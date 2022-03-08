Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Главная / Политика

Сына и внука Ротару задержали на украино-молдавской границе. Пытались сбежать от мобилизации - СМИ

08 марта 2022, 10:45  •  193 • Политика
Сына и внука украинской певицы Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе. Они пытались сбежать из страны во время всеобщей мобилизации, сообщают украинские СМИ.
Молдавские пограничники возле украинского города Могилёв-Подольский задержали группу из девяти человек, которая пыталась выбраться из страны. Восемь задержанных оказались гражданами Украины призывного возраста, девятый - молдавский проводник, который должен был отвезти клиентов на лодке, минуя пограничные заставы.
Как сообщают украинские СМИ, среди задержанных оказались сын и внук Софии Ротару - 52-летний Руслан Евдокименко и 28-летний Анатолий Евдокименко. В Сети уже появились сканы паспортов родственников Ротару, изъятых пограничниками.
Отметим, что ранее украинские власти объявили всеобщую мобилизацию и запретили всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет покидать страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


193
Источник
Похожие новости
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 05:30
Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения экономики России
08 марта 2022, 03:10
Стреляют по своим: в ООН назвали последствия раздачи оружия на Украине
08 марта 2022, 07:15
Полпобеды России мало: Политконсультант объяснил почему
08 марта 2022, 05:30
"Голубой гигант" уходит из России. Корпорация IBM сделала ожидаемое заявление
08 марта 2022, 07:15
Ничего не могли подписать: Мединский раскрыл детали третьего раунда переговоров с Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 05:30
Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения эконом...
08 марта 2022, 03:10
Стреляют по своим: в ООН назвали последствия раздачи оружия на Украине
08 марта 2022, 07:15
Полпобеды России мало: Политконсультант объяснил почему
08 марта 2022, 05:30
"Голубой гигант" уходит из России. Корпорация IBM сделала ожидаемое заявлен...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
07 марта 2022, 01:30
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
02 марта 2022, 11:15
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
01 марта 2022, 16:45
Минобороны: удары высокоточным оружием нанесены по объектам СБУ и ПСО в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.