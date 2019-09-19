Сын за отцом в ответе: Титов может стать президентом «Деловой России»

Координационный совет «Деловой России» рекомендовал на пост президента организации предпринимателя Павла Титова. Об этом он сам рассказал «Известиям». Окончательное решение должно быть принято на съезде организации, который запланирован на 22 октября. Как сообщил источник «Известий» в структуре, действующий президент «Деловой России» Алексей Репик может стать председателем объединения. В пресс-службе Репика до съезда от комментариев воздержались. Однако в координационном совете информацию о перестановках подтвердили. Эксперты считают, что управленческая рокировка скажется на деятельности организации позитивно.

Два ключевых лица

Смена руководства в «Деловой России» связана с окончанием президентского срока полномочий Алексея Репика. Этот пост он занимает с 2014 года. По уставу организации кандидат на высшую должность избирается из числа членов координационного совета сроком на три года. «Одно и тоже лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд», — отмечается в документе. В «Деловой России» подтверждают, что вопрос выборов руководства будет включен в повестку съезда. Причём, если до сих пор у организации был только президент, то после 22 октября у неё появится и председатель. Эта должность была включена в структуру организации на съезде в мае, где ожидались ключевые перестановки, однако тогда их не случилось.

— По сути, теперь у нас будет два ключевых лица: это председатель и президент. Я рассматриваюсь как кандидат на пост президента. Координационный совет принял решение утвердить меня в качестве основного претендента. Но решать всё будет съезд, поэтому заранее ничего предсказывать не хочется, — рассказал «Известиям» Павел Титов.

Сын уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и сопредседателя «Деловой России» Бориса Титова сейчас входит в генеральный и координационный советы организации. По его словам, в случае его избрания президентом он готов привлечь в «Деловую Россию» новых членов.

— Сейчас в России появилось движение молодых предпринимателей, которые хорошо себя показывают и могут быть заинтересованы войти в состав «Деловой России». Также я могу принести дополнительную экспертизу в отдельных отраслях, где разбираюсь в сути вопроса. Кроме того, надеюсь, что мы дальше будем развивать и укреплять свою региональную сеть, — пояснил он.

Сегодня у «Деловой России» 83 региональных отделения. Титов считает это большим достижением нынешнего президента организации Алексея Репика и исполкома.

— Но теперь пришло время это использовать на полную: объединять предпринимательские ряды не только на федеральном, но и на региональном уровнях. И этому я хочу посвятить свою деятельность, — заявил кандидат в президенты.

В пресс-службе Алексея Репика воздержались от комментариев до съезда.

— Как делегаты проголосуют, так и будет, — пояснили «Известиям» в PR-департаменте.

Однако источник «Известий» в «Деловой России» подтвердил, что нынешний президент организации станет её председателем. В пресс-службе сопредседателя «Деловой России» Бориса Титова не смогли предоставить оперативного комментария по вопросам перестановок.

Построил бизнес

По уставу, президент «Деловой России» является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью организации. Однако председатель имеет право выступать от объединения как юридического лица без доверенности и независимо от президента. В рамках полномочий последнего организация работы координационного совета, кадровые вопросы, а также представление «Деловой России» на всех уровнях в федеральных органах исполнительной, законодательной и судебной власти.

Член координационного совета, депутат Государственной lумы РФ Виктор Зубарев подтвердил «Известиям» грядущие перестановки.

— Конечно, хочется, чтобы лидерские функции выполнял Павел, потому что он и этим горит, и построил хороший бизнес (Павел Титов — председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо». — «Известия»), и у него есть свои представления как внести свежую кровь в работу организации, — сообщил он.

При этом Виктор Зубарев отметил, что кардинальных перемен после этой рокировки не ожидает, так как организация ведёт последовательную и системную работу. По его словам, схема управления во главе с председателем и сопредседателем в «Деловой России» уже существовала с 2009 по 2012 год.

— Мы работаем в одной системе примерно четыре-пять лет, потом меняем, модернизируем ее и тем самым завоевываем новые позиции, — пояснил он, отметив, что в организации научились работать в интересах предпринимательского сообщества.

В другом бизнес-объединении — «Опоре России» — к смене руководства у коллег отнеслись позитивно.

— От лица 42 регионов могу сказать, что мы всегда открыты к сотрудничеству, — заявил «Известиям» член совета «Опоры России», председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства Сергей Пакреев.

Он разделяет мнение Павла Титова о необходимости привлекать в общественные организации молодых бизнесменов.

— Чем больше их будет, тем лучше обратная связь государству о состоянии бизнеса, — отметил он.

Статус «Деловой России» как организации, объединяющей предпринимателей, сегодня очень высок. В мае на её съезде побывали вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко, министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Регулярные встречи с сопредседателем «Деловой России», бизнес-омбудсменом Борисом Титовым проводит президент РФ Владимир Путин.