой страстью и хотел воспользоваться злоумышленник. Он планировал положить в мороженое яд, после чего оставить его в супермаркете, в котором обычно закупаются продукты для семьи Уильяма и Кейт.
Кроме того, стало известно, что Абу готовил и другие виды террористических атак - его уличили в покупке балаклав, а также 46-сантиметрового меча.
Если террорист досидит свой срок до конца, то, когда он освободится, принцу Джорджу будет 35 лет. Некоторые в британском обществе переживают за безопасность Его Высочества и считают, что преступник должен сесть за решётку пожизненно.

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