Сына актёра Майкла Мэдсена нашли мёртвым в казарме. Семья отказывается от объяснений

Армия США расследует самоубийство сына актёра Майкла Мэдсена.

Тело 26-летнего мужчины было обнаружено в казармах армейской базы США "Скофилд" на Гавайях. По информации СМИ, сын актёра Майкла Мэдсена свёл счёты с жизнью. В управлении судмедэкспертизы в Гонолулу подтвердили, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен покончил с собой.

В обстоятельствах смерти мужчины разбираются американские военные.

Как выяснили журналисты, у сына знаменитости были проблемы психологического характера.

СМИ сообщают, что сослуживцы даже упрекали военного в желании обратиться к психотерапевту. Семья погибшего после трагедии отказалась от комментариев.

Отец юноши Майкл Мэдсен известен по многим фильмам американского режиссёра Квентина Тарантино, таким как "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмёрка". Режиссёр также является крёстным отцом погибшего молодого человека.