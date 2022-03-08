Сына и внука Ротару задержали на украино-молдавской границе. Пытались сбежать от мобилизации - СМИ

Сына и внука украинской певицы Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе. Они пытались сбежать из страны во время всеобщей мобилизации, сообщают украинские СМИ.

Молдавские пограничники возле украинского города Могилёв-Подольский задержали группу из девяти человек, которая пыталась выбраться из страны. Восемь задержанных оказались гражданами Украины призывного возраста, девятый - молдавский проводник, который должен был отвезти клиентов на лодке, минуя пограничные заставы.

Как сообщают украинские СМИ, среди задержанных оказались сын и внук Софии Ротару - 52-летний Руслан Евдокименко и 28-летний Анатолий Евдокименко. В Сети уже появились сканы паспортов родственников Ротару, изъятых пограничниками.

Отметим, что ранее украинские власти объявили всеобщую мобилизацию и запретили всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет покидать страну.