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Сына актёра Майкла Мэдсена нашли мёртвым в казарме. Семья отказывается от объяснений

27 января 2022, 17:55  •  118 • В мире
Армия США расследует самоубийство сына актёра Майкла Мэдсена.
Тело 26-летнего мужчины было обнаружено в казармах армейской базы США "Скофилд" на Гавайях. По информации СМИ, сын актёра Майкла Мэдсена свёл счёты с жизнью. В управлении судмедэкспертизы в Гонолулу подтвердили, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен покончил с собой.
В обстоятельствах смерти мужчины разбираются американские военные.
Как выяснили журналисты, у сына знаменитости были проблемы психологического характера.
СМИ сообщают, что сослуживцы даже упрекали военного в желании обратиться к психотерапевту. Семья погибшего после трагедии отказалась от комментариев.
Отец юноши Майкл Мэдсен известен по многим фильмам американского режиссёра Квентина Тарантино, таким как "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмёрка". Режиссёр также является крёстным отцом погибшего молодого человека.

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