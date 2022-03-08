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Сына и внука Ротару задержали на украино-молдавской границе. Пытались сбежать от мобилизации - СМИ
08 марта 2022, 10:45 • 193 • Политика
Сына и внука украинской певицы Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе. Они пытались сбежать из страны во время всеобщей мобилизации, сообщают украинские СМИ.
Молдавские пограничники возле украинского города Могилёв-Подольский задержали группу из девяти человек, которая пыталась выбраться из страны. Восемь задержанных оказались гражданами Украины призывного возраста, девятый - молдавский проводник, который должен был отвезти клиентов на лодке, минуя пограничные заставы.
Как сообщают украинские СМИ, среди задержанных оказались сын и внук Софии Ротару - 52-летний Руслан Евдокименко и 28-летний Анатолий Евдокименко. В Сети уже появились сканы паспортов родственников Ротару, изъятых пограничниками.
Отметим, что ранее украинские власти объявили всеобщую мобилизацию и запретили всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет покидать страну.
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